Hình ảnh Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới bảo trợ tổ chức Kỷ Niệm 38 Năm Thành Lập Việt Võ Tự Do tại Westminster, California



Westminster (VB) – Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Thành Phố Westminster vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới bảo trợ tổ chức Kỷ Niệm 38 Năm Thành Lập Việt Võ Tự Do. Được biết Việt Võ Tự Do, do Grand Master Lê Thanh Tùng làm Chủ Tịch Liên Đoàn Việt Võ Tự Do Quốc Tế. Ông cũng là cố vấn chuyên môn của Tổng Hội Phất Triển Võ Thuật Thế Giới đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm thành lập Việt Võ Tự Do.









Hình ảnh Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới bảo trợ tổ chức Kỷ Niệm 38 Năm Thành Lập Việt Võ Tự Do tại Westminster, California Tham dự buổi lễ kỷ niệm ngoài quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới còn có quý vị chưởng môn các môn phái võ thuật, các vị quan khách, các cơ quan truyền thông, thân hữu.



Điều hợp chương trình do MC. Master Võ Thảo Ly.





Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Tiến Sĩ Cai văn Khiêm, Ủy viên Hàn lâm Viện Khoa Học New York điều hợp nghi thức.









Hình ảnh Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới bảo trợ tổ chức Kỷ Niệm 38 Năm Thành Lập Việt Võ Tự Do tại Westminster, California Sau đó MC. Thảo Ly giới thiệu thành phần tham dự, tiếp theo mời Grand Master Hoàng Phong Nguyễn Phước Phillip, Phó Chủ Tịch Thường Trực Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (THPTVTTG) lên nói về ý nghĩa buổi lễ, trong dịp nầy ông cũng đã sơ lược về môn Việt Võ Tự Do và Grand Master Lê Thanh Tùng.



Grand Master Lê Thanh Tùng, Chưởng Môn Việt Võ Tự Do, ông tên thật là Nguyễn Thomas Tùng, cựu võ sĩ vô địch võ tự do Việt Nam từ năm 1970-1975, Ông là trưởng nam của cố lão sư Lê Đại Hoan (1915-2006), ông là một võ sư nổi tiếng trong Tổng Cục Quyền Thuật Việt Nam tại Sài Gòn.





Trước năm 1975 Grand Master Lê Thanh Tùng là một ngôi sao sáng của võ thuật Việt Nam vào thập niên 70 của thế kỷ trước, thường xuyên đánh bại đối phương bằng đòn chân trong 1 đến 2 hiệp nên còn được mệnh danh là “Thần Cước”, Độc Cô Cầu Bại. Trong sự nghiệp thi đấu của ông (từ năm 1966 đến 1973,) ông đã thượng đài trên 50 trận ở cả 2 môn Boxing và võ tự do tại Miền Nam và các Tỉnh Miền Trung, Cao Nguyên. Hầu hết các trận đấu, ông đều thắng đối thủ bằng đo ván hay đối thủ bỏ cuộc trong một đến hai hiệp. Được vinh danh trong 10 võ sĩ Quyền Anh hay nhất lịch sử 100 năm môn Quyền Anh Việt Nam.









Hình ảnh Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới bảo trợ tổ chức Kỷ Niệm 38 Năm Thành Lập Việt Võ Tự Do tại Westminster, California Năm 1978 Ông định cư tại Hoa Kỳ với quyết tâm chọn sự nghiệp võ thuật, ông đã mở võ đường Việt Quyền Đạo rất sớm và đã đào tạo nhiều môn sinh là Thanh Thiếu Niên trong cộng đồng người Việt.



Năm 1985 ông chính thức khai lập môn Việt Võ Tự Do tại Thành Phố Westminster, Nam California. Đến năm 2012 ông đã đem môn Việt Võ Tự Do trở về Việt Nam truyền bá, ông đã viết nhiều bài thuyết giảng về kỹ thuật cơ bản đến chuyên sâu môn Việt Võ Tự Do và đặt biệt là chú trọng kỹ thuật đối kháng trên võ đài là nền tảng; đồng thời thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo Huấn Luyện Viên các cấp kể từ năm 2020 trên nhiều Tỉnh, Thành Việt Nam.





Hiện nay, môn Việt Võ Tự Do đã phổ biến và nhiều trung tâm Việt Võ Tự Do được nhiều người biết đến, với kỹ thuật chuyên đối khan trên sàn đài hình vuông và sàn đấu tự do hình bát giác. Tập luyện môn Việt Võ Tự Do, người tập sẽ cảm thấy tự tin trên sàn đài và trên mặt đất kể cả khi không sử dụng vũ khí.









Hình ảnh Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới bảo trợ tổ chức Kỷ Niệm 38 Năm Thành Lập Việt Võ Tự Do tại Westminster, California Năm 2023 Grand Master Lê Thanh Tùng, Chủ Tịch Liên Đoàn Việt Võ Tự Do Quốc Tế với tinh thần kiên trì, với sự nghiệp võ thuật xứng đáng được cộng đồng võ thuật vinh danh.



Tiếp theo Grand Master Lê Thanh Tùng, lên cho biết về sự hình thành cũng như sự phát triển về môn Việt Võ Tự Do, ông cũng đã cho biết những ngày đầu tổ chức tại hải ngoại và hiện nay tại Việt Nam, ông đã thành lập một số võ đường trên 10 tỉnh thành, tại Pháp cũng đã có võ đường Việt Võ Tự Do…

Sau đó MC. Mời Grand Master Thiên Hà Lý Hoàng Tùng, Chủ Tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới lên trao bằng Tưởng Lục cho Grand Master Lê Thanh Tùng nhân kỷ niệm 38 năm thành lập Việt Võ Tự Do.





Tiếp theo Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam California lên trao bằng vinh danh Grand Master Lê Thanh Tùng, trong dịp nầy Bà Frances Nguyễn Thế Thủy cũng đã kể lại những kỷ niệm ngày đầu Tổng Hội Sinh Viên mới thành lập đã nhờ vào sự giúp đỡ của Grand Master Lê Thanh Tùng…









Hình ảnh Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới bảo trợ tổ chức Kỷ Niệm 38 Năm Thành Lập Việt Võ Tự Do tại Westminster, California Sau đó Võ Sư Hồ Đại Lượng đại diện tổ chức World Martialarts Master Hall of Fame lên trao bằng vinh danh Grand Master Lê Thanh Tùng để ghi nhận những cống hiến cho nền võ thuật trong 50 năm qua.



Trong phần cảm tưởng quan khách có Grand Master Bắc Phong Từ Võ Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Võ Học, Grand Master Văn Công Định, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ THPTVTTG, Grand Master Trần Như Đẩu, sáng lập Cốt Công tâm Pháp Việt Nam Dưỡng Sinh.





Những vị nầy đều ca ngợi những đóng góp tích cực của Grand Master Lê Thanh Tùng trong nền võ thuật cổ truyền dân tộc.





Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ giúp vui do một số anh chị em nghệ sĩ thân hữu trình diễn qua phần điều hợp của các MC. Văn Công Định, Võ Thảo Ly, Lê Châu Phượng.