New Zealand: Nổ Súng Trước Thềm Khai Mạc Giải World Cup Nữ

AUCKLAND – Một vụ nổ súng đã xảy ra ở thành phố Auckland, New Zealand, khiến ít nhất hai người và một tay súng thiệt mạng, cùng với sáu người khác bị thương; vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước trận khai mạc giải World Cup nữ, theo tin Reuters.

Thủ tướng Chris Hipkins cho biết giải World Cup vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, đồng thời cho biết thêm vụ nổ súng dường như là hành động của một cá nhân và cảnh sát không truy tìm bất kỳ ai khác có liên quan đến vụ việc.

Hipkins nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình: “Không có động cơ chính trị hay ý thức hệ nào được xác định có liên quan đến vụ nổ súng, nên không có rủi ro về an ninh quốc gia.”

Theo cảnh sát, kẻ xả súng được trang bị một khẩu súng nạp đạn kiểu bơm (pump-action shot gun), đã di chuyển qua khu vực tòa nhà. Sau khi lên đến các tầng trên, hắn “tự giam mình trong trục thang máy.” Cảnh sát cho biết: “Hắn đã bắn nhiều phát súng liên tục và đã chết một thời gian ngắn sau đó.”

Auckland đã chào đón hàng ngàn cầu thủ quốc tế và khách du lịch đến với Giải World Cup nữ lần thứ chín, do Úc và New Zealand đồng tổ chức. Trong hai trận mở màn vào thứ Năm, Na Uy so tài với New Zealand ở Auckland, còn Úc đối đầu với Ireland ở Sydney.

Việc tập luyện của đội Ý đã bị trì hoãn vì các cầu thủ không thể ra khỏi khách sạn của họ. Trong khi đó, đội Hoa Kỳ cho biết đã kiểm tra tất cả các cầu thủ và nhân viên, mọi người đều được an toàn.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại New Zealand xác nhận Douglas Emhoff, phu quân của Phó tổng thống Kamala Harris, vẫn an toàn. Emhoff là người dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tới New Zealand dự lễ khai mạc World Cup nữ.

Một số đường phố ở Auckland đã bị phong tỏa, tất cả các dịch vụ phà vào thành phố bị hủy bỏ, còn các tuyến xe buýt chạy qua một số khu vực của thành phố sẽ phải đi đường vòng.

Thị trưởng Auckland Wayne Brown đăng trên Twitter: “Đây là một tình huống đáng sợ đối với người dân Auckland trên đường đi làm vào sáng thứ năm. Vui lòng ở nhà, tránh đi vào trung tâm thành phố.”

Bạo lực súng đạn hiếm khi xảy ra ở New Zealand. Nước này đã thắt chặt luật về súng sau khi một tay súng giết chết 51 tín đồ Hồi giáo ở Christchurch vào năm 2019, đây cũng là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong thời bình của New Zealand. Chính phủ New Zealand đã cấm tất cả các loại súng bán tự động kiểu quân sự và các loại súng khác có thể gây chết người.