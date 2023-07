Da thực sự cần gì? Vitamin C, Retinol, hay Biotin?

Đối với hầu hết mọi người, da không có quá nhiều ‘yêu sách.’ Chỉ khi muốn giải quyết một số vấn đề nhất định, chẳng hạn như đồi mồi hoặc mẩn đỏ, ta mới cần phải tìm đến các sản phẩm khác ngoài quy trình cơ bản gồm rửa mặt, dưỡng ẩm và chống nắng. (Nguồn: pixabay.com)

Là cơ quan lớn nhất của cơ thể, da luôn cần được giữ cho khỏe mạnh và sạch sẽ. Thêm vào đó, một làn da khỏe đẹp luôn hấp dẫn trong mắt mọi người và là điều mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu.

Ngành chăm sóc da (skincare) đã bùng nổ, đạt giá trị 133.9 tỷ MK vào năm 2018, và dự kiến sẽ đạt mức 200.25 tỷ MK vào năm 2026. Danh sách các sản phẩm chăm sóc da thì ngày càng dài ra với vô số thành phần gây tranh cãi. Thật khó để tìm ra những gì làn da của chúng ta thật sự cần.

Trong bài này, các chuyên gia sẽ giải thích cách làn da bảo vệ chúng ta, cách giữ gìn da dẻ và những thói quen tốt đối với làn da của quý vị.

Sinh học về da

“Lớp màng bảo vệ da” được tạo thành từ các tế bào da và hệ thống liên kết các chất protein và lipid bao quanh và kết nối chúng lại với nhau. Bức tường này đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, thí dụ như các chất kích thích, hóa chất độc hại, hay tác nhân gây bệnh như vi khuẩn.

Mona Gohara, giảng sư lâm sàng về da liễu tại Yale School of Medicine cho biết: “Có thể tưởng tượng rằng tế bào da là những viên gạch, còn lớp vữa xi măng là hàng rào bảo vệ da được tạo thành từ protein và lipid.”

Lớp màng bảo vệ da không chỉ có nhiệm vụ ngăn chặn những tác nhân bất lợi, mà nó còn đóng vai trò rất quan trọng để giữ một số chất thiết yếu nhất định, như nước, ở bên trong cơ thể. Nếu hàng rào bảo vệ này không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết, nó sẽ khô đi, khiến cho các liên kết lipid kết nối các tế bào da bị hư hỏng. Điều này có thể cho phép các tác nhân bất lợi xâm nhập và gây ra các tình trạng da như viêm da và bệnh vẩy nến.

Những hành động không tốt cho lớp màng bảo vệ da mà chúng ta có thể đang làm mỗi ngày như thói quen như tắm lâu (có thể làm khô da) và cạo râu (có thể làm mài mòn hàng rào bảo vệ).

Có nên bổ sung chế độ dinh dưỡng hay uống nhiều nước để có làn da khỏe mạnh?

Lượng nước và chế độ ăn uống bình thường là đã đủ để có một làn da khỏe mạnh.

Trên thị trường cũng có bán rất nhiều các chất bổ sung như biotin, để giúp bảo vệ làn da, nhưng Devina Mehta, bác sĩ da liễu tại Cornell Universitysays cho biết hầu hết mọi người chẳng cần phải bổ sung gì cả; một chế độ dinh dưỡng đầy đủ giúp thể chất và tinh thần khỏe khoắn cũng sẽ giúp cho làn da khỏe khoắn.

Quý vị cũng không cần phải uống nước cả ngày, chỉ cần uống đủ lượng nước để cơ thể không bị mất nước là được.

Jules Lipoff, giáo sư ủy nhiệm thuộc khoa da liễu của trường y khoa Lewis Katz School of Medicine cho biết: “Tôi không khuyến nghị bất kỳ lượng nước nào để có làn da khỏe mạnh. Cơ thể sẽ phải bị mất nước rất rất nghiêm trọng thì mới thực sự ảnh hưởng đến da.”

Làn da thực sự cần gì?

Điều duy nhất thực sự cần làm đối với những người bình thường, không có bất kỳ vấn đề về da nào, là giữ nguyên vẹn lớp màng bảo vệ da. Ta có thể thực hiện nhiệm vụ này với ba sản phẩm: sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Gohara nói: “Da chúng ta có cơ chế tự dưỡng ẩm, tự tẩy tế bào chết và bảo vệ. Nhưng nó vẫn cần được chăm sóc. Và việc chăm sóc đó không tự nhiên có sẵn. Ta phải chủ động nỗ lực để duy trì các cơ chế tự nhiên đã tồn tại trên da.”

Gohara khuyên mọi người nên sử dụng sản phẩm làm sạch da nhẹ nhàng không chứa xà bông (non-soap), giúp loại bỏ các chất gây kích ứng da như bụi bẩn mà không khiến da có cảm giác thô ráp. Xà bông (soap) có độ pH cao, có thể làm suy yếu lớp màng bảo vệ da, tạo điều kiện cho các chất kích thích xâm nhập và gây viêm nhiễm. Các loại sữa rửa mặt không chứa xà bông thường được dán nhãn như “non-soap”, “soap-free”, “sulfate-free” hoặc “pH neutral.”

Để có cảm giác sạch sẽ, mọi người thường có khuynh hướng kỳ cọ cơ thể kỹ càng khi tắm, nhưng thói quen này thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Lipoff nói: “Xối nước qua thôi là đủ. Không cần phải tẩy tế bào chết. Quá trình tẩy da chết tự diễn ra, không cần phải có sự trợ giúp nào.”

Dưỡng ẩm cũng là một phần quan trọng để giữ gìn cho lớp màng bảo vệ da nguyên vẹn, vì nó giúp hạn chế mất nước. Theo Gohara giải thích, da có nhiều cách để tự duy trì độ ẩm. Tuy nhiên, da dễ bị khô khi chúng ta tắm nước nóng hoặc khi thời tiết lạnh và khô; đây là lúc chúng ta cần phải dưỡng ẩm cho da. Chúng ta nên thoa kem dưỡng ẩm lên da ướt để tăng cường hiệu quả.

Mọi người cũng nên sử dụng kem chống nắng, vì nếu da có thể bị khô và tăng nguy cơ ung thư da nếu tiếp xúc với tia UV mà không có biện pháp bảo vệ. Gohara giải thích: “Sử dụng kem chống nắng sẽ giúp giảm thiểu rất nhiều tác hại đối với làn da của mình. Đó là việc đơn giản, dễ làm.”

Các bác sĩ da liễu thừa nhận rằng làn da của mỗi người đều khác nhau, và một số người dễ bị mụn trứng cá, bệnh chàm hoặc bệnh hồng ban hơn những người khác. Bác sĩ da liễu Angelo Landriscina cho biết: “Thông thường, những người mắc phải các vấn đề về da sẽ cần các liệu pháp hoặc sản phẩm bổ sung để giúp giải quyết những vấn đề đó.”

Theo Gohara, một số phương pháp điều trị tại chỗ, chẳng hạn như những loại thuốc có chứa benzoyl peroxide dành cho mụn trứng cá, có thể gây kích ứng da hơn nữa, nền sẽ cần phải có loại kem chuyên dưỡng ẩm để phục hồi và củng cố lớp màng bảo vệ da.

Chất bổ sung nào hữu ích cho việc chăm sóc da?

Khi lớp màng bảo vệ da vững vàng và khỏe mạnh, chúng ta có thể nghĩ tới các mối quan tâm khác như chống lão hóa.

Thí dụ, axit hyaluronic là một thành phần đáng giá nhưng không phải là tối quan trọng. Nó giúp giữ nước và làm cho da trông đầy đặn hơn. Landriscina nói: “Tôi thực sự thích Hyaluronic acid và nó có lý do chính đáng để nổi tiếng như vậy. Nó chỉ là một thành phần tốt.”

Mọi người thường tìm đến các sản phẩm chống lão hóa khi thấy da xuất hiện nếp nhăn hoặc đốm đen. Tuy nhiên, hiệu quả cao nhất là bắt đầu chống lão hóa từ trước khi có dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là chống nắng cho da.

Kem chống nắng thoa ngoài da và các biện pháp chống nắng khác, như retinol (vitamin A) và retinoids (dẫn xuất của vitamin A) cũng là những chất bổ sung hữu ích giúp chống sạm da và nhăn da. Landriscina nói: “Các chất này dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc da trong một thời gian dài, bởi vì chúng rất hiệu quả và được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Nhưng không có nghĩa là buộc phải có.”

Những người muốn giảm tác hại của ánh nắng mặt trời lên da nên sử dụng serum vitamin C vào buổi sáng và retinol vào ban đêm. Mehta giải thích thêm: “Những sản phẩm này giúp làm sáng da, làm mờ các vết thâm và tăng cường sản xuất collagen.”

Mặc dù có lợi là vậy, nhưng vẫn có thể có hại nếu sử dụng không đúng cách các chất này. Mọi người nên tìm đến bác sĩ da liễu để được tư vấn xem liệu sản phẩm nào mới là phù hợp với mình. Landriscina khuyên: “Không nên đổ xô tìm mua thứ gì đó chỉ vì nó mới ra, hoặc nổi tiếng, hoặc vì bạn bè thích nó, hoặc vì nó đang rần rần trên mạng xã hội. Việc chúng ta cần làm là liên tục kiểm tra làn da của mình và tìm cách thay đổi các thói quen lành mạnh đối với làn da. Đồng thời, những thay đổi và lựa chọn cũng cần phải phù hợp với nhu cầu thật sự của da.”

Nguyên Hòa biên dịch

Nguồn: “Vitamin C, retinol, biotin? Here’s what your skin actually needs” của Hannah Docter-Loeb, được đăng trên trang NationalGeographic.