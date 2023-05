VAALA Tổ Chức Hội Chợ Sách Ở Thành Phố Santa Ana Nhằm Giới Thiệu Tác Giả Gốc Việt

Santa Ana, California – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức Hội Chợ Sách “Viet Book Fest,” vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 6, năm 2023 tại khu vực Downtown Santa Ana, nhằm giới thiệu sách viết bằng tiếng Anh của các tác giả gốc Việt. Tất cả các sự kiện trong Viet Book Fest đều miễn phí và mở cửa cho công chúng.

Chương trình sẽ bắt đầu bằng một buổi hội luận lúc 10 giờ sáng tại Thư Viện Công Cộng Santa Ana (Santa Ana Public Library) với các nhà văn Barbara Trần, Khôi Lưu (Lưu Trường Khôi), Isabelle Thuy Pelaud và Lan Dương. Buổi hội luận sẽ do nhà văn Nguyễn Thanh Việt, tác giả của tiểu thuyết “The Sympathizer,” điều hợp. Trong dịp này, các nhà văn Barbara Trần (đến từ Canada) và Lưu Trường Khôi (đến từ New York), sẽ ký tặng một số tuyển tập “Watermark,” phiên bản kỷ niệm 25 năm. “Watermark” là một tuyển tập gồm các truyện ngắn, thơ và đoản văn bằng tiếng Anh do các nhà văn và nhà thơ gốc Việt xuất bản vào năm 1998, vởi ba người chủ biên (editors) gồm Barbara Trần, Monique Trương và Lưu Trường Khôi. Học giả Huỳnh Sanh Thông viết lời mở đầu cho tuyển tập. Tuyển tập quy tụ nhiều cây viết mà sau này trở thành các nhà văn nổi tiếng như Lan Cao, Đinh Linh, Monique Trương, lê thị diễm thúy, Thanhha lai, Andrew Lâm… Trong lần tái bản này, truyển tập được tăng cường các bài viết của các nhà văn Nam Lê, Anvi Hoàng và Vinh Nguyễn. Buổi hội luận được thành hình với sự bảo trợ của hội DVAN (Diasporic Vietnamese Artists Network). Sau phần hội luận, Lan Dương sẽ trình làng tập thơ mới nhất của cô: “Nothing Follows.” Lan Dương sẽ đọc một số bài thơ trong tập “Nothing Follows” và trò chuyện cùng các độc giả và ký tặng sách.