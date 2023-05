Chuyện gì đang xảy ra với Covid?

Photo của Galan Crout, từ Unplash

Số ca tử vong do Covid-19 ở Hoa Kỳ hiện đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Dịch Bệnh. Tỷ lệ ca bệnh cũng giảm ở mức tương tự, mặc dù việc lây nhiễm trở nên khó theo dõi hơn do các xét nghiệm nhanh tại nhà được phổ biến rộng rãi; nhiều hệ thống giám sát được thiết lập vào đầu đại dịch cũng đã ngừng hoạt động.

Cuối cùng đây có phải là thời điểm bước vào giai đoạn kết thúc đại dịch hay chỉ là một đợt suy thoái khác của mùa xuân trước khi một biến thể mới bắt đầu một làn sóng mùa hè? (Trong hai năm qua, các con số đã giảm trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6, trước khi tăng vọt vào tháng 7.) Tờ New York đã tham khảo với các nhà dịch tễ học và các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm để đánh giá xem họ nghĩ như thế nào về thời điểm đặc biệt này trong thời cuối đại dịch — những nguy hiểm nào cần xét đến vào lúc này, những biện pháp phòng ngừa nào họ đang tiếp tục thực hiện, ai vẫn đang bị bệnh nặng và sắp chết, và tương lai có thể mang lại điều gì.

Các chuyên gia đồng ý rằng những rủi ro, nguy hiểm gây ra từ Covid-19 hiện đang ở mức thấp nhất, và mùa xuân năm 2023 có cảm giác khác so với những năm trước.

Tiến sĩ Robert Wachter, trưởng khoa y tại Đại học California, San Francisco, cho biết: “Chúng ta đã đạt đến giai đoạn ổn định khi mọi người đưa ra lựa chọn để đưa cuộc sống của họ trở lại gần với mức bình thường hơn.Và tôi nghĩ điều đó có lý. Các trường hợp bệnh nặng tương đối thấp; tử vong cũng ở mức thấp.”

Lý do lớn nhất cho sự cải thiện này là hiện nay hầu như tất cả mọi người ở Hoa Kỳ đều phần nào có đề kháng miễn dịch, cho dù là do vắc-xin, một lần bị Covid trước đó hay cả hai. Các loại thuốc như Paxlovid cũng đã hạ nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng xuống mức đáng kể.

Tại sao vẫn nên đề phòng

Bác sĩ Wachter tiếp tục đeo khẩu trang ở hầu hết những nơi tụ họp đông đúc trong nhà, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong viện bảo tàng, nhưng có thể gỡ khẩu trang nếu ông cần nhanh chóng vào một cửa hàng.

Động lực chính của Ông là muốn tránh Covid kéo dài. “Không giống như cảm giác của tôi hai hoặc ba năm trước, tôi không sợ mình sẽ chết vì thứ này,” Ông nói. “Nhưng tôi nghĩ Covid kéo dài là rất thật. Vợ tôi đang trải qua phiên bản này, vì vậy tôi thấy không đâu xa và gần kề sát bên.

Caitlin Rivers, trợ lý giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, người có con nhỏ, nói rằng cô ấy đã ngừng đeo khẩu trang ở cửa hàng tạp hóa hoặc trong văn phòng, mặc dù cô ấy vẫn đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. Cô ấy nói rằng sự gián đoạn mà Covid và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác gây ra trong mùa đông này, như nghỉ học và nghỉ làm, là điều đáng tránh.

Các chuyên gia đặc biệt kêu gọi mọi người tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như đeo khẩu trang và xét nghiệm trước các cuộc tụ họp đông người trong nhà, nếu họ hoặc người thân có nguy cơ mắc bệnh cao.

Tiến sĩ Krutika Kuppalli, một bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm, người vẫn tự kiểm tra bản thân trước khi tham gia các sự kiện, cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta phải làm những gì có thể để giảm thiểu rủi ro, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng chúng ta đang sống. “Tôi không biết liệu người bên cạnh tôi có bị suy giảm miễn dịch hay không và tôi không muốn truyền Covid cho họ”.

Bác sĩ Taison Bell, một bác sĩ chuyên về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Virginia, cho biết trong phòng chăm sóc đặc biệt của ông, “thỉnh thoảng chúng tôi sẽ thấy một trường hợp nhiễm Covid-19, nhưng chúng tôi không thấy nhiều trường hợp dẫn đến việc mọi người phải nhập viện cần máy thở.” Giờ đây, hầu hết những người mà Tiến sĩ Bell đang điều trị cho Covid đều lớn tuổi và có các bệnh nền từ trước làm ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch hoặc chức năng phổi của họ, hoặc họ chưa được tiêm phòng. Ông nói, điều cần thiết là những người có nguy cơ cao bị nhiễm trùng nặng phải tiêm booster hai loại thuốc nếu họ chưa tiêm (liều thứ hai gần đây cũng đã được cấp phép cho nhóm này).

Một lý do khác khiến mọi thứ trở nên khác biệt vào mùa xuân này là không có biến thể mới, không có thay đổi nào - như Tiến sĩ Wachter đã nói - trong một năm rưỡi qua. Các biến thể của Omicron có một số đặc tính trốn tránh miễn dịch, chẳng hạn như chủng chiếm ưu thế hiện tại, XBB.1.5, đã xuất hiện, nhưng Paxlovid và vắc-xin vẫn có hiệu quả chống lại chúng.

Mặc dù mọi việc phát triển theo hướng tốt đẹp, các chuyên gia vẫn đang thực hiện một số biện pháp phòng ngừa. Bởi vì trong khi các con số đang đi đúng hướng, khoảng 100,000 người Mỹ vẫn đang bị nhiễm Covid-19 mỗi tuần và hơn 150 người chết vì nhiễm trùng này mỗi ngày.

Mọi thứ có thể thay đổi sớm chiều

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc một biến thể mới xuất hiện và bắt đầu một làn sóng lây nhiễm mới là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tiến sĩ Kuppalli nói rằng bà đang xem biến thể phụ của Omicron XBB.1.16, còn được gọi là Arcturus, đang gây ra một làn sóng đột biến ở Ấn Độ. XBB.1.16 hiện chiếm khoảng 10 phần trăm các trường hợp ở Hoa Kỳ và đi kèm với một triệu chứng mới: viêm kết mạc.

Tiến sĩ Rivers đang chú ý đến một biến thể phụ mới khác, XBB.1.9.1, chiếm khoảng 8% số ca nhiễm trùng ở Hoa Kỳ hiện nay. Bà nói: “Chúng ta thường thấy yên tĩnh vào mùa xuân, nhưng sau đó là sự trỗi dậy của mùa hè bắt đầu ở miền Nam” bởi vì mọi người có nhiều khả năng tụ tập trong nhà hơn khi trời quá nóng.

Và thời kỳ này, theo các chuyên gia, có thể là thời kỳ bình thường mới của chúng ta. Giai đoạn mà chúng ta đang ở hiện tại có lẽ là một phiên bản của giai đoạn mà chúng ta sẽ ở trong một năm tới, có thể là hai năm nữa, có thể là năm năm nữa.

Việt Báo biên dịch

Nguồn: bài của Dana G. Smith, “What’s Going On With Covid Right Now?”, New York Times