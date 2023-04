Putin phủ nhận sự tồn tại của nước Ukraine và chuẩn bị chiến tranh từ 20 năm trước

Thời sự thế giới

Theo RFI nghị sĩ Raphaël Glucksmann thuộc đảng Place Publique tiết lộ trên L’Express rằng cuộc chiến tranh ở Ukraine không phải bắt đầu từ ngày 24/02/2022, cũng không phải từ 2014 khi Nga chiếm Crimée, nhưng rất lâu trước đó. Hơn nữa, ít nhất từ hai thập niên qua, Vladimir Putin đã tiến hành một cuộc chiến tranh đa diện chống lại phương Tây. Và qua các lần tuyên bố của TT Putin vào tháng 3 năm 2014, vào tháng 1 năm 2016, và vào tháng 12 năm 2019 rằng, biên giới Liên Xô đã được "thiết lập một cách tùy tiện" và gọi việc đưa Lưu vực Donets vào Ukraine là "hoàn toàn vô nghĩa". Để rộng đường dư luận, phần trình bầy sau dựa vào cuộc phỏng vấn nhà sử học Nga do Al Jazeera thực hiện và bản nghiên cứu của trường Khoa học Kinh tế và Chính trị Luân Đôn (LSE).





✱ Bản nghiên cứu của trường Khoa học Kinh tế và Chính trị Luân Đôn

Quan điểm cho rằng Ukraine không phải là một quốc gia mà là một phần lịch sử của Nga dường như đã ăn sâu vào tâm trí giới lãnh đạo Nga. Những diễn giải mang tính thách thức về lịch sử đã trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc tranh chấp ngày càng sâu sắc giữa Nga và phương Tây, và là một chủ đề mà Putin say mê theo đuổi một cách khác thường. Trong bài viết này, Tiến sĩ Björn Alexander Düben tìm hiểu câu hỏi, liệu có chính xác về mặt lịch sử khi tuyên bố rằng Ukraine chưa bao giờ thực sự là một quốc gia hay nhà nước theo đúng nghĩa của nó không?

Trong hơn hai mươi năm, Vladislav Surkov là nhân vật nổi tiếng trong điện Kremlin của Vladimir Putin. Được mệnh danh là 'Hồng y Xám' và là nhà tư tưởng chính của Điện Kremlin, Surkov thường được coi là kẻ chủ mưu trong chính sách Ukraine của Putin khiến Moscow rơi vào cuộc xung đột công khai với phương Tây. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2 năm 2020, ông dường như đã thất sủng và bất ngờ bị sa thải khỏi vị trí cố vấn riêng cho tổng thống. Surkov thường có xu hướng đưa ra những nhận xét trái ngược hoàn toàn với cách mà hầu hết những người thân cận của Putin thực hiện. Trong vòng vài ngày sau khi bị sa thải, ông đã khuấy động cuộc tranh cãi mới bằng cách công khai đặt câu hỏi về sự tồn tại của nhà nước Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 26 tháng 2, Surkov tuyên bố rằng “không có Ukraine". Surkov tiếp tục tuyên bố rằng Ukraine là “một mớ hỗn độn thay vì là một quốc gia".

• Ukraine thậm chí không phải là một quốc gia

Surkov không phải là quan chức Nga đầu tiên đưa ra tuyên bố như vậy. Quan điểm cho rằng Ukraine không phải là một quốc gia theo đúng nghĩa của nó, mà là một phần lịch sử của Nga, dường như đã ăn sâu vào tâm trí của nhiều người trong giới lãnh đạo Nga. Rất lâu trước cuộc khủng hoảng Ukraine, tại hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 4 năm 2008 ở Bucharest, Vladimir Putin đã tuyên bố rằng “Ukraine thậm chí không phải là một quốc gia! Trong bài phát biểu ngày 18 tháng 3 năm 2014 đánh dấu việc sáp nhập Crimea, Putin tuyên bố rằng người Nga và người Ukraine “là một dân tộc. Kiev là mẹ của các thành phố Nga. Russia cổ đại là cội nguồn chung của chúng ta và chúng ta không thể sống thiếu nhau.” Kể từ đó, Putin đã nhiều lần lặp lại những tuyên bố tương tự. Gần đây nhất vào tháng 2 năm 2020, ông một lần nữa tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng người Ukraine và người Nga "là một và cùng một dân tộc", và ông nói bóng gió rằng bản sắc dân tộc Ukraine đã nổi lên như một sản phẩm của sự can thiệp của nước ngoài. Tương tự như vậy, Thủ tướng Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã nói vào tháng 4 năm 2016 rằng "không có nhà nước" ở Ukraine, cả trước và sau cuộc khủng hoảng năm 2014.

Có nhiều ý kiến cho rằng những tuyên bố này trên thực tế đang trong quá trình hoạch định chính sách ở cấp quyền lực cao nhất. Hơn nữa, dường như họ cũng đã ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo thế giới khác. Trong một cuộc họp mùa thu năm 2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được biết là đã tuyên bố rằng Ukraine “không phải là một 'quốc gia thực sự', rằng nước này luôn là một phần của Nga”.(US President Donald Trump reportedly exclaimed that Ukraine “wasn’t a ‘real country,’ that it had always been a part of Russia ”.)

Những tuyên bố như thế từ một số nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới đã trở thành một chủ đề có tầm quan trọng to lớn đối với cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các lập luận lịch sử đã được sử dụng để biện minh và hợp lý hóa việc Nga sáp nhập Crimea. Kể từ cuối tháng 2 năm 2014, các quan chức Nga đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch về quá khứ của Crimea và đã phóng đại quá mức sự liên kết lịch sử của nó với Nga. Nhưng ngoài tình trạng của Crimea, những tranh cãi về cách giải thích đúng đắn về quá khứ là tâm điểm đối với các chính sách của Nga đối với Ukraine nói chung. Nói rộng hơn, những cách giải thích cạnh tranh về lịch sử – đặc biệt là thời kỳ Stalin – đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc tranh chấp ngày càng sâu sắc giữa Nga và phương Tây, và là một chủ đề mà Putin say mê theo đuổi một cách khác thường. Giữa tất cả những huyền thoại về quá khứ của Ukraine, cần phải kiểm tra thực tế ngắn gọn: Liệu có chính xác về mặt lịch sử khi tuyên bố rằng Ukraine chưa bao giờ thực sự là một quốc gia hay một nhà nước theo đúng nghĩa của nó không?

• Nguồn gốc

Bên cạnh sự gần gũi về văn hóa, sự hấp dẫn về tình cảm và tinh thần của Ukraine đối với nhiều người Nga bắt nguồn từ việc Kievan Rus - một quốc gia thời trung cổ ra đời vào thế kỷ thứ 9 và tập hợp xung quanh Kiev ngày nay - được coi là một tổ tiên chung, đã đặt nền móng cho cả nước Nga và Ukraine hiện đại. Nhưng từ thời điểm thành lập cho đến khi bị người Mông Cổ chinh phục vào thế kỷ 13, Rus là một liên bang ngày càng bị chia cắt bởi nhiều nước. Các lãnh thổ phía tây nam của nó, bao gồm cả Kiev, đã bị Ba Lan và Litva chinh phục vào đầu thế kỷ 14. Trong khoảng bốn trăm năm, những vùng lãnh thổ này, bao gồm hầu hết Ukraine ngày nay, được cai trị chính thức bởi Ba Lan-Litva, nơi đã để lại dấu ấn văn hóa sâu sắc tại nơi này. Trong bốn thế kỷ này, dân số Đông Slav chính thống tại vùng đất này dần dần phát triển một bản sắc khác biệt với những người Đông Slav còn lại trong các lãnh thổ dưới sự cai trị của Mông Cổ, và sau đó là Muscovite. Một ngôn ngữ Ukraine riêng biệt đã bắt đầu xuất hiện trong những ngày tàn của Kievan Rus' (bất chấp tuyên bố không chính xác của Vladimir Putin rằng “sự khác biệt ngôn ngữ đầu tiên [giữa người Ukraine và người Nga] chỉ xuất hiện vào khoảng thế kỷ 16”). Sau khi sáp nhập Ukraine ngày nay vào Ba Lan-Litva, tiếng Ukraine phát triển tương đối biệt lập với tiếng Nga. Từ giữa thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 17, các Nhà thờ Chính thống ở Moscow và ở Kiev đã phát triển như những thực thể riêng biệt, bắt đầu một sự chia rẽ mà cuối cùng dẫn đến các cuộc ly giáo sau này.

Hầu hết những gì ngày nay là Ukraine được cai trị chính thức bởi giới quý tộc Ba Lan-Litva trước thế kỷ 18, nhưng những vùng đất này chủ yếu là nơi sinh sống của những người Đông Slav Chính thống giáo, những người bắt đầu hình thành các chủ thể bán tự trị của các nông dân - người Cossacks . Hầu hết trong số họ cảm thấy có mối quan hệ văn hóa với nước Nga Muscovite nhưng họ không mong muốn trở thành một phần của nhà nước Nga Muscovite. Vào thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, người Cossacks ở Ukraine ngày nay bắt đầu thành lập các tiểu bang trên thực tế của riêng họ, 'Zaporizhian Sich' và sau đó là 'Hetmanate' của người Cossack. Họ đã tổ chức một cuộc nổi dậy lớn chống lại các lãnh chúa Ba Lan vào năm 1648. Sáu năm sau, Sa hoàng đang bành trướng của Nga đã ký một hiệp ước liên minh với người Zaporizhian Cossacks. Bất chấp sự chuyển hướng tạm thời này sang Moscow, người Cossacks cũng tìm kiếm các lựa chọn khác: Trong Hiệp ước Hadiach với Ba Lan năm 1658, họ mong muốn trở nên một thành viên chính thức của Khối thịnh vượng chung Ba Lan-Litva. Nếu hiệp ước này được thực hiện thành công, nó có thể sẽ ràng buộc chặt chẽ chế độ bán nhà nước của người Cossacks với các nước láng giềng phía tây trong tương lai gần.

Tuy nhiên, hiệp ước đã thất bại và những bất đồng nội bộ về việc nên đứng về phía Ba Lan hay Nga, vụ việc đã góp phần gây ra một loạt cuộc nội chiến giữa họ vào cuối những năm 1600. Trong một điềm báo trước về tình thế tiến thoái lưỡng nan ngày nay của Ukraine, người Cossacks đã nhiều lần thay đổi niềm tin với mục đích cuối cùng là giành được quyền tự trị từ cả hai phía. Năm 1667, Ba Lan-Litva phải nhượng lại cho Moscow quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ phía đông và bao gồm cả Kiev. Tiểu bang Cossack ở các vùng lãnh thổ phía đông dần biến thành một quốc gia chư hầu của Nga, nhưng mối quan hệ của nó với Nga đầy rẫy xung đột. Các cuộc nổi dậy lẻ tẻ của người Cossack nhằm vào các Sa hoàng. Ví dụ, vào năm 1708, thủ lĩnh của Cossacks, Ivan Mazepa, đã liên minh với Thụy Điển và chiến đấu chống lại Nga trong Đại chiến phương Bắc. Năm 1775, Zaporizhian Sich bị lực lượng Nga san bằng và các thể chế tự trị của người Cossack bị giải thể. Sau Sự phân chia cuối cùng của Ba Lan vào những năm 1790, Đế quốc Nga đã tiếp thu phần còn lại của Ukraine ngày nay (ngoài vùng cực tây của nó, đã bị Áo sáp nhập).

Các lãnh thổ của Ukraine vẫn là một phần của nhà nước Nga trong 120 năm tới. Chính quyền đế quốc Nga đàn áp một cách có hệ thống đối với văn hóa Ukraine và liên tục cố gắng đàn áp ngôn ngữ Ukraine. Mặc dù vậy, ý thức dân tộc Ukraine khác biệt đã xuất hiện và củng cố trong thế kỷ 19, đặc biệt là trong giới tinh hoa và giới trí thức, với những nỗ lực khác nhau để trau dồi thêm ngôn ngữ Ukraine. Khi Đế quốc Nga sụp đổ sau cuộc cách mạng năm 1917, người Ukraine đã tuyên bố thành lập một quốc gia riêng. Tuy nhiên, sau nhiều năm chiến tranh và gần như giành được độc lập, Ukraine lại một lần nữa bị chia cắt giữa Liên Xô non trẻ và Ba Lan mới độc lập. Từ đầu những năm 1930 trở đi, xu hướng theo dân tộc chủ nghĩa đã bị đàn áp nghiêm ngặt ở các khu vực thuộc Liên Xô của Ukraine, nhưng chúng vẫn tiềm ẩn và có thêm sức hút qua các trải nghiệm đau thương của 'Holodomor' , một nạn đói thảm khốc do các chính sách nông nghiệp của Joseph Stalin gây ra vào năm 1932-33 đã giết chết từ ba đến năm triệu người Ukraine. Các cuộc nổi dậy vũ trang chống lại sự cai trị của Liên Xô đã được hình thành trong và sau Thế chiến II, và tập trung vào các khu vực phía tây của Ukraine đã được sáp nhập từ Ba Lan vào năm 1939-1940. Chỉ với sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, Ukraine mới giành được vị thế nhà nước độc lập lâu dài của riêng mình - nhưng các thực thể chính trị trên thực tế của Ukraine đấu tranh cho quyền tự trị hoặc độc lập của họ đã tồn tại từ lâu trước đó.

• Vẽ lại đường viền trong ‘Cánh đồng hoang’

Bên cạnh trường hợp gây tranh cãi ở Crimea, nhiều người Nga tin rằng các khu vực đông nam của Ukraine hiện đang trở thành tâm điểm của cuộc xung đột chết người giữa Kiev và Moscow nên được coi là một phần của Nga đã vô tình 'mất' vào tay Ukraine trong những biến động của thế kỷ 20. Vladimir Putin thường gọi những vùng này của Ukraine là 'Nước Nga mới' ('Novorossiya') , một tên hành chính cho những vùng này trong thời gian Ukraine là một phần của đế chế Sa hoàng. Tin tức loan truyền khi sử dụng thuật ngữ này là những vùng lãnh thổ không có mối liên hệ về mặt lịch sử với phần còn lại của Ukraine.

Các biên giới chính xác về phía đông nam của Ukraine lịch sử thực sự rất khó xác định. Vào thời của Kievan Rus', quyền kiểm soát khu vực ngày nay là miền nam Ukraine nó chưa bao giờ mở rộng sang phía đông, nơi được cai trị bởi các bộ lạc Turkic. Trong thời cai trị của Ba Lan-Litva, những vùng lãnh thổ này được gọi là 'Cánh đồng hoang' - một vùng đất người ở thưa thớt, thường xuyên bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của người Tatar. Đến những năm 1600, người Zaporizhian Cossacks đã thiết lập quyền kiểm soát đối với các lãnh thổ này và họ cũng định cư ở một số khu vực kéo dài đến tận nước Nga ngày nay. Khi các phần phía đông của Ukraine ngày nay nằm dưới sự kiểm soát chính thức của Nga vào thế kỷ 17, sự cai trị của người Cossacks ở đó phần lớn vẫn mang tính tự trị. Mãi đến đầu thế kỷ 19, việc định cư đáng kể ở những vùng lãnh thổ rộng lớn này mới bắt đầu và thành phần dân chúng của họ rất đa dạng - không phải chỉ riêng có người Ukraine hay người Nga, mà là các nhà công nghiệp người Anh, những người đã thành lập Luhansk (1795) và Donetsk (1869), hai thành phố ở trung tâm của cuộc xung đột ly khai hiện nay.

Biên giới phía đông của Ukraine được chính thức vẽ vào năm 1919-1924 là ranh giới của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine (UkrSSR) . Vladimir Putin đã đề cập đến điều này trong bài phát biểu ngày 18 tháng 3 năm 2014 trước quốc hội Nga, khi ông tuyên bố rằng “sau cuộc cách mạng, những người Bolshevik, vì một số lý do – đã thêm phần lớn miền Nam lịch sử của Nga đến Cộng hòa Ukraine. Điều này đã được thực hiện mà không tính đến thành phần dân tộc về dân số, và ngày nay những khu vực này tạo thành phía đông nam của Ukraine.” Putin đã đưa ra những tuyên bố tương tự trong nhiều dịp khác. Tại một bài phát biểu vào tháng 1 năm 2016, ông than thở rằng biên giới Liên Xô đã được "thiết lập một cách tùy tiện" và gọi việc đưa lưu vực Donets vào UkrSSR là "hoàn toàn vô nghĩa". Mới gần đây vào tháng 12 năm 2019, trong cuộc họp báo cuối năm thường niên của mình, Putin đã phàn nàn rằng, “khi Liên Xô được thành lập, về cơ bản các lãnh thổ của Nga không hề liên quan gì đến Ukraine (toàn bộ khu vực Biển Đen và các vùng đất phía tây của Nga ) đã được chuyển giao cho Ukraine”.

Tuyên bố của Putin (mà ông đã nhắc lại nhiều lần) là sai ở hai điểm: Thứ nhất, tuyên bố rằng miền đông hoặc miền nam Ukraine ngày nay lẽ ra phải được coi là một phần của “miền Nam lịch sử của Nga” hoặc “lãnh thổ chủ yếu của Nga” trong những năm 1920 có vẻ phi lý, vì không có sự hiện diện đáng kể nào của Nga ở những vùng lãnh thổ này vào bất kỳ thời điểm nào trước thế kỷ 19. Thứ hai, khẳng định của Putin rằng biên giới phía đông nam Ukraine được thiết lập “không tính đến thành phần dân tộc thiểu số” cũng sai lầm không kém. Cuộc điều tra dân số đầu tiên của Liên Xô vào năm 1926, một vài năm sau khi biên giới phía đông của UkrSSR đã được hoàn thành, cho thấy rằng trong tất cả các lãnh thổ của miền đông Ukraine, bao gồm cả những vùng hiện đang bị tranh chấp, người dân tộc Ukraine vẫn đông hơn nhiều so với người dân tộc Nga. Điều cuối cùng đã thay đổi trong những năm 1930 là sự hủy hoại nhân khẩu do nạn diệt chủng nông nghiệp của Stalin, 'Holodomor' gây ra.

• Người Ukraine có ác cảm với Nga

Tiền tuyến của cuộc xung đột bị đóng băng giữa các lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đang đan xen các vùng đồng bằng của lưu vực Donets. Các cuộc xâm nhập của Nga vào Ukraine đã nhận được sự ủng hộ to lớn ở trong nước và, ở một số khu vực, ở nước ngoài. Nhiều người đã chậm lên tiếng tố cáo chúng – hoặc nhanh chóng chấp nhận chúng – vì tin chắc rằng Điện Kremlin có lịch sử đứng về phía mình; rằng Ukraine chưa bao giờ là một quốc gia 'thực sự' theo đúng nghĩa của nó và các vùng lãnh thổ phía đông nam của nó nói riêng là vùng đất nguyên thủy của Nga. Giới lãnh đạo chính trị hàng đầu của Nga, bao gồm cả chính Vladimir Putin, cũng ủng hộ điều này, và bằng mọi cách, nó đã trở thành chính sách của họ đối với Ukraine. Thông qua sự can thiệp của mình vào Ukraine, nó đã khiến hầu hết người Ukraine có ác cảm với Nga và do đó đã cố gắng rất nhiều trong việc phân định sự khác biệt về nhận thức giữa người Ukraine và người Nga một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. (Theo The London School of Economic and Political Science )

✱ Nhà sử học Nga: ‘Ukraine không phải là một phần của Nga’

Andrey Aksenov là một nhà sử học và tác giả người Nga được thính giả ở Ukraine yêu thích, khi Nga xâm lược Ukraine, anh ta đã bỏ trốn và chuyển đến Israel để tiếp tục công việc của mình. Sau đây là các trao đổi giữa học giả Nga, Aksenov và phóng viên đài Al Jazeera:

* Al Jazeera: Tổng thống Nga Vladimir Putin thường gọi Ukraine là đất nước của “những tên phát xít mới”. Ông mô tả cách hiểu về chủ nghĩa phát xít ở Nga như thế nào?

- Aksenov: Putin gọi người Ukraine là Quốc xã đơn giản vì họ sẽ không được gọi là người Nga. Ở Liên Xô, không ai giải thích cho mọi người hiểu chủ nghĩa phát xít là gì. Họ nói, chủ nghĩa phát xít là thứ mà chúng ta đã chiến thắng vào năm 1945, trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Nhưng chủ nghĩa Quốc xã là gì, bao gồm cả việc không có các thể chế nhà nước, thiếu phương tiện truyền thông tự do, hệ thống độc đảng, và tất cả những điều đó, đã không được giải thích. Hệ thống giáo dục hiện đại của Nga gần giống như thời Liên Xô.

* Al Jazeera: Điều này đã ảnh hưởng thế nào đến thế giới quan của người Nga thời hiện đại?

- Aksenov: Ý tưởng về quốc tịch khá mơ hồ. Vào thời kỳ đầu của Liên Xô … họ không được dạy ở trường rằng họ là ai theo quốc tịch gì. Do đó, người bình thường không tin người Ukraine là một dân tộc. Nếu bạn đưa một người đàn ông từ Siberia và đưa anh ta đến Kyiv, anh ta sẽ nghe thấy ai đó trên đường phố [nói tiếng Ukraine], và anh ta có thể ngạc nhiên. Họ hiểu rằng, Liên Xô bằng cách nào đó đã sụp đổ, sau đó một phần của Nga bị cắt đứt, và một quốc gia xa lạ nào đó tên là Ukraine xuất hiện, nơi có những người Nga, giống như chúng ta. Họ cho rằng người Ukraine bị chính phủ ép phải nói tiếng Ukraine.

* Al Jazeera: Có công bằng không khi nói rằng người Ukraine đã đấu tranh cho quyền được gọi là dân tộc của họ trong nhiều thập kỷ? Và khi nào điều này bắt đầu?

- Aksenov: Vào thế kỷ 19, chủ nghĩa dân tộc nổi lên khắp châu Âu. Các quốc gia bắt đầu được hình thành chủ yếu bởi cái gọi là giới trí thức quốc gia, đang trỗi dậy theo nhiều nhóm trên khắp châu Âu. Họ nói rằng chúng tôi, chẳng hạn, là người Séc, hoặc chúng tôi là người Slovak, đây là nền văn hóa Slovakia lâu đời của chúng tôi. Chúng tôi cần trường học dành cho tiếng Slovak, chúng tôi cần sách bằng tiếng Slovak, chúng tôi cần một số loại tự chủ về văn hóa của người Slovak, sau đó là chính trị, và lý tưởng nhất là thành lập nhà nước của chúng tôi. Theo nghĩa này, Ukraine không khác gì các thành phần quốc gia khác ở các nước châu Âu khác. Một số thành phần quốc gia khác không hoạt động – như Rusyns – nhưng những thành phần khác thì có hoạt động, như Séc, Slovak và Ukraine.

* Al Jazeera: Có phải một số thành phần ở Nga luôn chống lại ý tưởng về tình trạng nhà nước của Ukraine không?

- Andrey Aksenov: Mô hình này cũng lâu đời như khái niệm chung về chủ nghĩa dân tộc, có từ thời Đế quốc Nga. Chính sách nhà nước hồi đó là có một quốc gia Nga, bao gồm ba nhánh: Tiểu Nga (Ghi chú của biên tập viên: Tiểu Nga đề cập đến thuật ngữ lịch sử được sử dụng để mô tả các lãnh thổ ngày nay của Ukraine), Belorussians và Đại Nga (Nga chính thống).

Có giới trí thức Nga, những người tự nhận mình là người Nga theo quốc tịch, và sau đó là giới trí thức Ukraine, những người tự coi mình là người Ukraine.

Thành phần thuộc giới trí thức quốc gia Ukraine có hại cho nhà nước Nga vì nó thể hiện chủ nghĩa ly khai. Vì vậy, họ [“Người Nga vĩ đại”] đã cấm các trường dạy tiếng Ukraine và cấm sách bằng tiếng Ukraine.

* Al Jazeera: Nhiều người Nga nói rằng tiếng Ukraina giống tiếng Nga. Họ sử dụng điều này như một lý lẽ để nói, như Putin thường làm, rằng họ đã tiến hóa như một…

- Andrey Aksenov: Ukraine không phải là một nhánh của Nga. Họ là một dân tộc , có quốc gia và ngôn ngữ riêng. Như được dạy trong các khoa ngôn ngữ, một ngôn ngữ là một phương ngữ với quân đội và hải quân. Đó không phải là một sự phân biệt ngôn ngữ học. Đó là một vấn đề chính trị.

Quốc tịch không thể được xác định. Nếu một nhóm người tự coi mình là người New Zealand, thì họ là người New Zealand. Nếu người Croatia nghĩ rằng ngôn ngữ của họ là tiếng Croatia và tiếng Serbo-Croatia, thì họ là người Croatia. Đó không phải là vấn đề về ngôn ngữ học, đó là sự lựa chọn cá nhân của mỗi người. Lần cuối cùng các chính phủ cố gắng buộc mọi người có quốc tịch, và ý tôi là chiến tranh thế giới thứ hai, nó đã kết thúc một cách tồi tệ. Nhân viên điều tra dân số đến, họ nói, “Tôi là một Jedi,” và anh ta viết nguệch ngoạc, “Jedi.” Tại sao? Không phải vì họ là những kẻ ngốc, mà bởi vì mọi người không thể xác định họ có quốc tịch nào .

Cũng theo RFI, sai lầm của phương Tây là không chú ý đến những phát biểu thù địch của các nhà lãnh đạo Nga, trong khi Putin đã chuẩn bị cho cuộc chiến từ 20 năm qua...

✱ TT Trump tuyên bố rằng Ukraine “không phải là một quốc gia thực sự ” là tình cờ trùng hợp hay có sự thông đồng?

Để trả lời cho câu hỏi trên, xét về quan hệ Trump - Putin qua cuộc họp tại Helsinki năm 2018, mỗi quốc gia đã thể hiện phản ứng theo cảm xúc khác nhau trước chiến thắng được cho là thuộc về Putin đã khiến gây ra sự tức giận ở Mỹ, nhưng ngược lại đã tạo ra sự phấn khích ở Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov mô tả cuộc họp là "tốt hơn cả sự mong đợi". Trong khi đó, ở phương Tây, báo chí gọi đó là cuộc họp thượng đỉnh của sự phản bội (Treason Summit) bởi thái độ phục tùng của Trump. Vladimir Putin thực sự được coi như người chiến thắng, tại cuộc họp báo bế mạc, ông ta đã vạch ra những khả năng hợp tác rộng rãi trong tương lai. Trong khi đó, Trump trông giống như một người theo sau. (Theo The Carnegie Endowment for International Peace).



-- Đào Văn