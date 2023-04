Đêm nhạc Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ – Ấm áp văn nghệ vùng Dallas, TX

Quang cảnh đêm nhạc.

Sinh hoạt cộng đồng

Tối Thứ Bảy 15-4-2023 nhiều đồng hương vùng Dallas tiểu bang Texas đã đến dự đêm nhạc Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ, diễn ra tại phòng sinh hoạt của thương xá Asia Square Times, thưởng thức những ca khúc thương nhớ Sài Gòn, Vượt Biển của nhạc sĩ Trần Chí Phúc đến từ Nam Cali.



Những giọng ca vùng Dallas như Tuấn Minh,Trần Đại Phước, Lan Hương, Lệ Hiền, Thùy Linh hợp cùng Thy An, Phong Dinh ( California ) dàn trải xúc cảm qua dòng nhạc Trần Chí Phúc, bàng bạc nỗi sầu viễn xứ.

Phong Dinh mở đầu với Sài Gòn Yêu Mãi “ Chiều nay thương nhớ gởi tới quê xa. Bài ca mơ ước đất nước thăng hoa. Ngày vui sẽ tới thanh bình ấm no. Anh mãi yêu em yêu mãi Sài Gòn.”



Kế tiếp là Tuấn Minh, giọng ca của Phong trào Hưng ca, ngọt ngào bản Sài Gòn Em Ở Đó “ Sài Gòn em ở đó, có thầm trách người đi, vội vàng hay không đến, cho lời cuối biệt ly. Sài Gòn còn mưa bão, đưa em đi phương nào, Sài Gòn còn hay mất, hận sầu chợt dâng cao...”



Trần Đại Phước, trưởng ca đoàn cộng đồng Công giáo vùng Dallas, truyền cảm với bản Sài Gòn Một Thoáng 45 Năm “ Khi em mới sinh ra, anh đã xa Sài Gòn, khi em lớn lên, thành phố đổi chủ thay tên. Một ngày cuối Tháng Tư, anh từ giã quê hương, bao đau thương và bao mất mát.”



Lần lượt Lệ Hiền trong bản Chiều Winnipeg- thành phố mà tác giả đặt chân đầu tiên nơi xứ người, bàng bạc nỗi sầu xa xứ: “ Mây vẫn trôi mang hồn tên viễn xứ. Về nơi đâu đây đất khách quê xa. Gió lá bay buốt lòng thân trơ trọi. Em hỡi em có biết chăng nỗi nhớ nhà.”



Thy An với Sài Gòn Nhớ Bolero: “ Mai tôi đi về bên ấy sẽ mang theo nỗi buồn thành phố không còn tên. Bạn tôi ở lại đây mỗi ngày nhìn con phố bụi bay tiếng xe ồn.”



Minh Lan với ca khúc chủ đề Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ: “Sài Gòn ta từ ngày chia xa, bao năm rồi mộng ước phôi pha. Người đi từ thuở buông tay súng. Có biết cho người chốn lao lung.”



Đặc biệt đôi song ca Trần Đại Phước-Lan Hương diễn tả bản Mai Em Đi hòa quyện giọng bè nam và nữ, tả mối tình trại tị nạn rồi đêm chia tay tiễn người em đi định cư nước khác “ Thôi chia tay nhưng em ơi, xin em hãy nhớ rằng nơi đó đâu là quê hương ta hằng thương mến. Đau thương xin em nén khóc, gian nan xin em hãy vững niều tin yêu, niềm tin Việt Nam.”



Giọng ca Thùy Linh, cũng là một giáo sư trường y khoa trong vùng Dallas, đã khóc khi hát bản Xác Em Nay Ở Phương Nào- (phổ thơ Ngọc Khôi ) “ Xác em nay ở phương nào. Tấp sang đất Thái hay vào Nam Dương. Có khi xác vượt trùng dương. Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu” .



Trong số khán giả có một thuyền nhân năm xưa mà vợ con của ông bị chết trong tay hải tặc, ông may mắn sống sót, khi nghe bản này ông rất xúc động.



Phong Dinh hát thêm bản Vượt Biển Tình Người tỏ lòng biết ơn các quốc gia đã giang tay cứu giúp thuyền nhân Việt Nam “ Bao la tình người thế giới. Yêu thương cuộc đời đổi mới. Không quên bao tháng ngày kiếp sống lang thang. Giang tay ôm lấy tị nạn, cho tôi xin cám ơn người và những quốc gia thân ái tuyệt vời.”

Trần Chí Phúc ôm đàn hát ca khúc mới nhất “ Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm” :“ Này em Tháng Tư đã về. Chuyện buồn đã mấy mươi năm. Người đi thương nhớ quê hương. Vẫn mong tương lai đổi mới. Ngày đất nước reo vui, ngày dân chúng đứng lên, quăng chủ nghĩa lai căng, Tự do ấm no vững bền”.



Kết thúc chương trình là bản đồng ca Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay với các tiếng hát góp mặt trong chương trình. Tiếng đàn Tây ban cầm của Trần Chí Phúc và Lý Dũng Sĩ nhịp nhàng hòa cùng các tiếng hát, tạo nên một không khí gần gũi, nồng nàn cho đêm nhạc. Hai MC Huy Vũ và Phong Dinh giới thiệu các tiết mục đầy ý nghĩa.



Khán giả ngồi thưởng thức 15 ca khúc của dòng nhạc Trần Chí Phúc cho đến cuối buổi. Một đêm nhạc mùa Tháng Tư Quốc Hận, một sinh hoạt văn nghệ, vào cửa tự do, trong cộng đồng vùng Dallas tiểu bang Texas nhưng đượm chất văn nghệ thính phòng.



Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, từng thực hiện nhiều đêm nhạc mùa Tháng Tư trong nhiều năm tại San Jose và Quận Cam của California; đây là lần đầu anh làm tại Dallas với sự giúp đỡ của Đài phát thanh VVA làn sóng 1600AM. Tại vùng này, các đồng hương ở cách nhau khá xa, một số khán giả phải lái xe mấy chục dặm để đến tham dự đêm nhạc.



Trong lời cám ơn khán giả, nhạc sĩ Trần Chí Phúc nói rằng đêm nhạc là sự kết nối với những tấm lòng day dứt chuyện quê hương, để tiếp lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục con đường đấu tranh của người Việt hải ngoại, giữ vững lá cờ vàng ba sọc đỏ, tinh thần: dân tộc, nhân bản, khai phóng và tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Thủ phạm chính làm cho đất nước và dân tộc Việt Nam đau khố dưới chế độ độc tài tham nhũng, xã hội băng hoại thê thảm là Chủ nghĩa Cộng Sản; mơ ước tương lai dân chúng sẽ đứng lên quăng bỏ chủ nghĩa Cộng sản lai căng để dân chúng Việt Nam tự do ấm no.



Mùa Tháng Tư 2023, tối Thứ Bảy 15-4-2023, đêm nhạc Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ của Trần Chí Phúc tại vùng Dallas là một sinh hoạt ca nhạc đáng nhớ, làm ấm lòng đồng hương, ngát hương văn nghệ. Mời xem Youtube bản Vượt Biển Tình Người trình diễn trong đêm Dallas 15-4-2023:



https://www.youtube.com/watch?v=kNf3K60cMok



Tại Nam Cali, vào tối Thứ Bảy 29-4-2023 lúc 7 giờ 30, Trần Chí Phúc thực hiện đêm nhạc chủ đề Tháng Tư – Sài Gòn Vượt Biển Quê Hương, với truyền hình trực tiếp (Live Stream ) để phổ biến rộng rãi cho nhiều người ở xa có thể coi được. Có ca sĩ Thanh Lan, Phượng Mai và nhiều tiếng hát khác, đệm đàn Tây Ban Cầm là Nguyễn Đức Đạt và Trần Chí Phúc. Mời quí đồng hương vào kênh Yutube : Phuong Mai Official để xem.

– Huỳnh Phú Thứ

Phụ lục hình ảnh:





Trần Chí Phúc đàn hát Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm.

Đồng ca Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay.

Trần Đại Phước- Lan Hương song ca Mai Em Đi.

Phong Dinh hát Sài Gòn Yêu Mãi.