Nghi thức chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ



Westminster (Bình Sa) – Tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster vào tối Thứ Sáu, 14 Tháng Tư, năm 2023, Hội Cựu Quân Nhân Sư Đoàn 5 Bộ Binh QLVNCH kỷ niệm 70 năm thành lập, tưởng niệm 2 vị tướng Tư Lệnh Lê Văn Hưng và Lê Nguyên Vỹ.





Tham dự buổi lễ ngoài các chiến hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh còn có quý quan khách, quý niên trưởng, quý chiến hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, một số các cơ quan truyền thông.





Điều hợp chương trình buổi lễ do Chiến hữu Nam Lộc, thuộc Ban Báo Chí Sư Đoàn 5 Bộ Binh (1972-1974) trong lời giới thiệu, chiến hữu Nam Lộc cho biết: “Năm 1970, khi Quân Đội Hoa Kỳ rút khỏi căn cứ Lai Khê, Quân Đội VNCH đã tiếp nhận căn cứ này, để bắt đầu cuộc hành trình của Sư Đoàn 5 Bộ Binh trong nhiệm vụ mới.”









Quang cảnh lễ chào cờ “Trong lịch sử chiến tranh thế giới, chưa có một quốc gia nào mà chỉ trong vài ngày, thì có đến nhiều vị tướng đã tuẫn tiết vì tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Đó là những vị tướng lãnh của Quân Lực VNCH. Trong đó có Tướng Lê Văn Hưng và Tướng Lê Nguyên Vỹ”.



Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ do các em Thiếu Sinh Quân trong Quân Lực Hoa Kỳ phụ trách.





Sau đó các chiến hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh vào vị trí hành lễ, trong lúc nầy Chiến hữu Phạm Minh Huyên, thay mặt ban tổ chức, chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý niên trưởng, quý quan khách và các chiến hữu thuộc các quân binh chủng tham dự, ông cho biết: “Bảy mươi năm trước (1953), từ những ngày đầu thành lập, trên lá Hiệu Kỳ Sư Đoàn 5 Bộ Binh có hai chữ ‘Trung Tín,’ hai chữ này như là một lời thề của quân nhân các cấp thuộc Sư Đoàn 5, với ý chí quyết tâm hy sinh chiến đấu bảo vệ quê hương trong mọi hoàn cảnh. 30 Tháng Tư, 1975, một ngày đau thương nhất của dân tộc, vì quốc gia đi vào cảnh đen tối nhất. Hai vị tướng tư lệnh Sư Đoàn 5 là Lê Nguyên Vỹ và Lê Văn Hưng đã hy sinh mạng sống để giữ trọn lời thề thiêng liêng ‘Trung Tín.’ Họ đã hiên ngang đền nợ nước đến hơi thở cuối cùng.”





Ông tiếp: “Lá cờ có hai chữ “Trung Tín,” với lòng quyết tâm của Sư Đoàn 5 Bộ Binh vẫn còn đây, và cuộc chiến với kẻ thù vẫn chưa chấm dứt. Vì thế, các cựu quân nhân QLVNCH vẫn còn trách nhiệm với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam. Mặc dù chúng ta không còn quân đội, nhưng chúng ta vẫn giữ vững tinh thần bất diệt của người lính với lý tưởng mà chúng ta không thể quên, đó là ‘Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. Những gương hy sinh tuẫn tiết của các vị anh hùng dân tộc sẽ là sức mạnh; là vũ khí trang bị cho chúng ta khiến kẻ thù kinh sợ. Với kiến thức uyên bác, nền tảng giáo dục cao sẽ là sức mạnh mà những thế hệ hậu duệ tiếp nối đang được thừa hưởng. Với niềm tin chính nghĩa thắng hung tàn, chúng ta và những thế hệ con em VNCH vẫn tiếp tục vững tin và chiến đấu.”









Nhân Sĩ Phạm Gia Đại đọc văn tế Sau đó nghi thức tưởng niệm anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân, và hai vị tướng cựu tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, do Ban Tế Lễ của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị đảm trách.



Trong phần nghi thức lễ tưởng niệm. Nhân Sĩ Phạm Gia Đại đã đọc bài Văn Tế trong đó có đoạn: “Trong giây phút linh thiêng, trước bàn thờ tổ quốc/ Tiếng trống trầm vào chốn âm u/ Chiêng ngân vang vọng chỗ mịt mù/ Thức giấc ngàn thu hồn tử sĩ/ Nương khói trầm quy tụ về đây.



Chúng tôi những cựu quân nhân Sư Đoàn 5 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, kính cẩn ghi ơn những vị anh hùng liệt nữ, những chiến binh đồng đội đã chiến đấu hy sinh cho lý tưởng quốc gia Việt Nam cho Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ. Với lòng thành kính, xin thắp nén nhang thơm tưởng nhớ đến Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long và những quân nhân anh hùng khác đã tuẫn tiết trong ngày 30/4/1975 . Một ngày đau buồn cho dân tộc VIỆT NAM. Tháng tư đen tận cùng vận nước suy vong/ Dân nước Việt tha hương buồn mặc niệm cúi đầu/ 20 năm dưới ngọn cờ vàng giữ vững non sông đất tổ/ Khắp chiến trường xa in đậm dấu quân hành coi nhẹ bước vào sinh ra tử/ Mưa An Lộc trôi tan máu giặc/ Nắng Bình Long phơi xác quân thù/ Chiến hào súng nổ đạn rơi/ Quân thù cháy xác, trắng mầu xương khô/ Đêm chiến địa, trăng soi bàng bạc/ Dấu giầy mòn, lạc bước về đâu/ Chất chồng, người chết hầm sâu/ Xương tan thịt nát, còn đâu hình hài/ Dấu xác kéo, xanh cao bụi cỏ/ Áo chiến y, mục nát máu đào/ Mộ anh đắp vội lúc nào?/ Pháo lôi anh dậy, hai lần chôn anh/ Lòng trung tín, trọn đời bất diệt/ Chí quật cường, giữ vững núi sông/ Quân hành nhịp bước oai hùng/ Trở về chiến thắng, vẹn toàn giang san/ Tàn chiến cuộc trôi theo vận nước/ Lửa còn đâu soi dấu quân reo/ Bể dâu ngược sóng thay dòng/ Con thuyền định mệnh chìm dần xa xăm/ Lời quân lệnh bôi đen trang sử/ Viên đạn đưa vị quốc vong thân/ Sinh vi tướng, tử vi thần / Máu loang xác đổ, phủ lên bóng cờ/ Lê Nguyên Vỹ can trường bất khuất/ Lê Văn Hưng bất tử sử xanh/ Mất thành, tướng chết theo thành/ Quân dân kính phục, hết lòng tiếc thương/ Danh chiến tướng, lẫy lừng bốn bể/ Tiếng trung quân, tỏa sáng tứ phương/ Khinh thường cái lũ Cộng Nô/ Khí hùng bất tử, xác thân nghĩa gì/ Sống, tận tụy hy sinh gian khổ/ Chết, màng chi vài tiếng tiếc thương/ Viết lên hai chữ phi thường/ Bia đời danh phận, lưu truyền ngàn năm/ Xưa khói súng, khét mùi trận mạc/ Giờ nhang trầm, nghi ngút hương bay/ Linh thiêng khấn nguyện phút này/ Quốc gia dân tộc muôn đời ghi ơn.









Sư Đoàn Sau phần tế lễ ban tổ chức cho xem Video về tiểu sử của 2 vị tướng Tư Lệnh SD5 BB.



Tiếp theo Ban Tù Ca Xuân Điềm hát bản Đêm Nguyện Cầu, trong lúc nầy nhà hàng tắt đèn, ban tổ chức phát đèn nhỏ thắp lên trong ánh nến lung linh để tưởng niệm Tháng Tư Đen và cùng cầu nguyện cho quê hương sớm có tự do, dân chủ.









Hành Khúc Sau đó các chiến hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh lên hát bản “Sư Đoàn 5 Hành Khúc”.



Tiếp theo nhạc cảnh Hồn Vọng Phu và Chiến Sĩ Vô Danh do Ca Sĩ Ánh Tuyết và các em Hậu Duệ phụ diễn nhạc cảnh.





Chương trình văn nghệ đặc biệt với dòng nhạc “Chiến Đấu Ca” của Cục Chính Huấn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do các ban hợp ca thuộc các quân binh chủng tham dự trình diễn.





Trong dịp nầy ban tổ chức đã cho phát hành Đặc San Kỷ Niệm 70 năm thành lập 1953-2023, khổ Magazine dày 320 với nhiều bài vở, tài liệu giá trị do ban biên tập: Phạm Gia Đại, Phạm Minh Huyên, Nguyễn Định, Đinh Tính thực hiện.