đại dương của những ai như bạn

*Ngu Yên dịch và giới thiệu nhà thơ trẻ Do. B.

Bài dịch theo song thất lục bát phá thể.)

Minh họa: Tranh Ann Phong



Tôi chờ mãi để nói với bạn

nhưng môi nứt nẻ mắc lưỡi câu,

kéo ra suy nghĩ khỏi đầu

kéo ra khỏi miệng nhưng câu nói này

những lời của tôi hay của bạn.

chân tôi phồng rộp đi khôn cùng

băng qua trí não mê cung,

qua kinh mạch bạn tận cùng xác thân.

tự hỏi khi nào tôi đến đích,

giờ đây đứng lại nơi con tim.

đôi tay bầm dập kiếm tìm,

đào sâu trong bạn nỗi niềm tâm linh,

máu chảy của tôi hay của bạn,

cố tìm điều gì bạn hài lòng,

điều gì thất vọng ước mong

điều gì hờn giận ngóng trông điều gì,

điều gì khiến bạn yêu tôi mãi.

nhưng hôm nay tôi chợt nhận thấy

vết sẹo có thể chữa nhanh

nếu cho nó thở sẽ lành vết thương,

điều này tôi có thể làm được.

trong đại dương những ai như bạn,

việc quan trọng phải bóp cò

bắn vào bóng tối sáng lòa hỏa châu

soi đường bạn điều khiển suy nghĩ

khi ra khỏi ghế khách ngồi bên

tự tay cầm lái

tự nhiên, hiểu rằng lái giỏi

dễ liền mấy ai.

Hôm nay thử nghiệm nước hồ tắm

trong đôi mắt thẳm của mọi người,

có đủ an toàn để bơi

để lặn tận đáy mỗi đời, ra sao

thấy của bạn nông cạn dơ bẩn,

cố gắng tránh những tảng băng trôi,

cố ngăn bạn chậm bước đời,

một trong băng nổi là tôi ẩn hình.

nhưng bạn phải biết hôm nào đó

ngày sau cùng bạn sẽ đắm thuyền

giữa đại dương xa đất liền

không ai đến cứu bốn miền sóng cao.





oOo







an ocean of people like you

i’ve been waiting to tell you but

my chapped lips are caught on the hook of a fishing line,

ideas and thoughts have been dragged out of my mouth

i couldn’t tell if they were mine or yours.

there are blisters on my feet from walking the labyrinth

of your brain,

walking through the vessels of your body.

i wondered if i’ll ever reach a destination,

but now i am standing where your heart should be.

there are scars on my hands, bruises from digging into your soul,

covered in blood. don’t know if it’s mine or yours,

trying to find what makes you satisfied, disappointed, enraged,

what makes you love me.

but today i realize scars are able to heal when i give them a chance to breathe,

that i can do more than just whisper.

and know that in an ocean of people like you,

it’s important to know how to pull the trigger

of a flare gun.

i have been taught that you are able to drive the thoughts

of your own mind

when you step out of the passenger seat,

and realize that not everyone is a good driver.

today, i look into the pools

of people’s eyes and test their waters,

and see if they’re safe to swim in,

to dive into.

and I see that yours

were too shallow and dirty,

kept trying to look away from the icebergs

trying to slow you down,

i was one of them.

but you have to know

that eventually one day you will crash,

and you’ll be too far away from land

for anyone to rescue you.