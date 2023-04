Disney Kiện Desantis Và Ủy Ban Giám Sát Về Quyền Kiểm Soát Khu Công Viên Giải Trí

Walt Disney Parks and Resorts đã đệ đơn kiện Thống đốc Florida Ron DeSantis và ủy ban giám sát do ông bổ nhiệm. Đây là bước leo thang mới nhất trong cuộc chiến giữa DeSantis và Disney khi DeSantis đang tiến tới cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. (Nguồn: pixabay.com)

HOA KỲ – Walt Disney Parks and Resorts đã kiện Thống đốc Florida Ron DeSantis và ủy ban giám sát do ông bổ nhiệm, cáo buộc ứng cử viên Tổng Thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa đang vũ khí hóa quyền lực chính trị để trừng phạt công ty vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận, theo tin từ CNN.

Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang vài phút sau khi ủy ban do DeSantis bổ nhiệm để giám sát khu vực hưởng thuế đặc biệt của Disney tìm cách giành lại quyền lực từ Disney, biểu quyết hủy bỏ thỏa thuận giữa công ty và ủy ban trước đó vào tháng 2, ngay trước khi ủy ban giải thể.

“Họ chỉ tạo ra một mớ pháp lý rối nùi, OK? Nó sẽ không có hiệu quả,” Martin Garcia, chủ tịch ủy ban Central Florida Tourism Oversight District do DeSantis bổ nhiệm, cho biết.

Diễn biến hôm Thứ Tư là bước leo thang mới nhất trong cuộc chiến giữa DeSantis và Disney khi DeSantis đang tiến tới cuộc tranh cử Tổng Thống năm 2024.

Disney phản ứng bằng cách kiện DeSantis, ủy ban giám sát và quyền trưởng Phòng Cơ Hội Kinh Tế (Department of Economic Opportunity) Florida Meredith Ivey, tìm cách ngăn chặn bước đi này của ủy ban.

Vụ kiện ví von cuộc biểu quyết hôm Thứ Tư là “đòn mới nhất” trong “một chiến dịch trả đũa có mục tiêu của chính phủ – được Thống đốc DeSantis dàn dựng từng bước một như hình phạt đối với quyền ngôn luận được bảo vệ của Disney.”

Vụ kiện cho rằng đòn trả đũa của DeSantis “hiện đang đe dọa hoạt động kinh doanh của Disney, gây nguy hiểm cho tương lai kinh tế của công ty trong khu vực và vi phạm các quyền hiến pháp của công ty.”

Ủy ban giám sát Central Florida Tourism Oversight District, do DeSantis cùng với các đồng minh bổ nhiệm vào đầu năm nay, đã nắm quyền kiểm soát Reedy Creek Improvement District, khu vực được hưởng thuế đặc biệt trong nửa thế kỷ đã trao cho Disney quyền kiểm soát vùng đất xung quanh các công viên giải trí của họ ở Miển Trung Florida.

Nhưng trước khi ủy ban do DeSantis lựa chọn ra đời, Disney đã đạt được thỏa thuận với ủy ban sắp mãn nhiệm hồi tháng 2; có vẻ như ủy ban này đã ‘bó tay’ trong việc kiểm soát công ty giải trí khổng lồ. Chính quyền DeSantis không hay biết gì về thỏa thuận này trong một tháng, và thề sẽ đáp trả sau khi nó được công khai.

Các thỏa thuận mà Disney đã ký với ủy ban trước đó đảm bảo quyền phát triển của công ty trên toàn khu vực trong 30 năm tiếp theo, và trong một số trường hợp đã ngăn cản ủy ban thực hiện những hành động quan trọng mà không được công ty chấp thuận trước. Một điều khoản đã hạn chế ủy ban mới sử dụng bất kỳ “nhân vật tưởng tượng” nào của Disney cho đến “21 năm sau cái chết của người sống sót cuối cùng trong số các hậu duệ của Vua Charles III, vua của nước Anh.”

Thỏa thuận phát triển của công ty đã được chuẩn thuận trong hai cuộc họp công khai được tổ chức cách nhau hai tuần vào đầu năm nay, cả hai đều được loan tin trên báo chí địa phương Orlando, và có sự tham dự của một số người dân. Theo biên bản cuộc họp, không có ai từ văn phòng thống đốc tham gia cả hai cuộc họp.

Trong cuộc họp hôm Thứ Tư, cố vấn đặc biệt của ủy ban, Daniel Langley, đã đưa ra lập luận giải thích về việc hủy bỏ thỏa thuận giữa Disney và ủy ban trước đó.

Ông cho biết ủy ban (cũ) đã không đưa ra thông báo công khai về các cuộc họp của mình, và rằng thỏa thuận đã không được hai thành phố tự trị trong quận, là thành phố Bay Lake và Lake Buena Vista, chuẩn thuận đúng cách. Ông cũng lập luận rằng những sửa đổi trước đây đối với kế hoạch toàn diện dài hạn của Disney đã không được hai thành phố đó xem xét và chuẩn thuận đúng cách.

Mối quan hệ vốn khắng khít của Florida với Disney đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt vào năm ngoái, khi phát sinh những tranh cãi về luật của tiểu bang nhằm cấm thảo luận về khuynh hướng tình dục và nhận dạng giới tính trong lớp học đối với học sinh nhỏ tuổi. Giám đốc điều hành lúc bấy giờ của Disney, Bob Chapek, đối mặt với áp lực từ nhân viên của mình, đã miễn cưỡng phản đối dự luật, khiến DeSantis quay ra chỉ trích công ty. Khi DeSantis ký dự luật thành luật, Disney tuyên bố sẽ thúc đẩy bãi bỏ luật này. DeSantis sau đó nhắm mục tiêu vào quyền hạn kiểm soát đặc biệt của Disney. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Disney và Florida bước sang một chương mới sặc mùi ‘khói lửa.’