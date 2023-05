Trung Quốc Cấm Các Công Ty Khai Thác Hạ Tầng Quan Trọng Mua Hàng Của Micron

Bắc Kinh đã cấm những công ty Trung Quốc làm việc với các thông tin quan trọng ngừng mua chip của Micron Technology, với lý do là các sản phẩm của hãng này có “các vấn đề an ninh mạng tương đối nghiêm trọng.” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

BẮC KINH – Bắc Kinh yêu cầu những công ty Trung Quốc làm việc với các thông tin quan trọng ngừng mua sản phẩm từ Micron Technology, nhà sản xuất bộ nhớ có trụ sở tại Hoa Kỳ, theo trang NYTimes đưa tin ngày Chủ Nhật, 21 tháng 5 năm 2023.

Các sản phẩm của Micron Technology thường được sử dụng trong điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác. Nhiều chuyên gia phân tích coi việc này là đòn trả đũa dành cho những nỗ lực của Washington nhằm cắt đứt quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các sản phẩm điện tử cao cấp của Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố trên trang mạng xã hội chính thức của mình, Cơ Quan Quản Lý Không Gian Mạng Trung Quốc (Cyberspace Administration of China) cho biết trong một cuộc đánh giá an ninh mạng, họ đã phát hiện ra rằng các sản phẩm của Micron Technology đặt ra “các vấn đề an ninh mạng tương đối lớn,” và có thể “gây nguy hiểm nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc” cũng như đe dọa an ninh quốc gia.

Hành động của Trung Quốc là đòn đáp trả mới nhất trong cuộc chiến ăn miếng trả miếng về kinh tế giữa Bắc Kinh và Washington, được dự đoán sẽ sắp xếp lại kết cấu của ngành công nghiệp vi mạch toàn cầu. Quyết định cấm Micron có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền thông qua chuỗi cung ứng của Trung Quốc, vì các khách hàng Trung Quốc của Micron sẽ tìm cách thay thế chip bộ nhớ của hãng bằng các phiên bản nội địa hoặc của Hàn Quốc. Các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc như Samsung và SK Hynix là đối thủ cạnh tranh của Micron, và cũng đã có nhiều hoạt động kinh doanh quan trọng với Trung Quốc.

Bắc Kinh đã bắt đầu đánh giá an ninh mạng đối với Micron từ cuối tháng 3 năm nay như một phần của “biện pháp quản lý thông thường.” Thông báo được đưa ra là đòn trả đũa Washington đưa ra các hạn chế đối với ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái. Micron cho biết vào thời điểm đó họ đã “hoàn toàn hợp tác” với cuộc điều tra và hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của họ vẫn hoạt động bình thường.

Trong một tuyên bố, công ty Micron cho biết đang “đánh giá kết luận và xem xét các bước tiếp theo của chúng tôi,” đồng thời nói thêm rằng họ “vẫn đang tiếp tục thảo luận với chính quyền Trung Quốc.”

Kể từ thông báo vào tháng 3, Trung Quốc đã mở một chiến dịch toàn diện để củng cố ngành công nghiệp “chip” (bộ phận điện tử) trong nước. Bắc Kinh đã chi hàng tỷ đô la cho những nỗ lực tự lực và các công ty Trung Quốc trong chuỗi cung ứng đã dần thay thế các “chi”p và các bộ phận có nguồn gốc từ phương Tây.

Vào năm 2016, Trung Quốc đã thông qua luật an ninh mạng, trong đó vạch ra các quy tắc để bảo vệ các “cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng,” đề cập đến các hệ thống công nghệ trong các lĩnh vực bao gồm viễn thông, vận tải và quốc phòng. Các viên chức Trung Quốc tin rằng Trung Quốc sẽ bị tổn thương nếu bị trục trặc hoặc rò rỉ dữ liệu.

Micron, có trụ sở tại Boise, Idaho, đã xây dựng nhà máy đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2007. Trong những năm gần đây, khi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nguội lạnh, họ đã bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động, giảm số lượng nhân viên Trung Quốc và đóng cửa một số công ty. Tính đến tháng 4, Micron có khoảng 3,000 nhân viên ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Thẩm Quyến.

Tác động của quyết định mới từ chính quyền Trung Quốc đối với công ty có thể khá lớn. Vào năm 2022, Micron báo cáo doanh thu 3,3 tỷ MK tại Trung Quốc, chiếm khoảng 11% trong tổng doanh thu toàn cầu 30,8 tỷ MK hàng năm. Không rõ lần này doanh số bán hàng của Micron ở Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng tới mức nào.