Tiếng nói của mùa xuân

Minh họa: "Lỗ Thủng Lịch Sử" - Đinh Trường Chinh

mùa xuân không thích cửa kính tôi đóng chặt

trỏ tia nắng chói như một lời cảnh giác

sự ngột ngạt có thể giết

tôi nói tôi biết

nhưng chứng hoại thư của cả một dân tộc, nặng mười lần hơn trước

nỗi buồn bực làm tôi nấc cụt, tháng tư

cả một quốc gia, hình tượng vàng son

móng tay của những vi phạm trá hình cào vào mặt tự do, nhân phẩm

từng vết xước nhiễm trùng, lan rộng

có phải lịch sử đang mài con dao phẫu thuật

hay những lời ngợi ca sẽ bay ra biển làm nhức bụi tro tôi

mùa xuân cười nụ hồng đỏ tươi

màu máu không nhất thiết là màu sự chết

tôi nói tôi biết

tương đối. tương đối. và tương đối

trăm năm đời người

cái vỏ sò nhỏ xíu tát đại dương

nhưng trái tim tôi sẽ nói gì

nếu có những khái niệm trở thành vô nghĩa

nếu không có khoảng cách giữa thật và giả

nếu trang sử, đầy dấu tay người mỡ

nếu chúng ta là những gì chúng ta ăn, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen

tôi khua lồng ngực và lắc trái tim

đó, nỗi buồn bực không suy suyển

mùa xuân hoa mọc

cỏ dại mọc nhanh hơn. mọc nhanh hơn. và mọc nhanh hơn

bực mình một chút, mùa xuân

trỏ tia nắng cuối ngày vào cửa kính tôi, gay gắt

ai đã leo những bậc thang của Vạn Lý Trường Thành, điểm thu hút khách du lịch

ai đã bước vào La Mã Đấu Trường, từ lâu hồn ma rời đất khóc

im lặng

tôi nói chúng tôi.

***

Voice of spring

spring doesn’t like to see my glass door closed

as a warning, points a very bright ray of sunlight at it

lack of fresh air could kill

I say I know that

but gangrene of the entire nation, now ten times worse

anger+sadness gave me hiccups, April

an entire nation, golden statue and image

nails of disguised transgressions scratch liberty and dignity’s face

spread far and wide, infected scrapes

is history sharpening the surgical knife

or will the praises fly to the sea and cause my ashes pain

spring smiles a bright red rose

the color of blood not necessarily the color of death

I say I know that

relative. relative. and relative

a hundred years, human life

tiny seashell tries to drain the ocean

but what would my heart say

if many concepts become meaningless

if there’s no distance between real and fake

if history page, stained with oily fingermarks

if we are what we eat, figuratively and literally

I stir my chest and shake my heart

there, unrelenting anger+sadness

spring, flowers grow

weeds grow faster. grow faster. and grow faster

a little annoyed, the season of spring

points the last ray of sunlight at my closed door, sharp

who climbed the steps of the Great Wall of China, tourist attraction

who entered the Colosseum, no longer crying grounds for the ghosts

silence

we did, I say.

kc Nguyễn