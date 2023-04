Thị trấn Wakayama, một hải cảng đánh cá ở miền tây Nhật Bản là nơi xảy ra cảnh hỗn loạn hôm thứ Bảy khi một thiết bị nổ đã được ném về phía Thủ tướng Fumio Kishida. Nghi can đã bị bắt. Thủ tướng bình an.

.

- RFA: Blogger Thái Văn Đường mất tích ở Thái, bạn bè nghi bị an ninh Việt Nam dẫn giải.

- Thủ Tướng Nhật Bản đi vận động bầu cử, bị ném bom. Nghi can bị bắt, Thủ Tướng bình an.

- Yevgeny Prigozhin, Tư lệnh quân đánh thuê Wagner Group: Nga nên chấm dứt cuộc chiến chống lại Ukraine để tập trung vào củng cố các nơi đã chiếm.

- Anh: Nga lập cơ quan đăng ký thống nhất nghĩa vụ quân sự, sẽ trừng phạt người trốn lính.

- Nga đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công cảnh sát Kherson

- Nga đã cấp bất hợp pháp khoảng 40.000 hộ chiếu Nga cho người Ukraine tại thành phố Mariupol bị chiếm đóng

- Ukraine: sẽ thử vũ khí hiện đại mới rất có thể gây ra các vụ nổ ở bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng.

- DeSantis bị biểu tình, la ó, quy chụp chống Do Thái.

- Mike Pence bị khán giả la ó, lên án kiểm soát súng.

- Trump báo cáo tài chính cá nhân với Ủy ban Bầu cử Liên bang.

- Cựu trùm tình báo của chính quyền Trump John Ratcliffe đã ra khai trước đại bồi thẩm đoàn về bạo loạn 6/1/2021

- Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr: Trump là “kẻ thù tệ hại nhất của chính Trump”

- Chủ 1 tiệm hoa ở Nashville: Từ chối bán hoa cho Cộng Hòa, vì tiền Cộng Hòa dính máu của những người bị súng bắn chết..

- Một dân cử Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra Thẩm phán tối cao Clarence Thomas.

- Tư lệnh của một trong những đơn vị huấn luyện hàng đầu của Lục quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, chờ điều tra

- Jack Teixeira, 21 tuổi, ra tòa với các cáo buộc theo Đạo luật Gián điệp về làm lộ hồ sơ mật.

- Ý: thận trọng về quan hệ thương mại với TQ.

- Nhật cho mở khu nghỉ dưỡng sòng bạc đầu tiên

- Iran xử tử ít nhất 582 người hồi năm 2022 tăng 75%

- Sản xuất công nghiệp của Mỹ tăng 0,4%

- Thương vụ bán lẻ và dịch vụ thực phẩm tại Hoa Kỳ đã giảm 1% trong tháng 3 so với số liệu của tháng trước

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ tạm thời chặn phán quyết của tòa dưới hạn chế quyền tiếp cận với thuốc phá thai mifepristone

- Oregon: 200.000 đô - giấy 100 đô - ném ra đường để tặng cho người muốn lượm

- Cư dân 1 khu chung cư ở Los Angeles đã biểu tình tuần hành đến nhà của Thị trưởng vì tiền thuê nhà tăng 300%

- Oklahoma: Tommy Van Tran bị bắt vì trại cần sa.

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Việt Nam, hy vọng nâng cấp quan hệ

- TIN VN. Lao động Việt xuất ngoại tăng gấp 15 lần.

- TIN VN. Sản xuất điện lỗ lớn.

- Nhạc Mỹ chinh phục nhiều thanh niên VN.

- HỎI 1: LHQ nghiên cứu về chợ động vật về dịch bệnh, TQ bỏ chạy, VN ở lại? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải căng thẳng làm tóc sớm bạc? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/4/2023) ---- Thủ Tướng Nhật Bản đi vận động bầu cử, bị ném bom. Thị trấn Wakayama, một hải cảng đánh cá ở miền tây Nhật Bản là nơi xảy ra cảnh hỗn loạn hôm thứ Bảy khi các quan chức nói rằng một thiết bị nổ đã được ném về phía Thủ tướng Fumio Kishida. Kishida được di tản đến nơi an toàn khi những người ngoài cuộc la hét và một kẻ tình nghi bị cảnh sát vật xuống đất. Không có thương tích nào được báo cáo và Kishida tiếp tục vận động tranh cử. Nhưng vụ này khiến người ta nhớ đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe chỉ 9 tháng trước, cũng xảy ra khi Abe đang thực hiện một chuyến đi vận động tranh cử và tiếp tục gây tiếng vang trong chính trường Nhật Bản, AP đưa tin.

.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói với các phóng viên rằng một thanh niên được cho là nghi phạm đã bị bắt hôm thứ Bảy tại hiện trường sau khi anh ta bị cáo buộc ném “vật khả nghi”. Matsuno từ chối bình luận về động cơ và lý lịch của nghi phạm, nói rằng cảnh sát vẫn đang điều tra. Báo chí xác định nghi phạm là Ryuji Kimura, 24 tuổi. Đoạn phim truyền hình cho thấy Kishida đứng quay lưng về phía đám đông. Nhân viên an ninh của Kishida đột nhiên chỉ xuống mặt đất gần Thủ tướng, và Thủ tướng quay lại, trông có vẻ hoảng hốt. Máy quay nhanh chóng chuyển sang đám đông ngay khi một số người, bao gồm cả cảnh sát mặc đồng phục và thường phục, tập trung vào một thanh niên đeo mặt nạ phẫu thuật màu trắng và cầm một thứ có vẻ là một thiết bị khác, một ống dài màu bạc.

.

Khi an ninh xô tới, chụp lên người đàn ông, cố gắng lấy ống ra khỏi tay y, một tiếng nổ lớn vang lên gần nơi Kishida đang đứng. Đám đông hoảng loạn chạy tán loạn khi cảnh sát kéo người đàn ông đi một cách thô bạo. Hiện chưa rõ thiết bị nổ là gì hoặc nghi phạm có bao nhiêu, nhưng một số báo cáo cho biết đó là một quả bom khói hoặc bom ống, có thể có ngòi nổ chậm.

.



Cuộc tấn công hôm thứ Bảy diễn ra trước các cuộc bầu cử địa phương trên toàn quốc, bao gồm một số cuộc bầu cử phụ cho các ghế quốc hội bị bỏ trống, với cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 4.

.

.

---- Yevgeny Prigozhin, Tư lệnh quân đánh thuê Nga Wagner Group, nói Moscow nên chấm dứt cuộc chiến chống lại Ukraine và nên tập trung vào việc củng cố các lợi ích lãnh thổ mà nước này đang nắm giữ. Phòng báo chí của Prigozhin đã đăng một thông điệp qua Telegram, trong đó ông lập luận rằng “chính phủ và xã hội Nga hiện cần có một kết thúc chắc chắn” đối với chiến tranh, với “lựa chọn lý tưởng” của ông xoay quanh việc “thông báo kết thúc Chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó Nga đã đạt được kết quả như mong muốn.”

.

Sau đó, ông tiếp tục tuyên bố rằng Moscow đã thành công trong việc “tiêu diệt hầu hết nam giới năng động của Ukraine và đe dọa những người còn lại”. Bỏ qua các cuộc phản công thành công của Ukraine ở Kharkiv và Kherson, Prigozhin viết rằng Nga đã “cắt đứt (Ukraine) khỏi Biển Azov và phần lớn Biển Đen, chiếm được một phần lớn lãnh thổ Ukraine và bảo đảm một cây cầu trên bộ tới Crimea [nơi Nga chiếm của Ukraine từ 2014].”

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy đã bình luận về quyết định của Viện Duma Quốc gia Nga thông qua luật mới thiết lập một cơ quan đăng ký thống nhất các cá nhân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, điều này sẽ cho phép các cơ quan chức năng tống đạt giấy tờ gọi điện tử, loại bỏ một trong những trở ngại mà một số người trước đây đã sử dụng để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

.

Theo Anh, với việc giới thiệu sổ đăng ký kỹ thuật số, người ta dự đoán rằng những người trốn tránh dự thảo sẽ tự động đối mặt với những hậu quả, chẳng hạn như hạn chế về việc làm và quyền đi lại. Bộ cho biết đây là một dấu hiệu cho thấy "cam kết của chính phủ Nga trong việc giải quyết vấn đề trốn quân dịch và duy trì đủ số lượng nhân viên quân sự để đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn."

.

---- Cảnh sát Kherson nói rằng quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công cảnh sát Kherson, theo Kyiv Independent đưa tin hôm thứ Bảy. Trong một trường hợp, một chiếc xe cảnh sát đã bị nhắm mục tiêu ở khu vực Korabel của Kherson, khiến hai cảnh sát bị thương và chiếc xe bị hư hại. Hai ô tô cũng bị tấn công ở Beryslav, gây hư hỏng máy móc và làm bị thương một sĩ quan. Quân đội Nga vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến những vụ này.

.

---- “Chính quyền” chiếm đóng của Nga đã cấp bất hợp pháp khoảng 40.000 hộ chiếu (thông hành / passports) Nga cho người Ukraine tại thành phố Mariupol bị chiếm đóng và bị phá hủy phần lớn ở tỉnh Donetsk, theo lời cố vấn thị trưởng Mariupol, ông Petro Andriushchenko cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 14/4. Ông nói rằng những con số này có nghĩa là dân số thực tế của thành phố đã giảm xuống chỉ còn 90.000 cư dân, giảm từ 420.000 vào cuối năm 2021: “280.000 người (đang sống) ở Mariupol bị chiếm đóng – bạn có nhớ những tuyên bố tuyên truyền (của Nga) này không? Đây là những con số chính thức: khoảng 40.000 hộ chiếu đã được phân phát ở Mariupol, với 44.000 hộ chiếu khác vẫn đang chờ xử lý. Nó gần như là toàn bộ dân số của Mariupol cho đến bây giờ. Vậy, 200.000 người còn lại ở đâu?”

.

---- Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov nói với các đài truyền hình Ukraine hôm 14/4 rằng việc quân đội Ukraine thử nghiệm các loại vũ khí hiện đại mới rất có thể gây ra các vụ nổ ở bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng. Ông nhắc lại rằng Crimea là lãnh thổ của Ukraine, vì vậy Ukraine có thể tiến hành hợp pháp bất kỳ loại thử nghiệm vũ khí nào trên bán đảo.

.

Ông nói: “Hãy tin tôi, nếu có bất kỳ cuộc thử nghiệm vũ khí nào, thì chúng đang diễn ra trên lãnh thổ của chúng tôi. Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng Crimea là lãnh thổ của chúng tôi. Có lẽ, các loại vũ khí hiện đại mới đã được thử nghiệm ở đó vào một ngày như vậy (khi các vụ nổ xảy ra). Tôi không loại trừ khả năng đó.”

.

---- Nhiều người biểu tình hô vang “Người Do Thái chống lại DeSantis” đã làm gián đoạn bài phát biểu của thống đốc Florida tại bữa tối gây quỹ Cộng Hòa ở New Hampshire vào tối thứ Sáu. Người biểu tình - cầm tấm biển có nội dung "Ron DeSantis: Yêu Israel, ghét người Do Thái" (“Ron DeSantis: Loves Israel, Hates Jews”) - đã tiến lên sân khấu và lên bục của DeSantis trước khi bị an ninh mang đi.

.

“Bạn phải có một chút gia vị trong bài phát biểu,” DeSantis nói trước khi tiếp tục bài nói của mình. Tổ chức IfNotNow cho biết hai người biểu tình là thành viên: “Chúng tôi đang làm rõ rằng DeSantis là một kẻ bài Do Thái có hành động và chính sách vừa ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc của Israel vừa khiến người Do Thái gặp nguy hiểm,” theo tổ chức này viết trên Twitter.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên trước khi rời Ireland rằng ông có kế hoạch công bố quyết định cuối cùng về việc có tái tranh cử hay không "tương đối sớm", nhấn mạnh rằng ông đã tuyên bố rằng "kế hoạch của mình là tái tranh cử. Tôi đã tính toán rồi. Chúng tôi sẽ công bố tương đối sớm. Nhưng chuyến đi tới đây chỉ củng cố cảm giác lạc quan của tôi về những gì có thể làm được." Đầu tuần này, NBC đưa tin rằng Biden đã quyết định tái tranh cử tổng thống nhưng ông chưa công bố chính thức vì các cố vấn của ông đang lên kế hoạch cho "các quyết định cuối cùng" liên quan đến chiến dịch tranh cử.

.

---- Mike Pence đã bị khán giả la ó tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (National Rifle Association- NRA) hôm thứ Sáu tại chính tiểu bang của ông. Phản ứng — có thể là từ những người hâm mộ Donald Trump nổi giận trước quyết định của cựu phó tổng thống Pence xác nhận Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 — cùng với những tràng pháo tay khi ông bước lên sân khấu ở Indianapolis, Indiana. Pence phản ứng, trả lời: "Tôi yêu thương quý bạn." Pence tiếp tục nói rằng "chúng ta không cần kiểm soát súng" trong bài phát biểu của mình, thay vào đó nhấn mạnh rằng "chúng ta cần kiểm soát tội phạm."

.

---- Trump hôm thứ Sáu đã đệ trình bản văn tiết lộ tài chính cá nhân của mình, cung cấp cái nhìn đầu tiên về thu nhập của ông kể từ khi rời Bạch Ốc. Bản văn dài 101 trang, được đệ trình lên Ủy ban Bầu cử Liên bang vì Trump đang tranh cử ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2024, cung cấp thông tin chi tiết về số tiền mà Trump đã kiếm được từ các dự án kinh doanh khác nhau. Các ứng cử viên không bắt buộc phải báo cáo số tiền cụ thể, thay vào đó chỉ tiết lộ đại khái thu nhập và tài sản của họ.

.

Trump báo cáo đã kiếm được hơn 5 triệu đô la từ các lần tham gia diễn thuyết và kiếm được từ 100.001 đến 1 triệu đô la từ CIC Digital, một công ty đã bán hình ảnh kỹ thuật số của ông thông qua mã NFT (non-fungible tokens). Trump cũng báo cáo hơn 5 triệu đô la tiền bản quyền từ một công ty được liệt kê là DT Marks Oman LLC, một trong những dự án kinh doanh ở nước ngoài của Trump.

.

Trump cũng báo cáo rằng Trump Media & Technology Group Corp., được liên kết với nền tảng truyền thông xã hội Truth Social, được định giá từ 5.000.001 đến 25 triệu đô la, mặc dù Trump đã báo cáo kiếm được ít hơn 201 đô la từ công ty. Tiết lộ của Trump cũng liệt kê 16 cuốn sách khác nhau trong mẫu tiết lộ của ông, với cuốn hồi ký “Nghệ thuật đàm phán” đã mang lại cho ông từ 100.000 đến 1 triệu đô la. Hầu hết các cuốn sách khác đã kiếm được cho Trump ít hơn 201 đô la, theo hồ sơ. Nhìn chung, tài liệu cho thấy các cổ phần kinh doanh của Trump được định giá ít nhất 1,2 tỷ USD, theo Bloomberg News.

.

.

---- Cựu giám đốc tình báo quốc gia của chính quyền Trump John Ratcliffe đã ra khai trước đại bồi thẩm đoàn điều tra cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 và những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, theo ABC News. Ratcliffe cùng với phụ tá của Trump, Steven Miller và quan chức an ninh nội địa Ken Cuccinelli bị báo chí nhìn thấy xuất hiện tại tòa án liên bang nơi tổ chức đại bồi thẩm đoàn. Các luật sư của Trump đã nhiều lần cố gắng ngăn cản các cố vấn như Ratcliffe ra khai, nhưng đã thất bại trong những yêu cầu đó.

.

Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump, Mark Meadows, nằm trong số các quan chức chính quyền khác được yêu cầu cung cấp thêm lời khai. Công tố đặc biệt Jack Smith đang điều tra khả năng Trump có liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 cũng như mọi nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 trên phạm vi liên bang.

.

---- Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã gọi ông chủ cũ của mình, cựu Tổng thống Trump, là “kẻ thù tồi tệ nhất của chính Trump” và nói rằng những rắc rối pháp lý của Trump là do Trump “tự liều lĩnh”. Trump đã phải đối mặt với một loạt các vụ kiện hình sự và dân sự, bao gồm cả việc bị truy tố 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh vào đầu tháng này sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Biện lý quận Manhattan.

.

Trump cũng phải đối mặt với ba cuộc điều tra hình sự khác, hai cuộc điều tra ở Washington D.C. về việc Trump tham gia vào cuộc nổi dậy 6/1/2021 và bị cáo buộc trộm và giấu các tài liệu mật, và cuộc điều tra thứ ba ở Georgia về những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở đó.

.

Tại tòa án dân sự, anh ta phải đối mặt với một vụ cưỡng hiếp và phỉ báng từ tác giả E. Jean Carroll và một cuộc điều tra về các giao dịch kinh doanh của anh ta bởi Bộ Trưởng Tư Pháp New York, trong số rất nhiều vụ án khác.

.

Barr nói trên CNN Primetime tối thứ Năm: “Tôi đã nói rằng Trump thường là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình và Trump tự đào hố cho mình. Và Trump làm một số việc liều lĩnh rõ ràng sẽ dẫn đến các cuộc điều tra và xem xét chúng. Và điều đó bao gồm cả các tài liệu trong Mar-a-Lago và tập phim ngày 6 tháng 1/2021.”

.

Barr cho biết trường hợp trộm tài liệu mật là điều đáng lo ngại nhất đối với Trump, lập trường mà ông ấy đã lặp lại trước đây và rằng “trò chơi đã được chơi” bởi nhóm của Trump, những người bị cáo buộc đã nói dối với các nhà điều tra liên bang về việc liệu Trump có sở hữu bất kỳ tài liệu mật nào hay không.

.

---- Từ chối bán hoa cho Cộng Hòa, vì tiền Cộng Hòa dính máu của những người bị súng bắn chết. Chủ một tiệm hoa ở Nashville đã từ chối cơ hội hốt bạc để cung cấp hoa cho một sự kiện gây quỹ của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, nói rằng máu của những người bị bắn chết trong vụ xả súng trường học gần đây ở thành phố sẽ dính trên các khoản tiền của Cộng Hòa.

.

Sự kiện — sẽ có mặt cựu Tổng thống Trump, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Thống đốc Georgia Brian Kemp và Thượng nghị sĩ Tennessee Marsha Blackburn với tư cách là diễn giả, theo Fox News — sẽ là một sự kiện lớn đối với Alex Vaughan và Quinn Kiesow của tiệm hoa FLWR Shop. Tuy nhiên, họ "ngay lập tức từ chối" yêu cầu, cặp đôi cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội. Kèm theo đó là một lá thư gửi đến các nhà tổ chức sự kiện.

.

---- Một dân cử Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện đang kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về các hành động đáng ngờ hoặc thậm chí có thể là trái pháp luật trong hai thập niên qua của Thẩm phán tối cao Clarence Thomas. Hai bản tin gây chấn động từ ProPublica trong tuần qua đã khiến một số người gán cho các giao dịch tài chính và từ chối tiết lộ những món quà xa xỉ khổng lồ là “tham nhũng” của thẩm phán Thomas, người đã ngồi vào tòa án cao nhất của quốc gia kể từ năm 1991.

.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Sheldon Whitehouse (D-RI), than thở về sự không hành động của Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts, đã đưa ra một tuyên bố vào tối thứ Năm, trích dẫn “sự coi thường trắng trợn rõ ràng” của Thẩm phán Thomas và kêu gọi Bộ Tư Pháp hành động, theo HuffPost đưa tin.

.

Thượng nghị sĩ Whitehouse viết: “Tốt nhất là Chánh án [Roberts] nên bắt đầu một cuộc điều tra thích hợp, nhưng sau một tuần im lặng từ Tòa án [Tối cao] và báo cáo đáng lo ngại mới nhất này, tôi đang thúc giục Hội nghị Tư pháp [Judicial Conference] can thiệp và chuyển cuộc điều tra về Thẩm phán Thomas tới Bộ Trưởng Tư Pháp để điều tra ,”

.

Hội nghị Tư pháp là một ủy ban ít được biết đến bao gồm Chánh án Tòa án Tối cao, chánh án của mỗi vòng tư pháp và các thẩm phán liên bang khác. (ghi chú: các dân cử Cộng Hòa im lặng, tỷ phú Crow, người đổ mưa tiền lên Thomas [và mẹ Thomas] cũng là người góp nhiều tiền cho các ứng cử viên Cộng Hòa.)

.

.

---- Tư lệnh của một trong những đơn vị huấn luyện hàng đầu của Lục quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đã bị đình chỉ công tác để chờ điều tra, theo báo Military.com đưa tin. Đại tá Jonathan Chung đã bị cách chức trong tuần này khỏi vị trí Tư lệnh Lữ đoàn Hỗ trợ Lực lượng An ninh số 5 (the 5th Security Force Assistance Brigade) sau khi ngồi vào vị trí lãnh đạo kể từ tháng 7/2021. Hiện chưa rõ hoàn cảnh xung quanh việc ông bị đình chỉ.Theo một phát ngôn viên của quân đội, Chung đã được giao vai trò hành chính tại Quân đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, một thành phần của lực lượng giám sát các hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đại tá Tony Braxton sẽ tạm thời nắm quyền Tư lệnh Lữ đoàn.---- Hồ sơ thanh toán hóa đơn của một nền tảng mạng xã hội Internet và các cuộc phỏng vấn với một người dùng khác đã giúp FBI xác định một Vệ binh Không quân Massachusetts là nghi phạm trong vụ rò rỉ các tài liệu quân sự tối mật, theo hồ sơ tòa án tiết lộ hôm thứ Sáu. Các chi tiết mới được đưa ra khi Jack Teixeira, 21 tuổi, xuất hiện trước tòa để đối mặt với các cáo buộc theo Đạo luật Gián điệp về việc di dời và lưu giữ trái phép thông tin mật và thông tin quốc phòng. Một thẩm phán tòa án liên bang đã ra lệnh giam y cho đến phiên điều trần tạm giam vào thứ Tư tới.Teixeira đã bị bắt bởi các đặc vụ chiến thuật được trang bị vũ khí hạng nặng hôm thứ Năm sau cuộc điều tra hình sự kéo dài một tuần về việc tiết lộ hồ sơ của chính phủ. Các nhà điều tra tin rằng Teixeira là người đứng đầu một nhóm trò chuyện riêng tư trực tuyến trên Discord, một nền tảng mạng xã hội phổ biến với các game thủ. Hồ sơ thanh toán hóa đơn mà FBI thu được từ mạng Discord, vốn cho biết họ đang hợp tác với cục, đã giúp dò ra Teixeira, theo một bản khai có tuyên thệ của FBI. Theo tài liệu, FBI đã phỏng vấn một người quen thuộc với các bài đăng trực tuyến của Teixeira hôm thứ Hai.Người đó, được ẩn danh trong bản khai, đã nói với FBI rằng một tên người dùng có liên quan đến Teixeira đã bắt đầu đăng những thông tin dường như là thông tin mật vào khoảng tháng 12/2022. Bản khai hữu thệ cũng cáo buộc Teixeira bị phát hiện vào ngày 6 tháng 4/2023 - ngày tờ New York Times đăng bài đầu tiên về việc vi phạm tài liệu - tìm kiếm từ "rò rỉ" (leak) trong một hệ thống mật. FBI nói rằng đó là lý do để tin rằng Teixeira đang cố gắng tìm thông tin về cuộc điều tra xem ai là người rò rỉ.---- Bộ trưởng Kinh tế Ý Giancarlo Giorgetti nhấn mạnh hôm thứ Sáu rằng Ý phải ngày càng thận trọng về quan hệ thương mại với Trung Quốc. Giorgetti nói bên lề cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Washington DC: “Bối cảnh địa chính trị và những gì tôi nhận thấy dẫn đến một cách tiếp cận thận trọng hơn so với trước đây”. Nhận xét của bộ trưởng được đưa ra để đáp lại việc Ý là quốc gia thành viên Liên Âu đầu tiên tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc vào năm 2019. Thỏa thuận thương mại dự kiến sẽ được gia hạn vào năm tới.Trong phát biểu của mình, Giorgetti cho rằng Thủ tướng Giorgia Meloni sẽ có quyết định cuối cùng về các bước tiếp theo của chính phủ đối với dự án này. Tuy nhiên, Meloni đã không ủng hộ việc Trung Quốc mở rộng sang châu Âu kể từ trước khi bà đắc cử hồi năm ngoái.---- Chính phủ Nhật hôm thứ Sáu đã phê duyệt kế hoạch mở khu nghỉ dưỡng sòng bạc đầu tiên của Nhật Bản tại Osaka, đánh dấu một bước tiến lớn về việc giới thiệu cái gọi là khu nghỉ dưỡng tích hợp. Theo kế hoạch do chính quyền tỉnh và thành phố Osaka đưa ra, khu nghỉ dưỡng tích hợp, hay còn gọi là IR, bao gồm một khách sạn lớn, phòng hội nghị và khu vực đánh bạc, dự kiến sẽ mở trên đảo nhân tạo Yumeshima ở Vịnh Osaka từ mùa thu đến mùa đông. của năm 2029.---- Theo một báo cáo nhân quyền mới, chính phủ theo đường lối cứng rắn của Iran đã hành quyết ít nhất 582 người hồi năm ngoái trong nỗ lực gieo rắc nỗi sợ hãi cho công chúng khi các cuộc biểu tình chống chính phủ gia tăng trên khắp đất nước.Số người Iran bị hành quyết trong năm 2022 là cao nhất kể từ năm 2015 và đánh dấu mức tăng 75% so với năm trước khi có 333 người bị xử tử, theo báo cáo thường niên về Death Penalty in the Islamic Republic (Án tử hình ở Cộng hòa Hồi giáo) - do Tổ chức Nhân quyền và Nhân quyền Iran biên soạn. một nhóm chống án tử hình có trụ sở tại Pháp được gọi là ECPM.---- Sản xuất công nghiệp của Mỹ tăng 0,4% so với con số của tháng trước, theo Cục Dự trữ Liên bang tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Sáu. Sản lượng công nghiệp tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng tháng, sản lượng sản xuất và khai thác mỗi loại giảm 0,5%. Tuy nhiên, chỉ số tiện ích đã tăng 8,4% "khi thời tiết trở lại theo mùa nhiều hơn sau tháng Hai ôn hòa đã thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm." Cuối cùng, theo báo cáo, mức sử dụng công suất đã tăng lên 79,8% trong tháng 3, tỷ lệ cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức trung bình dài hạn (1972-2022).---- Thương vụ bán lẻ và dịch vụ thực phẩm tại Hoa Kỳ đã giảm 1% trong tháng 3 so với số liệu của tháng trước, đạt mức 691,7 tỷ đô la, theo Sở điều tra dân số tiết lộ trong báo cáo được công bố vào thứ Sáu. Tuy nhiên, con số này cao hơn 2,9% so với tháng tương ứng một năm trước.Tổng thương vụ bán hàng trong khoảng thời gian ba tháng kết thúc vào tháng 3 đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở hàng tháng, thương vụ thương mại bán lẻ giảm 1,2% và con số này tăng 1,5% theo năm. Các công ty bán lẻ không-tiệm (Nonstore retailers) ghi nhận mức tăng 12,3% so với năm trước, trong khi dịch vụ ăn uống và địa điểm uống tăng 13% so với năm ngoái. Sở điều tra dân số cũng sửa đổi con số thương vụ của tháng 2 thêm 0,2%, đạt mức 698,6 tỷ đô la.---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã tạm thời chặn hôm thứ Sáu các phán quyết của tòa án cấp dưới hạn chế quyền tiếp cận với thuốc phá thai mifepristone, cho phép phương pháp điều trị này tiếp tục được lưu hành trên thị trường cho đến thời điểm hiện tại.Trước đó Thẩm phán Matthew Kacsmaryk của Quận phía Bắc Texas đã ra phán lệnh ngưng lưu hành thuốc mifepristone của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA một tuần trước, trong khi Tòa kháng án Khu vực 5 quyết định giữ nguyên phê duyệt cho sử dụng của FDA, tuy nhiên với một số hạn chế nhất định.Mifepristone, khi kết hợp với misoprostol, tạo thành một phương pháp phổ biến để chấm dứt thai kỳ. Bộ Tư pháp và công ty phân phối mifepristone Danco Laboratories trước đây đều đã thúc giục Tòa án Tối cao ngăn chặn các phán quyết trước đó.---- Nhiều xe dừng lại ở Oregon để tài xế của họ có thể bước ra ngoài và lượm các tờ 100 đô la, tổng cộng từ khoảng 200.000 đô la ném ra khỏi cửa sổ xe của một người lái xe khác. Cảnh sát tiểu bang Oregon cho biết Colin Davis McCarthy, 38 tuổi, đã ném số tiền ra khỏi cửa sổ xe rên Xa lộ Liên tiểu bang 5, gần cột mốc 192 ở Eugene.McCarthy, không bị buộc tội với bất kỳ tội danh nào, nói rằng anh ta muốn tặng tiền cho người khác. Số tiền được cho là đến từ tài khoản ngân hàng chung của gia đình McCarthy. Cảnh sát cảnh báo McCarthy rằng anh có thể bị phạt vì xả rác hoặc gây nguy hiểm trên đường cao tốc và anh đã đồng ý ngừng ném tiền. Đại úy cảnh sát Kyle Kennedy cho biết những người lái xe khác đã dừng lại trên đường cao tốc và nhanh chóng nhặt những tờ 100 đô la.---- Cư dân của một khu chung cư ở Los Angeles đã biểu tình tuần hành đến nhà của Thị trưởng Karen Bass hôm thứ Sáu, để xin bảo vệ khỏi giá thuê nhà tăng đột biến do lệnh cấm trục xuất thời đại COVID của thành phố hết hiệu lực. Họ cho biết 124 gia đình tại Hillside Villa ở Khu phố Tàu, nhiều người trong số họ đang nhận trợ cấp của Mục 8 (Section 8 subsidies), đang phải đối mặt với việc tăng tiền thuê nhà 300% mà họ không đủ khả năng chi trả.Kris Chan, một nhà tổ chức cộng đồng cho biết: “Đó thực chất là những vụ trục xuất. Những người thuê nhà của chúng tôi không đủ khả năng đó, và họ sẽ bị đẩy ra đường.”Mary Ramos Monina, một người thuê nhà, nói với KTLA: “Chúng tôi không muốn trở thành người vô gia cư và chúng tôi muốn ở lại đó. “Chúng tôi không xin ở miễn phí, nhưng chỉ với tư cách là người thuê nhà, và chúng tôi muốn trả những gì chúng tôi có thể chi trả. Đó là tất cả những gì chúng tôi yêu cầu.”---- Tommy Van Tran, 50 tuổi, một doanh nhân ở Branson đang bị giam tại nhà tù Quận Ottawa vì liên hệ ma túy sau khi các đặc vụ bài trừ ma túy Oklahoma đóng cửa một trang trại trồng cần sa bất hợp pháp ở Fairland. Mark Woodward, phát ngôn viên của OBN, cho biết giấy phép trồng cần sa của trang trại cần sa của Tran đã được lấy một cách gian lận.Các đặc vụ cùng với Cảnh sát Quận Ottawa, Sở Cảnh sát Miami và Sở vấn đề Người da đỏ (Bureau of Indian Affairs) đã tịch thu từ 26.000 đến 29.000 cây cần sa và 900 pound cần sa đã qua chế biến. Cảnh sát trưởng quận Ottawa David Dean cho biết giá trị đường phố ước tính là 24 triệu đô la. Tran là chủ một tiệm ăn kiểm ẩm thực Trung Quốc ở thị trấn Branson, theo trang web của Better Business Bureau.---- Theo tin Reuters và Bộ Ngoại Giao Mỹ. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Bảy bày tỏ mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ, lý tưởng nhất là trong vài tháng tới, khi Washington tìm cách củng cố các liên minh để chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Trong chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia quan trọng ở Đông Nam Á với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, ông Blinken đã bắt đầu chuyến đi bằng cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong bài phát biểu ngắn gọn trước cuộc gặp, ông cho biết trong thập kỷ qua đã có "tiến bộ phi thường" trong quan hệ giữa hai nước.Vẫn chưa rõ khi nào việc nâng cấp quan hệ chính thức có thể được thống nhất, nhưng Blinken bày tỏ hy vọng điều đó có thể xảy ra "trong những tuần và tháng tới". Thậm chí còn chưa rõ ràng hơn là những mối quan hệ được nâng cấp sẽ đòi hỏi điều gì. Blinken nói với các phóng viên rằng an ninh là một trong những thành phần quan trọng trong quan hệ của hai nước và lưu ý rằng điều này đang ngày càng phát triển, với việc Washington đã hoàn tất việc chuyển giao tàu hải quân thứ 3 để hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển của Việt Nam.Blinken cũng đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm Thứ Bảy tại Hà Nội. Hai Bộ trưởng Ngoại giao đã thảo luận về hợp tác hàng hải, quan hệ đối tác an ninh, biến đổi khí hậu và quan hệ kinh tế. Ngoại trưởng cũng nhấn mạnh sự tôn trọng nhân quyền. Ngoại trưởng tuyên bố rằng Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, tự cường và độc lập, đồng thời ông nhắc lại sự tôn trọng lẫn nhau của chúng ta đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và hệ thống chính trị của nhau.Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Việt Nam hôm thứ Sáu với hy vọng đạt được tiến bộ trong việc nâng cấp quan hệ với một đối tác thương mại quan trọng có chung những lo lắng của Hoa Kỳ về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.Đối với Hà Nội, đó sẽ là một phép thử tế nhị: làm thế nào để thể hiện sự cởi mở với Hoa Kỳ mà không chọc giận Trung Quốc, một nước láng giềng khổng lồ cung cấp các nguyên liệu đầu vào quan trọng cho thương mại xuất cảng quan trọng của Việt Nam, hoặc Nga, một đối tác truyền thống khác. Blinken sẽ gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội vào thứ Bảy trước khi đến Tokyo để tham dự cuộc họp của Nhóm G-7.Đây là chuyến thăm Hà Nội đầu tiên của ngoại trưởng thuộc chính quyền Biden, nhậm chức vào năm 2021, mặc dù Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm vào tháng 8 năm đó. Washington sẽ hy vọng đạt được tiến bộ trong việc thúc đẩy quan hệ lên quan hệ đối tác "chiến lược" từ quan hệ mà trong thập niên qua được gọi là "toàn diện".Các quan chức đã không nói những gì mối quan hệ gần gũi hơn này có thể đòi hỏi. Nhưng chuyên gia Đông Nam Á Murray Hiebert, người đã đến thăm Việt Nam vào tháng 2/2023 và nói chuyện với các quan chức chính phủ cấp cao, cho biết điều đó có thể bao gồm việc tăng cường hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí của Hoa Kỳ.Tuy nhiên, ông lưu ý rằng có những giới hạn do chính sách của Việt Nam không cho phép nước ngoài đặt căn cứ, quân đội nước ngoài hoặc liên minh chống lại các nước khác. Hà Nội cũng đã bị cản trở bởi giá vũ khí tương đối cao của Hoa Kỳ và lo ngại rằng nguồn cung có thể bị chặn bởi các nhà lập pháp Hoa Kỳ vì lý do nhân quyền.Blinken cũng sẽ chính thức động thổ xây dựng một khu đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại Hà Nội, nơi mà nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Đông Á, Daniel Kritenbrink, đã gọi là "một biểu tượng mới tuyệt vời" về cam kết của Hoa Kỳ đối với một "quan hệ đối tác và tình hữu nghị lâu dài".---- Theo đài Á Châu Tự Do RFA: Blogger Thái Văn Đường mất tích ở Thái, bạn bè nghi bị an ninh Việt Nam dẫn giải. Blogger Thái Văn Đường, tên thật là Đường Văn Thái bị mất tích tại Thái Lan nơi ông đã sống tị nạn từ nhiều năm qua. Nhiều người quen và bạn bè lo ngại ông bị an ninh bắt cóc để đưa về Việt Nam xét xử vì đưa nhiều thông tin thuộc dạng “thâm cung bí sử” của nhiều quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản lên mạng xã hội. Ông Thái, 41 tuổi, sang Thái Lan tị nạn chính trị từ năm 2018 và sau đó được cấp quy chế tị nạn bởi Văn phòng Cao uỷ Liên Hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) ở Bangkok. Ông đưa nhiều tin về tham nhũng và đấu đá nội bộ của quan chức trung ương hoặc lãnh đạo nhiều địa phương của Việt Nam lên Facebook và Youtube, và có khoảng 120.000 người đăng ký theo dõi trên Youtube. Những người quen của ông không liên lạc được với ông từ chiều thứ năm (13/4) và thông báo cho nhau trên mạng xã hội. Một người quen của Đường Văn Thái, người hiện ở Việt Nam và không muốn nêu tên vì lý do an ninh, cho RFA biết đã nhận được thông tin từ một số nguồn tin khả tín nói rằng blogger này bị bắt và đưa về Hà Nội.---- TIN VN. Lao động Việt xuất ngoại tăng gấp 15 lần. Theo Báo Tiền Phong. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong tháng 3, Việt Nam có gần 9.500 lao động đi làm việc ngoài nước, cao gấp hơn 8,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Nhật Bản có 5.200 lao động; Đài Loan (Trung Quốc) có 3.400 lao động, Trung Quốc có 278 lao động nam, Hồng Kông (Trung Quốc) 137 lao động nam, Hàn Quốc 48 lao động nam… Trong 3 tháng đầu năm, tổng số lao động VN đi làm việc ở nước ngoài gần 38.000 lao động đạt 34,48% kế hoạch năm 2023, và gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.---- TIN VN. Sản xuất điện lỗ lớn. Theo VTV. Giá các loại nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện tăng cao khiến chi phí sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục ở mức cao và số tiền lỗ tiếp tục tăng lên. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì khả năng số tiền lỗ của cả năm nay sẽ lên đến hơn 68.000 tỷ đồng.---- HỎI 1: LHQ nghiên cứu về chợ động vật về dịch bệnh, TQ bỏ chạy, VN ở lại?ĐÁP 1: Đúng thế. Trung Quốc không tham gia dự án của Liên hợp quốc nhằm khảo sát các khu chợ tươi sống ở châu Á và các cơ sở khác có nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm cao từ động vật hoang dã sang người, bất chấp các cuộc đàm phán kéo dài với Bắc Kinh, một quan chức LHQ nói với Reuters.Việc Trung Quốc do dự tham gia dự án của LHQ có sự tham gia của các quốc gia châu Á khác có thể làm gia tăng sự thất vọng của các nhà nghiên cứu toàn cầu, những người đã thúc ép Bắc Kinh chia sẻ thông tin về nguồn gốc của COVID-19, khi họ tìm cách ngăn chặn đại dịch trong tương lai do lây từ động vật sang người, truyền bệnh.Bốn quốc gia châu Á - Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Lào - ban đầu được chọn để khảo sát bởi ủy ban cố vấn khoa học của dự án, được gọi là An toàn trên khắp châu Á vì môi trường toàn cầu (SAFE), bởi vì họ có nhiều cơ sở có nguy cơ lây nhiễm động vật- truyền bệnh sang người, quan chức Liên Hợp Quốc cho biết.Sau khi Trung Quốc rút khỏi các cuộc đàm phán ban đầu, TQ đã được thay thế bằng tiểu bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo, theo danh sách các quốc gia tham gia được đăng trên trang web chính thức của dự án. Khoảng 40 cơ sở ở mỗi quốc gia tham gia sẽ được khảo sát để xác định các nguy cơ lây truyền bệnh tiềm ẩn.Các cơ sở được khảo sát bao gồm nhà hàng, chợ ẩm ướt, cơ sở cung cấp y sinh, vườn thú và cơ sở chăn nuôi. Các khu chợ ẩm ướt được nhắm đến là những khu chợ bán động vật hoang dã cùng với thịt và rau tươi.Chi tiết:https://www.foxnews.com/world/china-opts-un-wildlife-survey-aimed-preventing-future-pandemics-caused-animals---- HỎI 2: Có phải căng thẳng làm tóc sớm bạc?ĐÁP 2: Đúng thế. Trong nhiều năm, chúng ta chứng kiến tóc của các tổng thống bạc đi và coi đó là bằng chứng thực nghiệm cho thấy căng thẳng thực sự có thể gây ra tóc bạc. Nhưng, có phải không? Một nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Đại học Columbia đã phát hiện ra rằng trong khi đi nghỉ, tóc bạc có thể trở lại màu ban đầu, điều này cho thấy mối liên hệ giữa căng thẳng và tóc bạc – với khả năng thú vị là nó có thể đảo ngược được.Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2020 được thực hiện trên chuột cho thấy mối liên hệ giữa căng thẳng và tóc bạc có thể hợp lý. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi bị căng thẳng cấp tính, lông ở chuột chuyển sang màu xám do hệ thống thần kinh giao cảm hoạt động quá mức, có thể dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng của các tế bào gốc melanocyte, các tế bào liên quan đến việc tạo ra sắc tố.Chi tiết:https://news.yahoo.com/stress-turning-hair-gray-tell-090009262.html