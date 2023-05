Hội Dân Chủ Việt Mỹ Tổ Chức Tiệc Họp Mặt Trong Tháng Vinh Danh Người Gốc Á

Fountain Valley, California (VB) – Vào chiều ngày Thứ Tư 717/05/2023, tại nhà hàng The Recess Room (Fountain Valley), Hội Dân Chủ Việt Mỹ (VADC) đã có buổi tiệc họp mặt để kỷ niệm tháng vinh danh người Mỹ gốc Á. Đến tham dự có những thành viên lâu đời của VADC như Luật Sư Đỗ Phủ, Kỹ Sư Tạ Trung… cùng nhiều thành viên mới, các vị dân cử, cũng như nhiều thân hữu của Đảng Dân Chủ trong Quận Cam.

VADC được thành lập từ cách đây hơn 15 năm, với mục đích ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân Chủ vào các vị trí chính quyền trong khu vực Quận Cam, ủng hộ những chính khách Dân Chủ với các chính sách có lợi cho cộng đồng người Việt tị nạn. Vào đầu năm nay, hội bắt đầu hoạt động trở lại sau một thời gian dài gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Cũng trong dịp này, VADC đã bầu ra một ban chấp hành mới, với tân chủ tịch là anh Lý Vĩnh Phong, trước đây là chánh văn phòng Quận Cam của cựu Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal. Luật Sư Đỗ Phủ, đồng sáng lập viên VADC, cho rằng đã đến lúc VADC cần có những gương mặt trẻ tham gia vào việc điều hành, thổi làn sinh khí mới cho các hoạt động của hội trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng khi năm 2024 là năm bầu cử hứa hẹn nhiều cạnh tranh ở Quận Cam.

Anh Lý Vĩnh Phong, với tư cách là tân chủ tịch VADC, đã có lời chào mừng quan khách đến với buổi tiệc kỷ niệm tháng vinh danh người gốc Á. Cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Quận Cam trong những năm qua lớn mạnh nhanh chóng. Trong số đó có cộng đồng người Mỹ gốc Việt, với những đóng góp đặc biệt quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của Quận Cam trong gần nửa thế kỷ qua. Chỉ còn hai năm nữa là cộng đồng gốc Việt sẽ kỷ niệm 50 tị nạn của mình trên nước Mỹ (30/04/1975 – 30/04/2025).

Nói về cộng đồng gốc Việt ở Quận Cam, anh Lý Vĩnh Phong cho rằng trong quá khứ đây là một cộng đồng nghiêng hẳn về Đảng Cộng Hòa do những yếu tố lịch sử. Tuy nhiên, trong vòng một thập niên trở lại, cộng đồng nay đã có những chuyển biến mạnh về nhận thức chính trị. Nhiều thành viên trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, nay ghi danh là cử tri Dân Chủ. Lý do là nhiều người nhận ra rằng những giá trị mà Đảng Dân Chủ theo đuổi mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng gốc Việt, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên khi người Việt tị nạn đặt chân lên đất Mỹ. Ngày nay, nhiều người trong cộng đồng gốc Việt đang được hưởng ích lợi từ các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe y tế cho người cao niên, người có thu nhập thấp, những chính sách nâng đỡ dân nhập cư… Tất cả đều là chính sách được Đảng Dân Chủ khởi xướng và ủng hộ.

Anh Phong cho rằng đã qua rồi thời kỳ mà Đảng Dân Chủ là tiếng nói phụ trong cộng đồng gốc Việt Quận Cam. Ngày nay, nhiều vị dân cử Cộng Hòa cũng phải dùng các chính sách của Đảng Dân Chủ để đi vận động cử tri của mình. Là tiếng nói của Đảng Dân Chủ trong cộng đồng, VADC cần khuyến khích các thành viên mạnh mẽ lên tiếng về những thành quả mà Đảng Dân Chủ đã đem lại cho cộng đồng trong nhiều năm qua; cũng như kêu gọi cử tri nhận ra rằng Đảng Dân Chủ thực sự có nhiều chính sách đem lại lợi ích cho cộng đồng gốc Việt tại Quận Cam.

Anh Phú Nguyễn là người vừa trở lại chính trường, đắc cử vào chức vụ ủy viên hội đồng học khu Fountain Valley trong kỳ bầu cử 2022. Anh cho biết rất vui khi nhận ra nhiều gương mặt Dân Chủ quen thuộc có ảnh hưởng đến cộng đồng trong nhiều năm qua, cùng nhiều gương mặt trẻ trung mới. Mùa bầu cử 2024 đang đến gần, và sẽ là một năm bầu cử quan trọng. Nhiều ứng cử viên Dân Chủ gốc Việt sẽ ra tranh cử cho nhiều vị trí quan trọng từ liên bang, tiểu bang đến thành phố. Nếu VADC có thể làm tốt công việc kết nối các ứng cử viên với cộng đồng, nếu các thành viên Dân Chủ có thể cùng làm việc, hỗ trợ cho nhau một cách có tổ chức, chắc chắn các ứng cử viên Dân Chủ sẽ có kết quả tốt trong mùa bầu cử 2024. (VB)