Phật Giáo Nichiren Đã ‘Cứu Rỗi’ Cuộc Đời Tina Turner?

Tina Turner đã có duyên tu tập Phật Giáo Nichiren trong suốt 50 năm. Chính Turner cũng cho rằng nghiên cứu những giáo lý Phật Giáo và tụng niệm đã giúp bà có được sức mạnh cần thiết để ‘thay đổi đời mình.’

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Tina Turner, Nữ hoàng nhạc Rock 'N' Roll, từ giã cõi đời ở tuổi 83 tại nhà riêng ở Küsnacht, Thụy Sĩ. Truyền thông báo chí đã cùng nhìn lại và ca ngợi những cống hiến và thành tựu trong sự nghiệp của bà. Nhưng có một điều mà có thể nhiều người không biết là trong 50 năm qua, Tina Turner đã tu tập Phật Giáo, tông phái Nichiren (Nichiren Buddhism) theo tổ chức Soka Gakkai International (SGI).

Soka Gakkai là một tổ chức quốc tế thuộc tông phái Phật Giáo Nichiren được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1930. Ngày nay, tổ chức này được gọi là Soka Gakkai International, hay SGI. Nhánh Phật Giáo này đã được phổ biến ở Hoa Kỳ thông qua tổ chức SGI-USA. Turner biết đến SGI-USA thông qua Valerie Bishop, nữ nhân viên làm việc cho phòng thu âm của chồng cũ của bà, nhạc sĩ Ike Turner.

Quá trình tu tập Phật Giáo của Turner bắt đầu từ cuộc hôn nhân đầu tiên và tiếp diễn trong suốt sự nghiệp solo của bà. Một số dự án cuối cùng trong sự nghiệp của bà được lấy cảm hứng từ đây. Đặc biệt, Tina Turner đã tìm cách mang các giáo lý Phật giáo đưa vào các cuốn sách cũng như tác phẩm âm nhạc của mình.

Đời sống tôn giáo của Tina Turner thuở đầu

Tina Turner sinh ngày 26 tháng 11 năm 1939 và lớn lên tại Nutbush, Tennessee. Gia đình bà theo đạo Tin Lành và đi lễ ở cả Nhà thờ Woodlawn Missionary Baptist và Nhà thờ Spring Hill Baptist. Đôi khi họ cũng dự lễ ở nhà thờ Black Pentecostal gần Knoxville, Tennessee.

Khi thực hiện nghiên cứu cho cuốn sách sắp xuất bản có tựa đề “Dancing in My Dreams: A Spiritual Biography of Tina Turner,” Ralph H. Craig III, người đã nghiên cứu sự nghiệp của những nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi theo đạo Phật, nhận thấy những ảnh hưởng tôn giáo của Turner đã vượt ra ngoài các hình thức tôn giáo theo thể chế Afro-Protestant. Trong cuốn hồi ký “Happiness Becomes You,” Turner có mô tả sự kết nối sâu sắc, bí ẩn giữa bản thân bà với thiên nhiên. Điều này cho thấy rằng tư tưởng bà của bà tin tưởng nhiều điều huyền bí hơn so với văn hóa tôn giáo của người gốc da đen miền Nam.

Năm 1957, bà gặp Ike Turner, tham gia ban nhạc của ông với tư cách là giọng ca chính, và họ đã thành lập nhóm The Ike & Tina Turner Revue.

Cặp đôi này đã thành công trên bảng xếp hạng với các bài hát bất hủ như “A Fool in Love,” “River Deep – Mountain High,” “Proud Mary” và “Nutbush City Limits.” Mặc dù thành công trước công chúng là vậy, nhưng trong đời sống riêng tư, Ike thường xuyên bạo hành Tina Turner.

Bén duyên với Phật Giáo

Năm 1973, Turner bắt đầu theo học giáo lý đạo Phật của Phật Giáo Nichiren. Phật Giáo Nichiren là một nhánh của Phật Giáo Bắc truyền, dựa trên những lời răn dạy của Nichiren (1222-1282), tăng sĩ Phật Giáo Nhật Bản thế kỷ 13, và là một trong những trường phái Phật giáo Kamakura. Trọng tâm của Phật Giáo Nichiren tập trung vào Kinh Pháp Hoa (Lotus Sūtra: hay còn gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa), một bộ kinh của Phật Giáo Đại Thừa, với niềm tin rằng đây là giáo lý cao nhất trong tất cả những lời dạy của Đức Phật.

Theo tăng sĩ Nichiren, việc tụng tựa đề của bộ kinh này dưới dạng câu thần chú “Nam-myoho-renge-kyo” là cách để đánh thức tiềm năng bẩm sinh để đạt được Phật quả trong mỗi người. Hơn nữa, Nichiren còn cho rằng việc tụng niệm này sẽ có tác động sâu sắc đến xã hội bởi vì nó biến những lời dạy cao nhất của Đức Phật thành nền tảng của xã hội.

Phật Giáo Nichiren đã được phổ biến như thế nào?

Các thành viên của Soka Gakkai bắt đầu đến Hoa Kỳ vào những năm 1950. Thời gian ban đầu họ không mấy thành công trong nỗ lực truyền bá Phật giáo Nichiren ở Hoa Kỳ, bởi vì ngôn ngữ sử dụng chủ yếu chỉ là tiếng Nhật và trước đó đạo giáo cũng chỉ gói gọn trong nước Nhật. Nhưng tình hình đã thay đổi vào năm 1960, dưới sự lãnh đạo của Daisaku Ikeda, chủ tịch thứ ba của Soka Gakkai, tổ chức này đã thành lập một nhánh chính thức ở Hoa Kỳ.

Dưới sự hướng dẫn của ông, các tăng sĩ đã truyền bá việc tu tập cơ bản của Phật Giáo Nichiren là tụng niệm Nam-myoho-renge-kyo trước Gohonzon (Ngự Bản Tôn). Việc tụng niệm này được dạy rằng sẽ dẫn đến “cuộc cách mạng nhân tánh,” một quá trình chuyển hóa và tích lũy sức mạnh diễn ra chậm rãi bên trong mỗi người.

Thuở đầu, Tina Turner có vẻ như bị thu hút bởi Phật giáo SGI Nichiren về vấn đề tích lũy sức mạnh và cách mạng nhân tánh. Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Tricycle Magazine năm 2020, bà giải thích: “Khi bắt đầu nghiên cứu giáo lý Phật giáo và tụng kinh nhiều hơn, tôi nhận ra mình phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, và đưa ra những lựa chọn dựa trên trí tuệ, lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn. Sau khi tụng kinh được một thời gian, tôi bắt đầu thấy rằng sức mạnh mà tôi cần để thay đổi đời mình đã ở trong tôi rồi.”

Vào những năm 70, ‘thay đổi đời mình’ đồng nghĩa với việc bà quyết định tách khỏi Ike & Tina Turner Revue vào năm 1976, và ly hôn với Ike Turner vào năm 1978.

‘Phượng hoàng tái sinh’ nhờ SGI Nichiren Buddhism

Sau khi ly hôn, Turner gặp khó khăn với sự nghiệp solo một thời gian, sau đó mới nổi tiếng với album “Private Dancer” năm 1984. Tiếp theo là các album bạch kim và các chuyến lưu diễn toàn cầu luôn cháy vé. Với Turner, mỗi một thành công bà đạt được đều có bóng dáng của việc tu tập Phật Giáo.

Quá trình tu tập của bà được ghi lại trong hai cuốn tự truyện: cuốn đầu tiên là “I, Tina,” xuất bản năm 1986; và cuốn thứ hai là “My Love Story,” xuất bản năm 2018. Cách tu tập của bà cũng được thể hiện trong bộ phim năm 1993 “What's Love Got to Do with It?” và được thu âm trong album đa sắc tín ngưỡng năm 2009 “Beyond: Buddhist and Christian Prayers” và trên sân khấu trong vở nhạc kịch “Tina: The Tina Turner Musical.”

Thông qua tất cả các dự án này, Turner đã chứng minh rằng việc tu tập Phật giáo SGI Nichiren đã cứu rỗi đời bà trong suốt 50 năm qua.

Nguyên Hòa biên dịch

Nguồn: “How the practice of Nichiren Buddhism sustained Tina Turner for 50 years” của Ralph H. Craig III, được đăng trên trang Theconversation.