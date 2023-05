Đừng bỏ lỡ cơ hội để có Ngày Lễ Mẹ càng thêm đặc biệt

Thông báo cộng đồng



Ngày của Mẹ đang gần kề và mỗi chúng ta hân hoan đón mừng thời gian đặc biệt này với người mẹ kính yêu của mình và những người yêu thương mình rất nhiều. Nhưng đây cũng là cơ hội để những người hút thuốc nghĩ đến việc cai thuốc lá với sự hỗ trợ miễn phí của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt.

Bỏ hút thuốc có thể tác động đáng kể đến sức khỏe của bạn và giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng, điều này có thể giúp những người mẹ và các thành viên khác trong gia đình duy trì sức khỏe và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của họ.

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), môi trường hoàn toàn không khói thuốc là cách duy nhất được chứng minh có đủ khả năng bảo vệ sức khỏe của mọi người khỏi sự tác hại của việc hít khói thuốc do người khác hút. Khi bỏ thuốc lá, người hút thuốc không chỉ bảo vệ sức khỏe của mình mà còn bảo vệ sức khỏe của những người xung quanh.

Nếu bạn là người hút thuốc, bạn có thể nghĩ rằng bỏ hút thuốc là một thử thách khó vượt qua vì những cơn thèm hút thuốc cứ đeo bám bạn, nhưng bạn có biết hầu hết những cơn thèm chỉ kéo dài từ 3 đến 5 phút? Ngay cả những khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc buồn bả, bạn có thể lập ra một kế hoạch để giúp bạn đối phó với những cơn thèm. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt có thể giúp bạn lập một kế hoạch cai thuốc miễn phí và cung cấp miếng dán nicotine đủ dùng trong 2 tuần nếu bạn hội đủ điều kiện.

Những nhân viên tư vấn sẽ giúp bạn xác định thời điểm hút thuốc thường lệ của bạn, đưa ra những giải pháp, và giúp bạn tự tin hơn để cai. Chỉ mất ít phút để ghi danh qua điện thoại ở số 1-800-778-8440 hoặc qua trang mạng www.asq-viet.org. Bạn cũng có thể nhắn “Bỏ hút thuốc” đến số 66819 để nhận những tin nhắn bằng tiếng Việt. Hơn nữa, những người hút thuốc nếu hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine đủ dùng trong 2 tuần để giúp cho quá trình cai thuốc của họ.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là bỏ hút thuốc là vì sức khỏe của bạn và của gia đình. Nếu bạn có bạn bè hoặc người thân nào hút thuốc, bạn cũng có thể liên lạc với ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt để nhận được chỉ dẫn và mẹo để giúp họ cai thuốc.

Bỏ thuốc lá là cách thể hiện sự trân quý và tình thương của bạn đối với mẹ và những người bạn kính trọng qua sự chăm sóc sức khỏe của chính bạn và làm gương cho các thế hệ tương lai. Vào Ngày của Mẹ năm nay, hãy mang đến cho gia đình bạn món quà của một cuộc sống khỏe mạnh hơn bằng cách bỏ hút thuốc với với sự hỗ trợ của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt.

Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 2012. ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho hơn 20,000 người tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ).





