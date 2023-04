El Nino Quay Trở Lại: Trái Đất Có Thể Nóng Kỷ Lục Trong Năm 2023-2024

Do biến đổi khí hậu và sự quay trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino, thế giới có thể sẽ đạt kỷ lục về mức nhiệt độ trung bình vào năm 2023 hoặc 2024. (Nguồn: pixabay.com)

BRUSSELS – Các khoa học gia về khí hậu cho biết, thế giới có thể đạt kỷ lục mới về nhiệt độ trung bình vào năm 2023 hoặc 2024, do biến đổi khí hậu và dự kiến sự trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino (*), theo tin Reuters.

* El Nino là hiện tượng thay đổi đáng kể nhiệt độ trên mặt biển ở vành đai nhiệt đới của Thái Bình Dương, xảy ra mỗi 2 - 7 năm/lần, khi các cơn gió mậu dịch (gió mạnh thổi liên tục từ Đông Nam hoặc Đông Bắc về hướng xích đạo) bắt đầu suy yếu.

Các mô hình khí hậu cho thấy rằng sau ba năm của kiểu thời tiết La Nina ở Thái Bình Dương, thường làm giảm nhẹ nhiệt độ toàn cầu, thế giới sẽ trải qua sự quay trở lại của El Nino, hiện tượng thời tiết nóng hơn, vào cuối năm nay.

Trong El Nino, gió thổi về phía tây dọc theo đường xích đạo sẽ chậm lại và nước ấm bị đẩy về phía đông, khiến cho nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn.

Carlo Buontempo, giám đốc Cơ quan Khí hậu Copernicus của EU cho biết: “El Nino thường liên quan đến việc nhiệt độ tăng kỷ lục ở cấp độ toàn cầu. Hiện vẫn chưa biết điều này sẽ xảy ra vào năm 2023 hay 2024, nhưng theo tôi nghĩ, gần như chắc chắn nó sẽ xảy ra.”

Theo ông Buontempo, các mô hình khí hậu cho thấy hiện tượng El Nino quay trở lại vào cuối mùa hè ở phương bắc và khả năng El Nino mạnh sẽ phát triển vào cuối năm nay.

Năm nóng nhất thế giới được ghi nhận cho đến nay là năm 2016, trùng với đợt El Nino mạnh – dù biến đổi khí hậu đã thúc đẩy nhiệt độ khắc nghiệt ngay cả trong những năm không có hiện tượng này.

Tám năm qua là tám năm nóng nhất được ghi nhận trên thế giới – phản ánh khuynh hướng nóng lên trong dài hạn do phát thải khí nhà kính.

Friederike Otto, giảng viên cao cấp tại Viện Grantham của Trường Imperial College London, cho biết nhiệt độ do El Nino gây ra có thể làm trầm trọng thêm các tác động của biến đổi khí hậu mà các quốc gia đang trải qua – bao gồm các đợt nắng nóng nghiêm trọng, hạn hán và cháy rừng.

Ông nói: “Nếu El Nino phát triển, rất có thể năm 2023 sẽ còn nóng hơn năm 2016 – xét đến tình hình thế giới tiếp tục ấm lên vì con người liên tục đốt nhiên liệu hóa thạch.”

Các khoa học gia Copernicus của EU đã công bố một báo cáo đánh giá các điều kiện khí hậu khắc nghiệt mà thế giới đã trải qua vào năm ngoái, năm nóng thứ năm được ghi nhận.

Châu Âu đã trải qua mùa hè nóng kỷ lục vào năm 2022, trong khi mưa lớn do biến đổi khí hậu gây ra lũ lụt thảm khốc ở Pakistan; và vào tháng 2, mực nước biển ở Nam Cực xuống mức thấp kỷ lục. Nhiệt độ trung bình toàn cầu của thế giới hiện cao hơn 1.2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Mặc dù hầu hết các nhà phát thải lớn trên thế giới cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải ròng của họ xuống 0, lượng khí thải CO2 toàn cầu năm ngoái vẫn tiếp tục tăng.