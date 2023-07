Lớp Thiền Chánh Niệm Trị Liệu Tại Trường University Of The West, Bang California

Thông báo

University Of The West (UWest) - Trường Đại học Phương Tây, ban đầu được thành lập với tên gọi Đại học Hsi Lai (Tây Lai), (tiếng Trung: 西來大學; bính âm: Xī lái dà xué) bởi Cố Đại Sư Tinh Vân (Hsing Yun). Ngài là một trong những Tăng Sỹ Phật Giáo Đài Loan có công lan tỏa nền giáo dục Phật Giáo khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Trường University of the West (viết tắt: UWest) là một trường đại học Phật giáo tư nhân ở thành phố Rosemead, California. Trường đại học này là một trong những chi nhánh của Phổ Quang Sơn tại Đài Loan và được Cố Đại Sư cùng các đệ tử của Ngài chọn để tuyên dương Phật pháp ở Bắc Mỹ. Trường mở lớp đầu tiên vào mùa xuân năm 1991. Trãi qua 32 năm, trường UWest đã đào tạo rất nhiều các bậc Tăng-Ni tài ba cùng giới cư sỹ trí thức nam nữ. Sau khi tốt nghiệp các bậc cao học và tiến sỹ, tất cả đã dấn thân vào nhiều lãnh vực khác nhau tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác nhau để phụng sự và lan tỏa tư tưởng Phật Giáo.