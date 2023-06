Điều Khiển và Phản Điều Khiển Tâm Trí.

Yoga Mahotsav ở Jaipur, Ấn Độ, vào Thứ Ba, ngày 2 tháng 5 năm 2023. (Ảnh của Vishal Bhatnagar/NurPhoto qua Getty Images)



(Tiếp theo bài: Điều Khiển Tâm Trí.) Học Điều khiển Tâm trí có ích lợi gì?

Bất kỳ ai, nếu nghiên cứu, học hỏi, phương cách Điều khiển Tâm trí, đều có ích lợi. Trước hết là bảo vệ sự an toàn cá nhân và gia đình. Tiếp đến, khả năng này gây ảnh hưởng những người xung quanh, bằng hữu, bạn đồng nghiệp, kể cả người mới gặp; tạo ra nhiều cơ hội dễ dàng và tiếp cận thành công từ ái tình cho đến kinh doanh, từ địa vị cho đến số mệnh. Nhưng xin nhắc nhở: những lợi dụng đen tối, những thủ thuật hắc ám, sẽ gây tổn thương cho bản thân. Tại sao? Vì hai lý do: 1- Không phải chỉ một mình bạn biết học thuật Điều khiển Tâm trí. Bạn sẽ gặp nhiều cao nhân đầy nội lực, như người chơi cờ cao gặp kẻ cao hơn. 2- Đừng nói đến tôn giáo, chỉ nói chuyện khoa học: Những việc làm tổn hại người khác sẽ ghi nhớ trong vô thức và tâm lý của bạn, khi bước vào tuổi già, tự nhiên bạn sẽ trở thành nạn nhân của tâm lý và vô thức của mình phỉ nhổ, rên la, nhắc nhở, có khả năng gây ra bệnh hoạn. Đến tuổi già mà lòng không được bình an, thì cuộc sống còn lại như bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ.





Khi khá rành rọt về nghệ thuật Điều khiển Tâm trí, bạn luôn luôn có cảm giác bình tĩnh, và lòng tự tin sẽ có giải pháp tốt cho những gì khó khăn đang xảy ra. Và bạn sẽ thấy, nhiều người chung quanh nhận ra sự bình tĩnh trước những nguy cơ, và cách đối phó có đầu đuôi hiệu quả, họ sẽ tìm đến bạn để xin ý kiến.





Ý thức về Điều khiển Tâm trí.





Tâm trí con người là một nơi rất phức tạp và đa dạng. Nơi phát xuất ra những phát minh, sáng tạo, thay đổi đời sống, vì vậy, học về tâm trí là học hầu hết những lãnh vực có thể và thuận tiện. Quan sát hành vi và phân tích kết quả. Suy nghĩ những lý do tại sao hành vi này có kết quả kia, trong nhiều trường hợp, một hành vi tạo ra nhiều kết quả, có khi đối nghịch nhau. Từ đó, suy ra tâm lý, thói quen, và sinh hoạt vô thức của một người. Sự quan sát phải mở rộng ra cho nhiều loại người khác nhau, trong những bối cảnh khác biệt. Tóm lại, học càng nhiều, càng tốt, nhất là các lãnh vực về tâm lý, luận lý, và xã hội.





Những yếu tính nền tảng cho Điều khiển Tâm trí.





1- Tò mò:





Tò mò là phẩm chất cho phép bạn kiểm tra mọi thứ mà bạn học được về Kiểm soát Tâm trí. Tò mò không có giới hạn, tuy nhiên, tò mò lộ liễu sẽ làm người khác nhạy cảm, tò mò quá đáng sẽ làm người khác tức giận.





2- Mở rộng giao du:





Điều này không có nghĩa, bạn sẽ không có cuộc sống riêng tư. Trên thực tế, một cuộc sống khám phá bản thân đầy đủ chắc chắn sẽ có ích lợi. Cơ hội gặp gỡ người khác là cơ hội để kiểm tra khả năng hướng dẫn và ảnh hưởng của bạn.





3- Ham học hỏi:





Không có giới hạn nào đối với các lãnh vực của Điều khiển Tâm trí mà bạn có thể học. Chắc chắn, khi bạn đi sâu hơn vào nghiên cứu và thử nghiệm, bạn sẽ khám phá ra những thông tin mới đầy thích thú.





4- Tư duy chiến lược không chỉ chiến thuật





Chiến thuật là những cách thức, phương tiện bạn làm để đạt được kết quả. Chiến lược là kiểm soát những thứ ảnh hưởng đến kết quả của bạn. Một chiến lược tốt giống như thế giới chung quanh tự dưng cung cấp những gì bạn muốn.





5- Im lặng.





Điều này có vẻ trái ngược với tâm trí thích giao du, nhưng việc tạo ra sự cân bằng giữa hai thái cực mang lại sức mạnh vững chắc. Nói là cho, nghe là nhận, im lặng là tiêu hóa nghe và cân nhắc nói. Có lẽ, giữ im lặng những gì mình biết là phần khó nhọc nhất. Tính háo thắng và lòng tự hào chỉ gây được chú ý ngắn hạn. Giữ bí mật là giữ quyền lực.





Điều khiển Tâm trí mà người khác không biết hoặc không quan tâm.

Kỹ thuật đơn thuần là phương tiện. Chiến thuật để đạt được kết quả, chiến lược là cách sử dụng trong một quy trình năng động. Theo quy luật, hầu hết mọi người cảm thấy họ đang suy nghĩ một cách chiến lược trong khi thực tế họ chỉ nghĩ về các chiến thuật. Để giúp bạn suy nghĩ về cấp độ chiến lược Điều khiển Tâm trí cần ba cấp độ:





ý định tiền đề (ban đầu),

ý định tiềm ẩn,

ý định bí mật.

Ý định tiền đề có mục đích nêu ra những gì bạn muốn tìm hiểu hoặc nói với người khác ngay từ đầu.

Ý định tiềm ẩn là lý do sâu xa hơn cho hành động của bạn.

Ý định bí mật là lý do thực sự, không bao giờ tiết lộ.





Thực tập ba cấp độ:





1- Bắt đầu với Ý định bí mật. Rốt cuộc bạn muốn gì? Biết ý nghĩ của người khác? Làm cho họ tin tưởng? Hoặc chỉ muốn cho họ thần phục?

2- Thiết kế ý định tiền đề. Điều này phải rất hợp lý và minh bạch ngay từ đầu và là hành động có thể thực hiện.

3- Thiết kế một Ý định tiềm ẩn. Những phẩm chất của Ý định tiềm ẩn phải:

(1) Làm cho ý định tiền đề và hành động của bạn hợp lý.

(2) Nỗ lực hoàn toàn cách xa mục đích bí mật. Nói một cách khác, là phải bình thường. Đừng để người khác biết bạn đang quan sát, theo dõi họ.

Điều quan trọng là bạn phải làm cho hành động của mình phù hợp với cả hai.





Muốn điều khiển tâm trí phải biết đọc tâm trí. Thuật ngữ “đọc tâm trí”, theo khoa học, còn gọi là “tinh thần hóa”. Là khái niệm tâm lý dùng mô tả quá trình tìm hiểu những gì người khác đang suy nghĩ. Chúng ta có thể không nhận thức rõ ràng về việc này, nhưng hàng ngày, chúng ta vẫn cố sức tìm hiểu người khác nghĩ gì một cách tự nhiên, tự động, khi giao tiếp với họ. Học điều khiển tâm trí chỉ là nghệ thuật làm cho đời sống lão luyện và nhiều kinh nghiệm sâu sắc hơn. Không phải là việc gì quá sức ngoài khả năng.





Theo những nghiên cứu gần đây, cho biết phụ nữ đọc suy nghĩ của người khác giỏi hơn đàn ông. Có lẽ, đa số đàn ông tự cao, tự hào, ít quan tâm về người khác nghĩ gì. Có lẽ đúng, Có bao nhiêu đàn ông thực sự quan tâm vợ mình nghĩ điều gì? muốn việc gì? Mặt khác, đàn ông thường cố chấp với những gì họ suy nghĩ và cho rằng đúng. Trong khi, học hỏi Điều khiển Tâm trí cần linh động và nhạy cảm. Chuyện tâm lý và việc làm của vô thức không thể đánh giá trị trên đúng và sai. Chỉ cần hiểu được, cảm được, tại sao họ làm, tại sao họ nghĩ như vậy.

NHƯNG …



Ảnh: Counseling Today





Phản điều khiển tâm trí là việc mọi người nên làm vì chúng ta không muốn bị nô lệ cho những hệ thống quyền lực ngấm ngầm kiểm soát và không muốn bất kỳ ai đọc được suy nghĩ của mình, ngoại trừ khi mình cho phép.





Phản Điều khiển Tâm trí Xã hội.





Hầu hết những sinh hoạt chính trị ngày nay đều tính toán một cách tinh vi để vận động người ủng hộ. Những sáng kiến của A.I. và những bộ óc chính trị của đảng phái liên tục cung ứng những mưu đồ khác nhau qua báo chí, truyền thông, mạng lưới, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Ví dụ, không có người nào sử dụng máy computer mà không nhận được email xin tiền của một trong hai đảng ở Hoa Kỳ. Một phần, tạo ra những nhóm người cuồng chính trị. Một phần tạo ra những người chán ngán chính trị, trở thành lực lượng vô chính phủ. Cả hai tinh thần đều thiếu khỏe mạnh.





Về mặt kinh doanh, ai mà chẳng thấy. Làm sao bán súng đạn? Điều rõ ràng, những người bị bắn là nạn nhân. Những người làm tiền là đồng phạm với kẻ sát nhân. Thế lực quảng cáo càng ngày càng thông minh, khởi đầu gần như giúp đỡ người mua đạt được sở thích với giá rẻ, rồi dần dần người mua tốn nhiều tiền hơn trên con đường phung phí mà hài lòng. Ghê gớm nhất là những điện tử truyền thông xã hội. Rất nhiều người nhớ facebook, twitter, instagram, Tik Tok … hơn nhớ mẹ cha, kề cận đám này hơn gần gũi con cháu, một ngày không gặp khó chịu như thiếu cần sa. Chẳng phải chúng ta đang là những nô lệ tự vui lòng làm nô lệ? Tinh thần bị điều khiển ngấm ngầm này sẽ không còn tự chủ đời mình. Biết sử dụng quảng cáo, tuyên truyền, mạng lưới xã hội, cho lợi ích và biết thức tỉnh, tránh xa những lôi cuốn làm cho tâm trí mê muội, là cách sống đúng đắn trong thời đương đại. Giống như cai rượu, cai thuốc lá, … Hãy bắt đầu giành lại độc lập. Điều khó khăn nhất để phản lại điều khiển tâm trí xã hội là vì nó vô hình và ẩn núp muôn mặt. Mỗi người chỉ có thể tự biết “Khi có cảm giác hoặc nhận thấy mình ghiền.” Ghiền là sao? Bạn định nghĩa được, tức là hành trình phản điều khiển tâm trí bắt đầu.





Phản Điều khiển Tâm trí Kẻ Nằm vùng.





Chúng ta không sống một mình. Mỗi người đều phải sống chùm. Nghĩa là sống với quan hệ gần xa, liên hệ với nhiều người, nhiều chuyện, liên quan đến quá khứ và tương lai. Nói cách khác, sống chùm tạo ra số mạng của mỗi người.





Trong chùm sống của mỗi người nếu có kẻ điều khiển tâm trí làm cho chúng ta mất tự do, tự động phục tùng, nô tì suốt kiếp, thì sao?

Ảnh: Callcentre helper



Chuyện thường gặp nhất là bạn bè. Những người bạn gọi là thân là những người muốn gây ảnh hưởng lẫn nhau, vì nhiều mục đích khác nhau. Thỉnh thoảng nên lùi lại, đứng ra ngoài vòng “tình thân”, nhìn vào quan sát, tự hỏi: mình có phải là con rối không? Khi phải luôn theo ý người khác, ngoại trừ được lãnh lương, nhận tiều thù lao, thì bạn đang bị điều khiển (bằng nụ cười thân ái). Nên làm sao? Trước hết, tập nói “không”. Tập từ chối những gì bạn không thích. Chỉ từ chối mà không tranh cãi. Nếu cần tranh cãi, chỉ lựa đề tài nào mình am hiểu và có bằng chứng rõ rệt. Chỉ cần từ chối vài lần, thắng cãi ít lần, tự nhiên áp lực điều khiển sẽ giảm sút. Bạn càng độc lập thì áp lực kia càng tiên tan. Cùng cực lắm là “Huynh hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần.”





Việc phản điều khiển tâm trí cay chua, đau lòng nhất là khi vợ hoặc chồng, thậm chí, con cái là người muốn điều khiển mình. Quyền lực này xảy ra thường xuyên trong gia đình hoặc trong những mối tình chớm nở. Vì lý do này mà người ta xác định: tình yêu là tranh cãi, giận hờn, buồn bã. Không phải. Tình yêu tự bản thân phải là vui sướng, rực rỡ, đê mê, mới đúng. Nhưng luôn luôn có một kẻ vô tình hay cố ý muốn điều khiển người kia theo ý riêng. Tình yêu trở thành đen tối từ đó. Có cuộc ly dị nào không bắt đầu bằng tranh cãi, quyết chí điều khiển đối phương?





Nếu kẻ điều khiển tâm trí mình là kẻ nằm vùng, thì việc phản đối phải rất khôn ngoan. Chỉ bày tỏ ý kiến mình bị điều khiển quá nhiều trong những bối cảnh vui vẻ. Chỉ nói “không” khi gặp phải chuyện quan trọng với ngôn ngữ và nét mặt “thân thương”. Nếu đối phương phản ứng giận dữ, hãy xoa dịu, đừng tiếp tục, nhưng vẫn là “không”. Nói một cách khác, không tranh cãi, không làm tổn thương tự ái của đối phương, nhưng giữ vững lập trường (một cách nhỏ nhẹ, dễ thương nếu cần thiết). Tất cả đều do thói quen. Ba lần chưa được thì mười lần. Đến một lúc, tự nhiên áp lực điều khiển sẽ giảm thiểu.

Trong bài viết này, chúng ta xem xét hai mặt của một vấn đề. Một mặt, học hỏi và áp dụng những khía cạnh hữu hiệu của sức mạnh điều khiển tâm trí; mặt khác, tránh né, bảo vệ bản thân, gia đình khỏi những hấp lực của các cơ chế xã hội và đối phó với những ai thân cận đang nằm vùng, nhất là những ai đồng sàn dị mộng.

Ngu Yên