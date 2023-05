USPSTF Khuyến Nghị Phụ Nữ Nên Chụp Quang Tuyến Vú Để Tầm Soát Ung Thư Từ Tuổi 40

Theo dự thảo khuyến nghị mới từ U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 74 nên chụp quang tuyến vú hai năm một lần. (Nguồn: pixabay.com)

HOA KỲ – Theo dự thảo khuyến nghị mới từ một hội đồng y tế quốc gia, phụ nữ nên bắt đầu chụp nhũ ảnh ở tuổi 40 thay vì 50; bắt đầu tầm soát ung thư vú sớm hơn 10 năm có thể cứu sống hàng ngàn người mỗi năm, trang WashingtonPost đưa tin ngày Thứ Ba, 9 tháng 5 năm 2023.

Dự thảo khuyến nghị, do U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) ban hành hôm Thứ Ba, nêu rõ rằng phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 74 nên chụp quang tuyến vú hai năm một lần. Khuyến nghị được áp dụng cho phụ nữ chuyển giới và phụ nữ đã qua sinh nở.

Khuyến nghị là một thay đổi so với các khuyến nghị hiện tại, hiện khuyên phụ nữ từ 50 tuổi nên chụp quang tuyến vú mỗi hai năm một lần.

Ngày càng nhiều phụ nữ bị ung thư vú ở độ tuổi 40. John Wong, bác sĩ nội khoa và là giáo sư y khoa tại Tufts University School of Medicine, cũng là một thành viên của USPSTF, cho biết số lượng phụ nữ bị mắc ung thư vú mới tăng khoảng 2% mỗi năm. Cho nên nếu bắt đầu tầm soát sớm hơn, các bác sĩ có thể phát hiện ung thư vú sớm hơn, cứu được nhiều người hơn.

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ ở Hoa Kỳ, ngoài ung thư da và là nguyên nhân thứ hai gây tử vong liên quan đến các bệnh ung thư ở phụ nữ. Theo dữ liệu từ American Cancer Society, phụ nữ gốc da đen có nguy cơ mắc ung thư vú trước 40 tuổi cao hơn phụ nữ gốc da trắng, và nguy cơ phát triển thành dạng ác tính TNBC (*) cũng cao hơn.

* TNBC: viết tắt của Triple-Negative Breast Cancer, nghĩa là Ung Thư Vú Ba Âm Tính, là tình trạng các tế bào ung thư không có các thụ thể estrogen (ER), progesterone (PR) và không tạo ra protein HER2.

Theo dữ liệu, mỗi năm có hơn 43,000 phụ nữ chết vì ung thư vú tại Hoa Kỳ.

Chụp quang tuyến vú (mammogram, hay chụp nhũ ảnh), được coi là tiêu chuẩn vàng để tầm soát ung thư vú. Đây là phương pháp chụp X-quang vú được sử dụng để sàng lọc các dấu hiệu ung thư vú và giúp chẩn đoán khi bác sĩ khám thấy các khối u ở vú.

Nhiều chuyên gia về ung thư vú đã hoan nghênh khi hạ thấp độ tuổi mà phụ nữ được khuyến nghị nên bắt đầu chụp quang tuyến vú. Tuy nhiên, một số tổ chức chuyên nghiệp và bác sĩ nói rằng các khuyến nghị tầm soát 2 năm 1 lần vẫn chưa đủ. Thứ nhất là thời hạn chụp quang tuyến vú hàng năm sẽ dễ nhớ hơn là cách năm. Quan trọng hơn, bỏ qua một năm giữa các lần chụp có thể để cho ung thư có thêm thời gian để phát triển.

Hầu hết các bác sĩ và công ty bảo hiểm tuân theo các khuyến nghị của USPSTF. Đây là một hội đồng độc lập bao gồm các bác sĩ và các chuyên gia khác do Department of Health and Human Services chỉ định để tập trung vào các biện pháp nhằm phòng ngừa hoặc phát hiện sớm các loại bệnh tật.

Tuy nhiên, một số tổ chức khác cũng đưa ra các khuyến nghị khác nhau về tầm soát chụp nhũ ảnh, khiến nhiều người dễ bị nhầm lẫn.

American Cancer Society cho biết tất cả phụ nữ nên bắt đầu chụp quang tuyến vú hàng năm ở tuổi 45, nhưng một số phụ nữ có nguy cơ cao hơn nên bắt đầu sàng lọc hàng năm ở tuổi 40.

American College of Radiology và Society of Breast Imaging khuyến nghị chụp quang tuyến vú hàng năm bắt đầu từ 40 tuổi đối với phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú trung bình, nhưng khuyến khích phụ nữ trẻ nên được đánh giá các yếu tố nguy cơ thậm chí cần sàng lọc sớm hơn.

American College of Obstetricians and Gynecologists kêu gọi chụp quang tuyến vú từ một đến hai năm một lần, bắt đầu từ 40 tuổi đối với những bệnh nhân có nguy cơ mắc ung thư vú trung bình.

USPSTF cũng lưu ý rằng gần một nửa số phụ nữ có độ ngực dày, điều đó có nghĩa là chụp quang tuyến vú có thể không hiệu quả và khó phát hiện ung thư, và kêu gọi nghiên cứu thêm về việc liệu các loại xét nghiệm bổ sung có hữu ích hay không.

Khuyến nghị áp dụng cho những phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú trung bình chứ không phải những người có nguy cơ rất cao do một số yếu tố di truyền hoặc các yếu tố khác. Khuyến nghị này được mở ra để công chúng bình luận cho đến hết ngày 5 tháng 6; các tổ chức chuyên nghiệp, bác sĩ và cá nhân có thể truy cập trang web của USPSTF để bình luận. Sau khi khuyến nghị được hoàn thiện, sẽ được xuất bản trên JAMA, tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ.