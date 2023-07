Hàng chục Ngàn Giáo Dân Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu Lần Thứ 2 -2023 Tại Giáo Phận Orange với chủ đề “Cùng Mẹ Lên Đường"

Kiệu Đức Mẹ La Vang



Garden Grove (Bình Sa) – Sau Thánh Lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ hai tại Giáo Phận Orange với chủ đề Cùng Mẹ Lên Đường” do Đức Giám Mục Oscar Cantú (San Jose) chủ tế tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang vào tối Thứ Sáu ngày 14 tháng 7 năm 2023. Ngày Thứ Bảy 15 tháng 7 năm 2023 bắt đầu từ 8 giờ sáng có Thánh Lễ Chữa Lành do Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành chủ tế cũng tại Linh Đài Đức Mẹ, sau đó liên tục có nhiều cuộc hội thảo với nhiều đề tài khác nhau do các diễn giả là những linh mục nổi tiếng về thần học và tín lý như Fr. Nguyễn Khắc Hy, P.S.S; Fr. Nguyễn Đình Anh Nhuệ, O.F.M.Conv; Fr.Phạm Đức Thịnh, S.J, PhD; Msgr.Phạm Mạnh Cương J.C.L và nhạc sĩ Lê Tín Hương. Ngoài ra có một số linh mục không phải người Việt Nam giúp giới trẻ hội thảo bằng tiếng Anh như Fr. Greg Boyle,S.J.,Michael Ketterer... Nhạc sĩ Lê Tín Hương chia sẻ về phép lạ Đức Mẹ đã ban cho thân phụ cô vào năm 1959, lúc đó cha cô là một y sĩ làm việc ở Huế. Một hôm trên đường đi Quảng Trị thanh tra một bệnh viện, gặp hôm trời mưa tầm tã, ông gặp cha Cao Văn Luận là một người thân quen của gia đình, mặc dù gia đình cô là Phật tử. Cha Luận tặng ông tấm ảnh Đức Mẹ La Vang, cha cô cất vào túi áo. Chiều hôm đó được tin chuyến xe cha cô đi gặp tai nạn rơi xuống sông, trong đó có cha cô và hai bác sĩ khác. Hai bác sĩ kia đã chết còn cha cô khi vớt lên vẫn còn sống. Ngay khi tỉnh lại, cha cô lấy tấm ảnh trong túi áo ra và nói “Đức Mẹ đã cứu ba, phải xin rửa tội ngay”, và cả gia đình cô đã được cha Luận rửa tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo.





Sau các buổi hội thảo, cao điểm của ngày thứ nhì là cuộc cung nghinh Thánh Thể, Kiệu Đức Mẹ La Vang và Thánh Lễ Đại Trào bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu với chủ đề “Cùng Mẹ Lên Đường”.





Theo ban tổ chức cho biết đã thuê 15 ngàn chiếc ghế toàn màu trắng và giáo dân tham dự đã ngồi kín các hàng ghế đã sắp xếp, đoạn đường Lewis phía trước nhà thờ chính tòa được ngăn cách bằng hàng rào sắt, hai bên không thể qua lại được. Các giáo dân đến đậu xe tại các nơi chỉ định phía đối diện nhà thờ phải đi bộ tới ngã tư Lewis – Chapman để băng qua đường. Trên đường Chapman cũng bị ngăn không cho xe cộ quẹo phải vào đường Lewis. Mục đích để cuộc rước kiệu đi trên lộ trình này được an toàn.









Thánh lễ đại trào Lễ rước kiệu bắt đầu, một đoàn người rất đông đi trang nghiêm, mọi người vừa đi vừa lần chuỗi Mân Côi, hát thánh ca. Khi đoàn rước đi đầu tiến vào sân nhà thờ, đoạn cuối vẫn còn trên đường Chapman.



Khi đoàn rước về đến Linh Đài, kiệu Đức Mẹ để bên trái Linh Đài, Đức Giám Mục Timothy Fryer chủ sự cuộc cung nghinh Thánh Thể cung kính đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ để mọi người thờ lạy trong vòng 10 phút. Sau khi ban phép lành, một Thầy Phó Tế rước Thánh Thể Chúa về lại Nhà Tạm trong thánh đường để chương trình Múa Dâng Hoa cho Đức Mẹ bắt đầu. Đội Trống Cộng Đồng do cô Cindy Trần (Nghị viên HDTP Garden Grove) hướng dẫn trổi hồi trống vang dội, từ nhiều hướng, các thiếu nhi, thiếu niên mặc đồng phục, cầm cờ, cầm hoa tiến vào trước lễ đài vũ phụng vụ theo điệu nhạc và trống của Đoàn Trống Cộng Đồng; hình ảnh đẹp rực rỡ, điệu múa uyển chuyển, nhịp nhàng dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa tươi xinh được mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng. Sau đó, Liên ca đoàn hát bốn bài thánh ca dẫn nhập kèm theo lời suy niệm ngắn của một nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles. Linh Mục Thái Quốc Bảo, Quản Đốc Nhà Thờ Chính Tòa, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu ngỏ vài lời với toàn thể giáo dân, Linh Mục Thái Quốc Bảo nói: “...Trong tâm tình Tạ Ơn, con xin quý ông bà anh chị em hãy lắng đọng tâm hồn của mình, hướng về Thiên Chúa để cảm tạ muôn hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc sống, đặc biệt đã ban cho chúng ta các diễn giả giúp chúng ta học hỏi rất nhiều điều tốt lành. Vị Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội ước mong, sau Đại Hội, mỗi người hãy thắp lên ngọn lửa nhỏ để hâm nóng lên, khơi dậy lại trong lòng mình đức tin vào một Thiên Chúa, vào một ông Trời, vào một Thượng Đế mà người Công Giáo chúng ta gọi là Thiên Chúa Ba Ngôi…”



Tiếp theo, Ca Đoàn hát bài ca nhập lễ. Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục chính tòa và hai Giám Mục Phụ Tá Thomas Nguyễn Thái Thành và Timothy Freyer cùng linh mục đoàn và 4 thầy Phó Tế tiến lên bàn thờ giữa hàng Hiệp Sĩ Columbus đứng dàn chào. Đức Giám Mục Kevin Vann chủ tế thánh lễ làm dấu Thánh Giá và mở đầu bằng tiếng Việt “Chúa ở cùng anh chị em”, mọi người đồng thanh đáp “Và ở cùng cha”. Đức Giám Mục kêu gọi mọi người hãy thành tâm thống hối, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi để xứng đáng tham dự thánh lễ. Đức Giám Mục chủ tế cử hành thánh lễ bằng tiếng Anh và tiếng Việt.



Trong bài giảng bằng song ngữ Anh, Việt, Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành trước khi khai triển bài Phúc Âm theo Thánh Matthêu ghi lại việc Chúa dùng dụ ngôn “người gieo giống”Đức Giám Mục lên tiếng ca ngợi gần 200 em Thiếu Nhi Thánh Thể đã tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể và kiệu Đức Mẹ một cách sốt sắng, Đức Cha nói “Đây là một điểm son, một điều đáng khuyến khích, không phải chỉ có các em Thiếu Nhi mà cũng nhờ cha mẹ các em thiếu nhi đem các em tới đây để có thể chứng minh lòng tin vào bí tích Thánh Thể. Vậy tôi xin quý vị cùng tôi, xin chúc mừng và khuyến khích các em một tràng pháo tay thật to”. Sau đó, vị Giám Mục nói : “Kết thúc bài Phúc Âm hôm nay, Chúa nói một câu “Ai có tai thì hãy nghe...” Riêng tôi, tôi xác tín rằng câu nói này là Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta kiểm soát lại khả năng lắng nghe của chúng ta. Lắng nghe không phải là điều dễ, thưa anh chị em, bởi vì lắng nghe thực sự là chúng ta phải đặt hết tâm hồn, hết trí khôn, chú trọng đến người nói, lắng nghe thực sự là đi vào tâm trí của người nói để thấu hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày nhiều bất bình, giận hờn, chia rẽ trong gia đình vì thiếu lắng nghe! … Mẹ Maria của chúng ta là gương mẫu “lắng nghe tuyệt tác “ cho chúng ta mà chúng ta đã nghe nhiều lần trong Phúc Âm. Nếu trong gia đình, chồng biết lắng nghe vợ, vợ biết lắng nghe chồng , con cái biết lắng nghe cha mẹ, anh em biết lắng nghe nhau thì chắc chắn gia đình đó sống hòa thuận, hạnh phúc. Nếu tất cả mọi người học được bài học biết lắng nghe như Mẹ Maria thì đời sống của chúng ta như mảnh đất tốt trong dụ ngôn của bài Phúc Âm hôm nay, được sinh ra nhiều hoa quả tốt đẹp...” Bài giảng rất sâu sắc của Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành khá dài và kết thúc bằng những lời sau đây “ Mẹ Maria nay đã về Trời, nhưng Mẹ vẫn lắng nghe những tiếng than khóc của con người, kêu van than khóc gây ra bởi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và bách đạo.... Xin Mẹ cầu bầu cho mỗi người chúng ta, cho mỗi gia đình chúng ta, cho mỗi cộng đoàn chúng ta biết noi gương Mẹ, lắng nghe bằng con tim để con tim thúc đẩy chúng ta đem Chúa Giêsu đến với những người chung quanh, và chỉ khi có một tâm hồn biết lắng nghe như Mẹ, ta mới có thể đi vào tâm hồn của nhau, đi vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và khi ấy, hòa bình đích thực mới ngự trị trong tâm hồn con người, và trong xã hội. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Mẹ lên đường. Amen”.



Sau đó Linh Mục Thái Quốc Bảo nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, các Thầy Phó Tế, quý vị mạnh thường quân, các thiện nguyện viên, Liên ca đoàn, các cơ quan truyền thông cùng toàn thể tín hữu đã sốt sắng tham dự Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ hai, cùng nhau Tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Mẹ đã ban cho Đại Hội thành công tốt đẹp, không có một sự kiện đáng tiếc nào xảy ra. Cha cũng thông báo Đại Hội Thánh Mẫu năm 2024 với chủ đề “Đức Mẹ Là Hòm Bia Thiên Chúa” sẽ được tổ chức vào hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2024. Diễn giả chính sẽ là cha Phạm Tĩnh đến từ tiểu bang Oregon. Đức Giám Mục Kevin Vann cũng nói mấy lời, tỏ ý rất vui mừng thấy đức tin và lòng yêu mến Đức Mẹ của các tín hữu Việt Nam thật tuyệt vời, Đức Cha cũng khen ngợi Ban Tổ Chức làm việc tận tụy và chu đáo. Sau đó, cũng như năm ngoái, Đức Giám Mục xin mọi người mở cellphone tạo ánh sáng lung linh mừng Mẹ La Vang. Cả một rừng người cùng hưởng ứng tạo nên một bức tranh lung linh huyền diệu dâng lên Đức Mẹ. Cuối cùng, Đức Giám Mục giơ tay ban phép lành của Chúa cho mọi người và Đại Hội Thánh Mẫu kỳ 2 bế mạc trong tiếng vỗ tay vang dội.





Tiếp tục chương trình, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ và tham dự xổ số với giải độc đắc lên tới $50,000.00.