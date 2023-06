Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ thứ 16 họp báo

Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Thành Phố Westminster vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới bảo trợ tổ chức Kỷ Niệm 38 Năm Thành Lập Việt Võ Tự Do. Được biết Việt Võ Tự Do, do Grand Master Lê Thanh Tùng làm Chủ Tịch Liên Đoàn Việt Võ Tự Do Quốc Tế. Ông cũng là cố vấn chuyên môn của Tổng Hội Phất Triển Võ Thuật Thế Giới đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm thành lập Việt Võ Tự Do.