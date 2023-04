Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ gì với 1,166 km cao tốc sẽ xây trên mặt đất?

Nhà văn Qúach Tấn, trong ký sự gọi Khánh Hòa là Xứ Trầm Hương, viết: Cây quế thiên thai mọc ngoài hang đá Trầm hương Vạn Giã ngát cả sơn lâm / Writer Quách Tấn, in his book named “The Land of Agarwood,” referring to Khánh Hòa Province, writes: Heavenly scented agarwood trees in the wild rarely grown Mountains filled with this fragrance as Vạn Giã’s well known