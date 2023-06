Chùa Bát Nhã Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2567 Dương Lịch 2023

Đại Đức Thích Đức Trí, điều hợp chương trình

Santa Ana (VB) – Chùa Bát Nhã tọa lạc tại 4717 W. First, Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (HĐĐH-GHPGVNTN/HK) Viện Chủ Chùa Bát Nhã (Đây cũng là Trụ Sở Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK) đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2567-DL.2023- vào lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 2 tháng 6 năm 2023 (nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch năm Quý Mão). Tham dự buổi lễ có hàng trăm chư Tôn Đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử.

Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; HT Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều hành GHPGVNTNHK Viện chủ Chùa Bát Nhã; HT. Thích Minh Tuyên, Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Hải Ngoại, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Thông Hải, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK Viện Chủ Tu Viện Chơn Không Hawaii và Tu Viện An Lạc Ventura; HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Viện Chủ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương; HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK Viện Chủ Tu Viện Phật Giáo Huệ Quang; HT. Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Như lai Thiền Tự; HT.Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTNHK; HT. Thích Quảng Mẫn; Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTN/HK, Ni Trưởng Như Tịnh, Viện Chủ Tu Viện Đại Bi, cùng các chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni giữ các chức vụ trong các tổng vụ thuộc GHPGVNTNHK Đạo Hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTN/HK , Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK cùng một số các chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và Tự Viện Nam California, quý huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, các cơ quan truyền thông.



Quan khách có ông Hauwie Tieu, Đại diện Dân Biểu Tạ Đức Trí, Cựu Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley ông Michael Võ và phu nhân, Nghị Viên Thành Phố Westminster BS. Kimberly Hồ…





Mở đầu chương trình với phần cung thỉnh chư tôn đức, quang lâm lễ đài, Dẫn đầu đoàn cung thỉnh có quý Phật tử đạo tràng chùa Bát Nhã cùng các em gia đình Phật tử trong đồng phục đã sắp thành hai hàng đi hai bên để cung đón chư tôn đức.



Nghi thức chào cờ Điều hợp chương trình Đại Lễ Phật Đản do Đại Đức Thích Đức Trí.



Tiếp theo, nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán. Sau đó, các em Gia Đình Phật Tử lên Dâng Hoa Cúng Phật.



Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê giới thiệu quan khách tham dự





HT. Thích Nguyên Siêu đọc diễn văn khai mạc Sau lễ dâng hoa cúng Phật, HT. Thích Nguyên Siêu thay mặt HT. Viện Chủ lên đọc diễn văn khai mạc Đại Lễ Phật Đản PL. 2567-2023 trong đó có đoạn HT nói: “… Hôm nay, Chư Tăng Ni và Nam, Nữ Phật tử Chùa Bát Nhã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ kính mừng ngày Đức Phật vào đời để cứu khổ độ mê, đưa người về bến giác. Đông đảo chư tôn đức Tăng, Ni và cộng đồng Phật tử đã quang lâm về đạo tràng nầy mà thi thiết lễ nghi, sắm sửa hương hoa trà quả, nhất dạ chí thành dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và ngày Phật Đản Sanh vô cùng trang nghiêm trọng thể. Từ những hình ảnh thăng trầm, huyền diệu. Từ những giá trị hiện bày thâm thiết, chân thành đã cho tất cả chúng ta những cảm xúc mà tư duy, chiêm nghiệm giá trị thực hữu, tối tôn của ngày Đản Sanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tư duy và chiêm nghiệm rằng:

- Kỷ niệm ngày Phật Đản Sanh, hãy giữ tròn thân tâm thanh tịnh, ba nghiệp lắng trong để ban rải một từ trường an lạc cho nhân quần xã hội.





- Kỷ niệm ngày Phật Đản Sanh, tất cả chúng ta chí tâm nguyện cầu cho nhân loại giảm thiểu khổ đau, chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình cho người người ấm no hạnh phúc, cho nhà nhà được bình yên, an vui. Chất liệu sống bình yên, an vui là chất liệu tình người được tôn trọng trên nền tảng nhân bản, văn hiến. Chất liệu gầy dựng đại khối nhân loại trong ý thức yêu chuộng cái vị tha, cái hòa bình, bao dung tha thứ… Cái tối tôn, tối quý của con người được thăng hoa thánh thiện trong một thế giới đại đồng Từ, Bi, Hỷ, Xả…

“Kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sanh trong ý nghĩa chánh niệm và tỉnh thức. Trong tình thương yêu được cho mà không giữ lại. Được cấy trồng bằng hạt giống nhân bản, vị tha hương thơm và trái ngọt. Vì chúng ta đang sống trong một quốc độ văn minh, giàu đẹp về kỹ thuật khoa học mà cũng là tự do tâm linh, hướng thượng, vượt thoát trên mọi dị biệt, từ đó mở rộng con đường phụng sự vị tha vô ngã…

“Chùa Bát Nhã thành kính tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sanh, nhân đây, chúng con nhất tâm, cúi xin Chư Tôn Đức Tăng, Ni bằng tánh đức hòa hiệp, thanh tịnh bản thể trong sáng của Tăng Già mà nguyện cầu cho Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK được cửu trụ Ta Bà làm thạch trụ trong chốn Thiền Môn để Tăng, Ni quy ngưỡng. Và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Chùa Bát Nhã bệnh duyên được tiêu trừ, thân tâm thường an lạc để mọi Phật sự của chùa được thành tựu viên mãn, vì ngôi Tam Bảo Bát Nhã là mái nhà tâm linh của tứ chúng đệ tử Phật…”

Sau đó là nhạc phẩm “Bát Nhã Chùa Tôi”.

Tiếp theo HT. Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK lên tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản 2567-2023 của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK, trong Thông Bạch có đoạn Ngài nói:









Dại diện dân biểu Tạ Đức trí trao bằng tưởng lệ “Thật là hy hữu và phước báo cho nhân loại khi được đấng Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ Cung Trời Đẩu Suất thị hiện đản sanh vào thế giới bất an này cách nay 2647 năm! Trong giờ phút thiêng liêng và mầu nhiệm đón mừng sự đản sanh của Đức Thế Tôn, Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK cùng với hàng trăm triệu Tăng, Ni và Phật tử trên toàn thế giới nhất tâm cung kính đảnh lễ xưng tán bậc Đại Trí và Đại Bi đã vì chúng sinh khổ đau mà thị hiện giáng trần để khai mở con đường giác ngộ và giải thoát cứu cánh mà trong lịch sử của nhân loại từ trước tới nay chưa từng chứng kiến…

Trong thế giới đầy bất an và biến động ngày nay, với vô vàn thiên tai và nhân họa thì giáo pháp giác ngộ và giải thoát của Đức Phật là giải pháp khả thi để làm vơi bớt khổ đau đang đè nặng lên thân phận bé bỏng của con người. Vì thế, mỗi người con Phật hãy tinh tấn nhiều hơn nữa để duy trì và truyền bá Chánh Pháp. Đó cũng là cách để xưng tụng và báo đáp thâm ân giáo hóa cao dày mà Đức Phật đã thị hiện đản sanh trong đời ác trược của thế gian.

Mùa Phật Đản năm nay cũng đánh dấu 60 năm biến cố pháp nạn xảy ra cho Phật Giáo Việt Nam, với hai sự kiện đáng ghi nhớ: Vụ đàn áp Phật Giáo tại đài phát thanh Huế vào đêm ngày 9 tháng 5 năm 1963 đã châm ngòi cho cuộc vận động đòi quyền bình đẳng và tự do tôn giáo, và ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để cầu nguyện cho pháp nạn sớm chấm dứt vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 đã đánh thức lương tri của cả nhân loại về khát vọng tự do và bình đẳng của Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.









Ông Michael Võ cựu Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley phát biểu Từ bài học của biến cố pháp nạn 1963 và cả đoạn đường lịch sử 60 năm qua giúp chúng ta nhận thức được rằng các chế độ chính trị nếu không kiểm soát được đại khối Phật Giáo đồ thì họ sẽ thẳng tay triệt hạ. Vì thế, xin nghe theo lời Phật dạy rằng hãy nương tựa chính mình, nương tựa chánh pháp, không nương tựa ai khác. Và thêm nữa, chúng ta nên học bài học lịch sử hơn hai ngàn năm của Phật Giáo Việt Nam mà qua đó yếu tố then chốt để Phật Giáo sinh tồn chính là sống trong lòng Dân Tộc. Dân Tộc ở đây là đại khối quần chúng đồng bào không phải là các thế lực chính trị hay các cơ chế chính trị cai trị đất nước. Đừng nhầm lẫn việc Phật Giáo đồng hành với Dân Tộc qua việc đồng hành với chế độ, vì dân là vạn đại còn chế độ là nhất thời…” Tiếp theo, Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTN/HK lên giới thiệu quan khách, các hội đoàn và các cơ quan truyền thông tham dự. Sau đó ông mời ông Hauwie Tieu, Đại diện Dân Biểu Tạ Đức Trí, Cựu Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley ông Michael Võ lên lễ đài, trong dịp nầy ông Hauwie Tieu thay mặt Dân Biểu Tạ Đức Trí trao bằng Tưởng Lệ của Hạ Viện Tiểu Bang đến Ni Sư Thích Huệ Chiếu, Trụ Trì Chùa Bát Nhã để ghi nhận những đóng góp giá trị của chùa trong sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc tại địa phương.

Trong lời phát biểu cựu Thị Trưởng Michael Võ, ông đã cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni, cảm ơn ban tổ chức đã cho ông lên có đôi lời tâm sự cùng quý đồng hương. Ông cho biết là ông sẽ ra ứng cử Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam trong kỳ bầu cử 2024, ông nói: “… Với 12 năm trong hội đồng thành phố và 3 nhiệm kỳ thị trưởng, tôi đã đem lại sự phồn thịnh rõ nét trong thành phố Fountain Valley vào những nhiệm kỳ qua, Với kinh nghiệm nầy nếu được sự ủng hộ của cư dân trong kỳ bầu cử 2024, chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ cho cư dân trong Địa Hạt 1 Quân Cam mỗi ngày một tốt hơn…”

Tiếp theo là “Liên Khúc Khánh Đản” do ban hợp ca Đạo Tràng Bát Nhã thực hiện.

Sau đó là nghi thức Lễ Khánh Đản, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức lên lễ đài để cử hành lễ khánh đản, mở đầu với bản nhạc “Trầm Hương Đốt” tiếp theo là trang kinh Khánh Đản, sau nghi thức Khánh Đản là Lễ Tắm Phật và thả chim bồ câu cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Sau đó ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức trở lại trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật do Đạo Tràng Bát Nhã khoản đãi. Để cùng thưởng thức chương trình nhạc hội mừng Đức Phật đản sinh qua sự trình diễn của của anh chị em nghệ sĩ thân hữu và Phật tử chùa Bát Nhã trình diễn.





Từ trái HT. Nguyên Trí, Trưởng Lão HT. Thắng Hoan cắt bánh sinh nhật Như thông lệ hằng năm cũng vào ngày Rằm Tháng Tư là ngày Khánh Tuế Trưởng Lão HT. Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm và cũng là ngày sinh nhật của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Nguyên Trí.

Nghi thức diễn ra thật cảm động với lời chúc thọ và dâng quà chúc thọ của đại diện chư tôn đức Tăng, Ni môn đồ pháp quyến, và Phật tử Chùa Bát Nhã.

Sau đó cung thỉnh hai Hòa Thượng cùng cắt bánh mừng sinh nhât trong tiếng hát vang ca khúc “Happy Birthday” hòa lẫn tiếng pháo chúc mừng sinh nhật. Trong lúc nầy Nhị vị HT. cũng đã phát quà cho đồng hương Phật tử tham dự.

Mọi chi tiết liên lạc Chùa Bát Nhã (714) 478-5678.