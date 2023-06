Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Chùa Điều Ngự long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2567-2023

Westminster (Bình Sa) – Chùa Điều Ngự tọa lạc tại 14472 Chestnut St, thành phố Westminster, đây cũng là văn phòng thường trực Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại do Hòa Thượng Thích Viên Lý Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại làm Viện Chủ và Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN làm Trụ Trì. Đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2567-2023 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 10 tháng 6, 2023 tại hội trường chùa Điều Ngự. Chứng minh, tham dự buổi lễ có hàng trăm chư tôn Gíao Phẩm, chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử.

Chư tôn chứng minh có: Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Hội Đồng Gáo Phẩm Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNNT/HN) Trưởng Lão HT. Thích Viên Thành, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, cùng quý Hòa Thượng trong Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội PGVNTN/HN như: HT. Thích Chơn Trí, HT. Thích Tâm Vân, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Giác Pháp, HT.Thích Phước Minh, HT. Thích Tâm Thành cùng quý chư tôn đức Tăng, Ni phụ trách các Tổng Vụ trong Hội Đồng Điều Hành.

Điều hợp chương trình buổi lễ do Nữ Sĩ Ái Cầm, Nhà Thơ, nhà báo Thái Tú Hạp, Xướng ngôn viên Đài Truyền Hình IBC 57.19 cô Tuyết Nha.

Mở đầu buổi lễ với nghi thức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni từ chánh điện quang lâm lễ đài, trong lúc nầy toàn thể Phật tử trang nghiêm niệm Phật cung đón, sau khi hội trường ổn định.





Hòa Thượng Thích Minh Quang và Đại Đức Thích Ấn Tri nói về Ý Nghĩa ngày Phật Đản, trong lúc nầy Đại Đức Ấn Tri đã giải thích về trang kinh Phật Đản từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Sau đó, nghi thức cử hành lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán do các MC điều hợp. Mở đầu nhà báo Thái Tú Hạp nói: “… Trên 25 thế kỷ trôi qua, giáo pháp vi diệu Chuyển Mê Khai Ngộ của Đức Phật đã truyền bá khắp nơi trên thế giới. Càng nhận rõ ý thức đời sống Trí Tuệ Từ Bi Giác Ngộ là di sản văn hóa tâm linh vô giá cho toàn thể nhân loại trên trái đất xinh đẹp này.





Để tưởng nhớ đến Thâm Ân Hoằng Pháp Độ Sanh của Đức Thế Tôn.





Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2023 - Phật Lịch 2567 tại chùa Điều Ngự.

HT. Thích Viên Lý tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản

Nghi thức chào cờ bắt đầu do ban hợp ca Gia Đình Phật Tử Chùa Điều Ngự phụ trách. Sau đó Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản lên đọc diễn văn khai mạc, mở đầu HT.Cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương đã quang lâm tham dự ngày đại lễ Phật Đản. HT. cũng đã nhắc lại ý nghĩa cao cả của ngày Dản Sinh đối với nhân loại… HT. nói: “… Sự ra đời của Thái Tử Tất Đạt Đa như một tia sáng chói lọi vào cõi nhân gian đầy dẫy vô minh đen tối. Lời dạy của đức Phật không chỉ thiết thực cho đời sống Tăng sĩ Phật Giáo mà còn có thể thích hợp cho các tầng lớp trong xã hội và khắp năm châu bốn bể. Ngày nay tuy chúng ta cách Phật đã xa nhưng mỗi khi thực hành lời dạy của Ngài trong đời sống chúng ta thì kết quả cũng không khác. Do vậy mà mỗi độ vào mùa sen nở là báo hiệu mùa Đản sanh, mùa khánh tuế của tứ chúng Phật tử đối với đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni như một lòng tri ân sâu đậm đối với đấng cha lành từ phụ, bậc trí giả đại ngộ đã đem đến cho nhân sinh một ý tưởng thoát tục vượt mê, thành tựu vô sanh chi trí.Đó là lý do để cho Tăng Đoàn Giào Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại cũng như chùa Điều Ngự tổ chức buổi đại lễPhật lịch 2567, DL 2023 hôm nay…”