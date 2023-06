WHO Gấp Rút Tiếp Tế Cho Ukraine, Sẵn Sàng Ứng Phó Với Dịch Bệnh

Các viên chức cho biết, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đang gấp rút cứu trợ khẩn cấp cho các vùng bị lũ lụt ở Ukraine, và đang chuẩn bị ứng phó với nhiều loại dịch bệnh sau vụ vỡ đập Kakhovka ở khu vực Kherson. (Nguồn:YouTube)

GENEVA – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đang gấp rút cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho các vùng bị lũ lụt ở Ukraine, và đang chuẩn bị ứng phó với một loạt rủi ro về sức khỏe sau vụ vỡ đập, bao gồm thương vong và các loại bệnh dịch như dịch tả, theo tin Reuters.

Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập Kakhovka, khiến nước tràn qua khu vực chiến sự ở miền nam Ukraine vào sáng sớm ngày Thứ Ba, 6 tháng 6, buộc hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp báo: “Không thể xem nhẹ tác động của các hệ thống vệ sinh cấp nước và dịch vụ y tế công cộng trong khu vực. WHO đã gấp rút hỗ trợ chính quyền và nhân viên y tế trong các biện pháp phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường nước và cải thiện việc theo dõi dịch bệnh.”

Khi được hỏi về bệnh dịch tả, viên chức WHO Teresa Zakaria cho biết có nguy cơ bùng phát dịch tả, do mầm bệnh tồn tại trong môi trường, và WHO đang làm việc với Bộ Y Tế Ukraine để đưa ra các biện pháp bảo đảm rằng vắc xin có thể được nhập cảng nếu cần.

Bà nói thêm: “Chúng tôi đang cố gắng giải quyết khá nhiều những rủi ro sức khỏe liên quan đến lũ lụt, bắt đầu từ chấn thương đến chết đuối, các bệnh lây truyền qua đường nước, cũng như tất cả các rủi ro tiềm ẩn nếu điều trị bị gián đoạn.”

Đập Kakhovka khổng lồ trên sông Dnipro ngăn cách các lực lượng Nga và Ukraine và người dân ở cả hai bên bờ đã bị vỡ. Mike Ryan, giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, cho biết WHO có đưa ra đề nghị hỗ trợ cho các khu vực do Nga kiểm soát, nhưng sự hiện diện và hoạt động của tổ chức “chủ yếu” ở phía Ukraine.

Ông cũng cho biết chính quyền Nga đã đảm bảo với WHO rằng người dân sống trong các khu vực mà họ kiểm soát đang “được giám sát tốt, chăm sóc tốt, được ăn uống và hỗ trợ đầy đủ.” Ông nói: “Chúng tôi sẽ rất mừng nếu có thể tiếp cận những khu vực đó và có thể theo dõi sức khỏe của mọi người, như việc chúng tôi vẫn làm trong hầu hết các tình huống,” đồng thời cho biết quyền quyết định vẫn thuộc về chính quyền Ukraine và Nga.