Tàu Chiến Trung Quốc Áp Sát Tàu Hoa Kỳ Ở Eo Biển Đài Loan

Hôm Thứ Bảy, 3 tháng 6, trong lúc hai tàu Hoa Kỳ và Canada cùng đi qua eo biển Đài Loan, một tàu hải quân Trung Quốc đã tăng tốc và cắt ngang trước mũi tàu USS Chung-Hoon. (Nguồn:YouTube)

WASHINGTON – Các viên chức quân sự Hoa Kỳ cho biết, một tàu chiến Trung Quốc đã áp sát khu trục hạm Hoa Kỳ trong phạm vi 137 mét ở eo biển Đài Loan theo “cách thức không an toàn,” trong khi Trung Quốc thì cáo buộc Hoa Kỳ “cố ý gây rủi ro trong khu vực,” theo tin Reuters.

Bộ Tư Lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (U.S. Indo-Pacific Command) cho biết trong một tuyên bố, hôm Thứ Bảy, 3 tháng 6, Hải quân Hoa Kỳ và Canada đang tiến hành một cuộc tập trận chung và cùng đi qua eo biển Đài Loan, thì tàu Trung Quốc cắt ngang lộ trình của tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường Chung-Hoon của Hoa Kỳ. Tàu Chung-Hoon buộc phải giảm tốc độ để tránh va chạm.

Quân đội Trung Quốc đã quở trách Hoa Kỳ và Canada vì “cố tình gây rủi ro” ở eo biển Đài Loan.

Theo U.S. Indo-Pacific Command, tàu Chung-Hoon và tàu Montreal của Canada đang tiến hành quá cảnh “thông thường” qua eo biển khi tàu Trung Quốc cắt ngang phía trước tàu của Hoa Kỳ. Bộ cho biết: “Điểm tiếp cận gần nhất của tàu Trung Quốc là 150 yard và hành động đó đã vi phạm ‘Quy tắc đi lại’ (Rules of the Road) trên biển về việc đi lại an toàn trong vùng biển quốc tế.”

Đây là cuộc đụng độ mới nhất giữa quân đội Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trước đó, ngày 26 tháng 5, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thực hiện một thao tác “gây hấn không cần thiết” khi bay sát một máy bay quân sự của Hoa Kỳ trong không phận quốc tế trên Biển Đông.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Liu Pengyu, không bình luận về các chi tiết cụ thể của sự việc, nhưng cho biết Hoa Kỳ đã “thường xuyên triển khai máy bay và tàu để trinh sát áp sát Trung Quốc, điều này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Trung Quốc.”

Tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu Châu Á hôm Chủ Nhật, Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu rằng xung đột với Hoa Kỳ sẽ là một “thảm họa bất kham” (unbearable disaster) nhưng nước ông tìm kiếm biện pháp đối thoại thay vì đối đầu.