Tiết Kiệm Hưu Trí: 1 Triệu MK Thì Sẽ ‘Trụ’ Được Bao Lâu? Và Ở Đâu Thì Số Tiền Này Kéo Dài Lâu Nhất?

Một trong những vấn đề khiến nhiều người cao niên thao thức mỗi đêm là khoản tiết kiệm hưu trí của mình sẽ kéo dài được trong bao lâu và nên ở đâu để ‘trụ’ được lâu nhất? (Nguồn: pixabay.com)

Đây có lẽ là câu hỏi khiến không ít người cao niên thao thức hàng đêm: Liệu khoản tiền tiết kiệm hưu trí 1 triệu MK được cho là con số căn bản cần thiết có thực sự đủ không?

Theo một nghiên cứu mới của GOBankingRates, câu trả lời phụ thuộc một phần vào nơi quý vị sinh sống.

Con số 1 triệu MK được AARP và nhiều cơ quan tài chánh khác khuyến nghị theo mức số tiền tiết kiệm cần thiết để thay thế từ 70% đến 80% thu nhập từ công việc của một người. Tuy nhiên, đó chỉ là ước tính sơ bộ và sẽ có rất nhiều biến số trong kế hoạch nghỉ hưu: Quý vị hy vọng khoản thay thế cho thu nhập ở mức nào? Quý vị sẽ sống tới bao lâu? Có nên tính vốn nhà (home equity) như một phần của khoản tiết kiệm nếu không có dự định bán nhà không? Thuế và tiền lãi đầu tư sẽ ảnh hưởng đến thu nhập hưu trí như thế nào? Lạm phát sẽ ảnh hưởng đến các khoản chi phí như thế nào? Điều gì xảy ra nếu bất ngờ bị bệnh hoặc bị khuyết tật trong thời gian dài?

Thực tế là có rất ít người về hưu để dành được khoản tiền gần 1 triệu đô la. Cuộc khảo sát Retirement Survey of Workers mới nhất do TransAmerica Center for Retirement Studies thực hiện cho thấy trung bình những người thuộc thế hệ Baby Boomer chỉ tiết kiệm được 152,000 MK để nghỉ hưu.

Điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ cần phải kéo dài khoản tiết kiệm của mình, nên họ có thể sẽ chuyển đến các tiểu bang có mức chi phí sinh hoạt thấp nhất để khoản tiền có thể ‘trụ’ được lâu nhất.

GOBankingRates, một trang web tài chánh cá nhân, đã xếp bang Mississippi ở đầu danh sách này. Ở Mississippi, 1 triệu MK có thể đáp ứng các nhu cầu của một người về hưu trung bình trong 23 năm, 2 tháng và 2 ngày. Hawaii là nơi quý vị có thể ‘đốt’ số tiền tiết kiệm đó nhanh nhất: 10 năm, 2 tháng và 29 ngày.

Trang web đã xác định tổng chi phí trung bình hàng năm cho những người từ 65 tuổi trở lên (bao gồm ăn uống, chỗ ở, điện nước, đi lại và chăm sóc sức khỏe), rồi nhân tổng chi phí theo chỉ số chi phí sinh hoạt của từng tiểu bang để tính chi phí hàng năm cụ thể của từng bang. Nhìn chung, nhà ở là khoản phí lớn nhất.

Theo U.S. Census, tuổi nghỉ hưu trung bình là 63 tuổi. Ở tuổi 65, với tuổi thọ trung bình của người Hoa Kỳ thì người ta còn khoảng 19 năm nữa. Tức là, quý vị sẽ có hai thập niên sống chủ yếu bằng tiền tiết kiệm, lương hưu, vốn chủ sở hữu nhà ở và An sinh xã hội.

Nếu đã ky cóp được 1 triệu MK, quý vị có thể tham khảo thử năm tiểu bang mà theo GOBankingRates, khoản tiền đó sẽ ‘trụ’ được lâu nhất:





Mississippi (23 năm, 2 tháng, 2 ngày)

Oklahoma (22 năm, 8 tháng, 17 ngày)

Arkansas (22 năm, 6 tháng, 22 ngày)

New Mexico (22 năm, 3 tháng, 10 ngày)

Tennessee (22 năm, 2 tháng, 4 ngày)

Và bảy tiểu bang nơi nó sẽ ‘bốc hơi’ nhanh nhất:





Hawaii (10 năm, 2 tháng, 29 ngày)

New York (14 năm, 3 tháng, 22 ngày)

California (14 năm, 3 tháng, 7 ngày)

Oregon (14 năm, 7 tháng, 29 ngày)

Massachusetts (15 năm, 1 tháng, 6 ngày)

New Jersey (15 năm, 10 tháng, 18 ngày)

Alaska (15 năm, 3 tháng, 24 ngày)

Và đây là con số ở 5 tiểu bang có số người Việt ở đông nhất