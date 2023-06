VAALA Tổ Chức Hội Chợ Sách Ở Thành Phố Santa Ana Nhằm Giới Thiệu Tác Giả Gốc Việt

Santa Ana, California – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức Hội Chợ Sách “Viet Book Fest,” vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 6, năm 2023 tại khu vực Downtown Santa Ana, nhằm giới thiệu sách viết bằng tiếng Anh của các tác giả gốc Việt. Tất cả các sự kiện trong Viet Book Fest đều miễn phí và mở cửa cho công chúng.

Chương trình sẽ bắt đầu bằng một buổi hội luận lúc 10 giờ sáng tại Thư Viện Công Cộng Santa Ana (Santa Ana Public Library) với các nhà văn Barbara Trần, Khôi Lưu (Lưu Trường Khôi), Isabelle Thuy Pelaud và Lan Dương. Buổi hội luận sẽ do nhà văn Nguyễn Thanh Việt, tác giả của tiểu thuyết “The Sympathizer,” điều hợp. Trong dịp này, các nhà văn Barbara Trần (đến từ Canada) và Lưu Trường Khôi (đến từ New York), sẽ ký tặng một số tuyển tập “Watermark,” phiên bản kỷ niệm 25 năm. “Watermark” là một tuyển tập gồm các truyện ngắn, thơ và đoản văn bằng tiếng Anh do các nhà văn và nhà thơ gốc Việt xuất bản vào năm 1998, với ba người chủ biên (editors) gồm Barbara Trần, Monique Trương và Lưu Trường Khôi. Học giả Huỳnh Sanh Thông viết lời mở đầu cho tuyển tập. Tuyển tập quy tụ nhiều cây viết mà sau này trở thành các nhà văn nổi tiếng như Lan Cao, Đinh Linh, Monique Trương, lê thị diễm thúy, Thanhha lai, Andrew Lâm… Trong lần tái bản này, tuyển tập được tăng cường các bài viết của các nhà văn Nam Lê, Anvi Hoàng và Vinh Nguyễn. Buổi hội luận được thành hình với sự bảo trợ của hội DVAN (Diasporic Vietnamese Artists Network). Sau phần hội luận, Lan Dương sẽ trình làng tập thơ mới nhất của cô: “Nothing Follows.” Lan Dương sẽ đọc một số bài thơ trong tập “Nothing Follows” và trò chuyện cùng các độc giả và ký tặng sách.

Viet Book Fest ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020 dưới dạng online, chú trọng sách thiếu nhi nhằm khuyến khích các em đọc sách trong mùa đại dịch Covid. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên Viet Book Fest được tổ chức tại thành phố Santa Ana. Cô Lê Đình Ysa, Giám đốc điều hành của VAALA, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi đưa dự án “Viet Book Fest” đến với cộng đồng lần này, qua sự kết hợp với DVAN, một tổ chức văn hóa tiên phong trong việc đề cao tiếng nói của người Mỹ gốc Việt qua văn chương. Chúng tôi mong rằng hội chợ sách sẽ trở thành nơi kết nối và truyền cảm hứng cho các nhà văn và độc giả."



Isabelle Thuy Pelaud, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của DVAN, cho biết: "Viet Book Fest cung cấp một cơ hội độc đáo để nâng cao tiếng nói của các nhà văn Việt Nam hải ngoại và tạo dựng các mối liên kết trong cộng đồng. Cùng chung sức với nhau, chúng tôi muốn vinh danh di sản văn học đa dạng, và ủng hộ các tài năng mới khi họ tiếp tục sáng tạo và làm phong phú những câu chuyện của chúng ta."

Từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều, độc giả sẽ được mời sang dự “Chợ Sách” tại Alta Baja Market, số 201-200 E. 4th Street, Santa Ana. Tiệm sách “di động” LibroMobile sẽ phụ trách phần bán sách. Một số tác giả và nhà xuất bản sẽ giới thiệu về sách của họ. Độc giả có thể mua sách và lấy chữ ký của tác giả tại đây.

Sau đó, sự kiện cuối cùng trong ngày sẽ diễn ra từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối: Đêm đọc thơ và trình diễn nhạc tại rạp Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana. Hai nhà thơ trẻ Jenni Trang Lê và Taylur Ngô sẽ điều hợp chương trình. Tất cả ba địa điểm của Viet Book Fest: Santa Ana Public Library, Alta Baja Market, và Frida Cinema đều gần nhau, trong khoảng cách có thể đi bộ.

Để biết thêm chi tiết, xin vào thăm trang nhà https://bit.ly/VietBookFest2023.

.