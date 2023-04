Giáo Phận Orange Cử Hành Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

GARDEN GROVE – Giáo Phận Orange vừa cử hành đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840 vào buổi chiều thứ Bảy ngày 15.4.2023. Đại lễ do Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành chủ tế và một số Linh Mục đồng tế.





Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II thiết lập vào ngày 30.4.2000. Đây là một ngày lễ trọng đại của Giáo Hội Công Giáo được cử hành vào Chúa Nhật ngay sau lễ Phục Sinh dựa trên lòng sùng kính của người Công Giáo đối với lòng Chúa thương xót do thánh Faustina Kowalska loan truyền. Faustina Kowalska là một nữ tu người Ba Lan đã tuyên bố rằng cô được thị kiến với và nói chuyện với Chúa Giêsu. Trong nhật ký của mình, Faustina viết rằng tại một thị kiến, Chúa Giêsu đã bảo cô rằng bất cứ ai tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích Hòa Giải và Thánh Thể vào ngày này thì sẽ được xóa mọi tội lỗi và mọi sự trừng phạt. Nữ tu Faustina Kowalska đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong thánh vào ngày 30 tháng Tư năm 2000 và truyền cho Giáo Hội toàn cầu Kính Lòng Chúa Thương Xót vào ngày Chúa Nhật ngay sau Lễ Chúa Phục Sinh.





Từ đó đến nay, hằng năm Giáo Phận Orange đều cử hành đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Công Giáo. Năm nay đại lễ lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô với sự tham dự của gần 10 ngàn giáo dân từ 16 Cộng Đoàn trong Giáo phận.





Thánh lễ đại trào do Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành chủ tế (Thanh Phong/Viễn Đông)

Theo chương trình đã định, đúng 6 giờ chiều có Hồi Trống Khai Mạc do Đội Trống Thiên Ân phụ trách. Sau đó dưới sự điều hợp của Linh mục Vincent Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, tất cả các Hội Đoàn trong Cộng Đồng gồm Hiệp Sĩ Đoàn Knights of Columbus, Liên Minh Thánh Tâm, Liên Huynh Đa Minh, Legio Mariae, Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Các Thừa Tác Viên Thánh Thể, Hội Canh Tân Đặc Sủng, Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Phong trào Cursillo, Đoàn Vũ Dâng Hoa, 16 Chủ Tịch các Cộng Đoàn vời cờ hiệu mang tên Cộng Đoàn mình... theo thứ tự tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể do Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành chủ sự và cuộc rước kiệu Lòng Chúa Thương Xót do Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách. Đoàn rước khởi đi từ Linh Đài Đức Mẹ La Vang và đi vòng quanh khuôn viên nhà thờ chính tòa. Trong lúc rước kiệu, ca đoàn Nhà thờ Chính Tòa và ca đòan Trung Tâm Công Giáo hát những bản thánh ca tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót, giáo dân tham dự cuộc rước kiệu thật sốt sắng, trang nghiêm, vừa đi vừa Lần Chuỗi Thương Xót “Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới – Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô – Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”. Đoàn rước với gần 10 ngàn người đi rất trang nghiêm, thành kính từ lúc khởi hành cho đến khi vào lại trong thánh đường. Sau đó, Linh mục Phạm Ngọc Hùng giới thiệu cha Nguyễn Nam Thảo, một vị giáo sư Đại Chủng Viện được mời thuyết giảng về Lòng Chúa Thương Xót. Sau 20 phút thuyết giảng, Đoàn Vũ Dâng Hoa với khoảng 80 em mặc đồng phục áo dài tuyệt đẹp, tay cầm lẵng hoa đã dâng lên Đức Mẹ một điệu múa phụng vụ uyển chuyển, nhịp nhàng theo tiếng đàn để ngợi ca lòng từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.