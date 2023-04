Pechanga Resort Casino “Hole-in-one” với Cô Gabriella Then trong danh hiệu bảo trợ LPGA và đại sứ sân golf

Quảng cáo

Pechanga Resort Casino đã chính thức kết đội với tay Golf chuyên nghiệp Gabriella Then. Cô Then sẽ đóng vai Đại Sứ của Pechanga tại Hiệp hội đánh Golf Chuyên nghiệp Phái Nữ (Ladies Professional Golf Association - LPGA).





Bill Anderson, Giám Đốc Tiếp Thị CMO của Pechanga Resort Casino, đã loan báo việc bảo trợ này tại Cuộc Tranh Giải CM Pro-Am Golf Tournament trong ngày Thứ Ba. Ông đã ghi nhận về câu chuyện độc đáo của cô Then, nhắc nhở tới sự kiên trì bền chí của Cô như một nguồn cảm hứng cho những tay đánh Golf trẻ tuổi khắp thế giới. Việc kết đội sẽ hỗ trợ 'vòng tour' cùng những nỗ lực của cô Then trong công cuộc quảng bá môn thể thao này tới phái nữ trẻ tuổi khắp mọi nơi của Cô.





Là một cô gái Miền Nam Cali, vị trí thứ hạng của Gabriella Then đã tăng vọt trong cộng đồng chơi Golf phái nữ với một kỷ lục thành tích đáng nể. Bắt đầu chơi Golf tranh giải từ năm lên chín, cô Then đã tiến bước dự tranh Giải U.S. Women’s Open đầu tiên khi chưa tới 14. Cô đã theo học Trường University of Southern California nơi Cô chơi trong đội Golf của trường, đoạt được danh hiệu All-American trước khi dự vòng tranh giải Epson Tour vào năm 2017. Sau khi không tiến lên được Giai Đoạn II các cuộc tranh giải Qualifying School của LPGA vào năm 2019, cô Then đã tính dứt khoát bỏ luôn môn thể thao này để theo đuổi những công việc khác. Nhưng sau 18 tháng ngưng chơi Golf chuyên nghiệp, Cô đã tìm lại được sự đam mê trong tình yêu đối với bộ môn thể thao này. Với một cảm nhận mới tìm thấy được về mục tiêu và sự trong sáng, cô Then đã liên tiếp thắng ba lần trong bốn tháng trong các vòng tranh giải Cactus and Women’s All Pro Tours. Cô Then đã lại tìm thấy bước tiến vững chắc của mình. Cô Then đã thắng vòng tranh giải phụ nữ Ladies European Tour (“LET”) QSchool trong năm 2022, kiếm được vị thế quan trọng của mình trong LET. Vào Giữa-Mùa, cô Then đã lại một lần nữa trắc nghiệm sự nghiệp đánh Golf đang mạnh mẽ nở rộ của mình trong vòng tranh giải Epson Tour. Trong vòng này, Cô đã lần đầu thắng vòng Epson Tour khi bắt đầu lần thứ hai trong mùa. Tới cuối mùa vòng tranh giải Epson Tour 2022, cô Then đã đứng hạng bảy trong cuộc chạy đua tranh điểm, giúp cô kiếm được vị trí trong vòng tranh giải LPGA Tour trong năm 2023.

Pechanga Resort Casino rất vui mừng chào đón Gabriella Then đến với đội của mình và rất vui được hỗ trợ Cô khi Cô tiếp tục thể hiện tài năng và đam mê của mình đối với môn thể thao này.

Về Pechanga Resort Casino



Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bầu làm sòng bài tuyệt vời nhất trong nước và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại cơ sở sang trọng xa hoa này. Cống hiến trên 5,500 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, các chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa, và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin Follow Pechanga Resort Casino trên Facebook, Instagram và trên Twitter @PechangaCasino.