Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ Tổ Chức Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 3 Nhiệm Kỳ IV

Một số đại biểu tham dự đại hội chụp hình lưu niệm

Tại Giảng Đường Chùa Cổ Lâm-Seattle WA (VB) – Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 19 tháng 6 năm 2023, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Đại Hội Thường Niên lần thứ 3 Nhiệm kỳ VI với sự tham dự lễ khai mạc khoảng 150 Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, quý vị Cư Sĩ, và Huynh Trưởng Gia Đình Tử.



Chứng minh tham dự có Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; (HĐĐH/GHPGVNTN/HK); HT. Thích Nguyên An, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ; HT Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký; HT. Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, HT. Thích Đồng Trí, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp; HT. Thích Hải Chánh Tổng Vụ Trưởng Nghi Lễ; HT. Thích Tuệ Uy, quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục; Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ; TT.Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ kế Hoạch; Sư Bà Giới Châu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ; Ni Sư Nguyên Thiện, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội … Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế, Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Pháp Chế; Cư Sĩ Thiện Giáo Đòan Ngọc Đa và Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải, Thành viên Ban Tham Vấn GHPGVNTN/HK… Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử: Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, Quảng Ngộ Đào Duy Hữu… cùng một số quý chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni phụ trách các tổng vụ chuyên môn khác và một số quý vị nhân sỉ trí thức Phật Giáo tại địa phương.

Điều hợp chương trình đại hội do HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK,

Chúng minh buổi lễ: HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK và HT. Thích Nguyên An, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐĐHGHPGVNTN/HK, Viện Chủ Chùa Cổ Lâm.



Sau phần nghi thức khai mạc, niệm Phật cầu gia bị, Tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện..

Tiếp theo phần tuyên bố lý do của HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Mở đầu HT. cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức tăng, ni, cảm ơn ban tổ chức, đã không quản ngại khó khăn đứng ra tổ chức ngày đại hội hôm nay. Trong dịp nầy HT, thông báo vói đại hội là HT, Thích Nguyên Trí và HT. Thích Minh Dung vì lý do sức khỏe không đến tham dự được. HT nhấn mạnh đến sự kết chặt đạo tình để tạo hòa hợp thanh tịnh trong Giáo Hội: “Chúng tôi được quyền ước vọng và tin tưởng rằng hôm nay hay mãi mãi trong tương lai, Giáo Hội chúng ta luôn có nhau. Có nhau trong niềm tin yêu, quý kính, có nhau trong đạo tình pháp lữ, bằng hữu. Đó chính là tiềm lực sống để phát huy năng lực thực hữu mà chúng ta đang nhắm đến cho bước đường phụng sự nhiều hơn nửa...” HT. cũng đã kể qua về những việc làm khó khăn trong thời gian qua, HT. cho biết dù bận rộn đến đâu HT. cũng thường xuyên liên lạc với quý thầy, quý cô trong giáo hội, mong rằng chúng ta cùng góp sức để cho những công tác Phật sự được thành tựu như: Trang nghiêm Giáo Hội, chấn chỉnh tổ chức, hòa hợp tăng già, phát huy tu học, hằng tháng, hằng năm, tham gia những khóa an cư, thường xuyên trau dồi giới luật, tham dự ngày Về Nguồn, phát huy tình tăng, ni pháp hữu, hòa hợp tăng già, tham dự khóa Tu học Phật Pháp Bắc Mỹ, yểm trợ Nguyệt San Chánh Pháp…



Hàng trên Nhị vị Hòa Thượng chứng minh, hình dưới từ trái Thượng Tọa Thích Nhật Châu và Hòa Thượng Thích Đồng Trí chủ tọa khoáng đại 1





HT. Thích Nguyên Siêu, điều hợp chương trình đại hội, Chủ tọa đoàn cho Khoáng Đại I là Hòa Thượng Thích Đồng Trí và Thượng Tọa Thích Nhật Châu, Thư Ký Đoàn: Huynh Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng và Htr Quang Ngộ Đào Duy Hữu.

Sau đó HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký GHPGVNTN/HK lên báo cáo Phật sự trong năm vừa qua. Phần trình bày thật chi tiết để đại hội nắm vững những vấn đề mà Giáo Hội đã thực hiện trong năm qua.





Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê thuyết trình đề tài Hồi Hưu

Ngay sau đó là phần báo cáo về công tác Phật sự của một số các Tổng Vụ. Trong phần báo cáo tài chánh, trong phần nầy Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê đã lên đọc bản báo cáo do Ni Sư Thích Diệu Tánh Tổng Thủ Quỹ GHPGVNTN/HK gởi đến nhờ thông báo trước đại hội.



Tiếp tục chương trình với phần tuyết trình về đề tài: Hồi Hưu do Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê biên soạn và trình bày để chư tôn đức nắm vững vấn đề. Trong tài liệu được phổ biến trong đại hội thật chi tiết trong đó có: 1-Tuổi hồi hưu tại các quốc gia trên thế giới. 2-Hồi hưu đối với các tổ chức tôn giáo. 3-Hồi hưu là một quyền lợi và là một ân huệ của người dân. 4-Hồi hưu là một định chế giúp trẻ trung hóa guồng máy quốc gia và các tổ chức. Và nhiều chi tiết khác có đầy đủ trong tài liệu (sẽ được phổ biến rộng rãi trong thời gian tới.)





Thượng Tọa Thiện Long thuyết trình đề tài mô hình tổ chức GHPGVNTN/HK, 5- Một góc quang cảnh đại biểu tham dự đại hội Khoáng Đại II, Chủ Tọa Đoàn do HT. Thích Hải Chánh và Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê.



Mở đầu với phần thuyết trình của Thượng Tọa Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kế Hoạch về đề tài; “Cơ Cấu Tổ Chức Hạ Tầng Cơ Sở”. Tiếp tục chương trình là phần dự kiến nhân sự cho kỳ Đại Hội Khoáng Đại V Nhiệm Kỳ 2024-2028.





Một góc quang cảnh đại biểu tham dự đại hội.) Để trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội nên giáo hội đã cung thỉnh khoảng 50 chư tôn đức tăng ni trẻ tốt nghiệp bằng Master, Tiến Sĩ tại hải ngoại vào các chức vụ tổng vụ trưởng cũng như các chức vụ chuyên môn khác cho nhiệm kỳ 2024-2028.

Trong phần linh tinh, HT. Tổng Thư Ký cho biết trong dịp An Cư Kiết Hạ tại Chùa Cổ Lâm, Giáo Hội sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân và Nữ Sinh Quách Thị Trang đã hy sinh trong mùa Pháp nạn.

Trong dịp nầy Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê cho biết nếu không có gì trở ngại thì Đại Lễ Phật Đản 2024, An Cư Kiết Hạ và Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội 2024 sẽ tổ chức tại Nam California.

Sau đó mọi người dùng cơm tối và chuẩn bị cho lễ khai mạc khóa An Cư Kiết Hạ năm 2023. Tại chùa Cổ Lâm.