Đào đất trong vườn nhà bạn? Hãy gọi 811 trước khi đào

Thông báo cộng đồng



Quý vị có thể phải đào sâu để trồng cây vào mùa xuân, nhưng quý vị không cần tốn công sức để tìm ra cách thực hiện điều này một cách an toàn.



Rất dễ dàng, quý vị chỉ cần gọi 811 trước.



Làm như vậy sẽ giúp quý vị không giống như hàng ngàn người dân khác ở miền Nam California, những người đã vô ý và đa số đã đào bới một cách nguy hiểm vào các đường dây điện, gas, nước, điện thoại và cáp quang ngầm hàng năm. “Hàng trăm ngàn vụ "đào đất” như thế này trên toàn quốc, có thể dẫn đến mất điện, cháy nổ, thương tích và thậm chí tử vong — và có khi phải chịu trách nhiệm bồi thường cho thiệt hại.



Với Tháng Tư Đào Đất An Toàn Quốc Gia, Southern California Edison nhắc nhở các chủ nhà và nhà thầu rằng cách duy nhất để bắt đầu đào đất an toàn trên hơn 200 triệu dặm tiện ích ngầm trong cả nước là gọi 811 hoặc xin hẹn trên mạng ít nhất hai ngày làm việc trước để nhân viên đến xác định và đánh dấu các đường dây tiện ích ngầm miễn phí.



Đáng tiếc rằng, theo Common Ground Alliance, ước tính có gần 40% trong số 31 triệu chủ nhà trong cả nước có kế hoạch đào đất trong năm nay sẽ đào đất mà không gọi 811 trước, dẫn đến thiệt hại ước tính 30 tỷ Mỹ Kim trên toàn quốc.



Ông Ted Gribble, quản lý cấp cao của Ban Quản Lý Rủi Ro Doanh Nghiệp & An Toàn Công Cộng tại SCE cho biết: “Gọi 811 trước khi bất kỳ công việc đào đất nào, dù quý vị trồng một bụi cây, trồng cây, đặt hộp thư hay làm hàng rào, đó là cách tốt nhất để tránh đào vào các đường tiện ích ngầm. Chúng tôi khuyến khích các chủ nhà cũng như các công ty đào đất chuyên nghiệp gọi điện trước khi đào đất ở bất cứ chỗ nào, để giữ an toàn cho quý vị và cộng đồng.”

Luật California đòi hỏi quý vị gọi điện hai ngày làm việc trước ngày dự định đào đất, không kể ngày thông báo. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào digalert.org/calaw.

Nếu một nhà thầu đang đào, hãy xác nhận rằng họ đã gọi 811. Không nên bắt đầu bất cứ công việc đào đất nào trước khi các đường tiện ích đã được đánh dấu.

Cân nhắc di chuyển vị trí đào đất nếu vị trí đó quá gần với chỗ đánh dấu đường tiện ích.

Sử dụng xẻng bằng sợi thủy tinh khi đào xung quanh các đường điện ngầm.

Nên sử dụng dụng cụ cầm tay khi đào đất trong phạm vi 18-24 inch tính từ mép ngoài của các đường tiện ích ngầm, và cờ, cọc hoặc sơn của nhân viên tiện ích phải được giữ nguyên cho đến khi kết thúc đào đất.

Nếu có thể nhìn thấy đường tiện ích, hãy đào song song với đường tiện ích và phải thật cẩn trọng khi đào đất gần đường tiện ích.

Nếu quý vị chạm vào đường tiện ích hoặc gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào khác về điện, như dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa và gọi 911 hoặc SCE theo số 1-800-611-1911 ngay lập tức.

Để chuẩn bị cho việc đánh dấu miễn phí các đường tiện ích, chủ nhà hoặc nhà thầu cần đánh dấu trước ở nơi sẽ đào đất bằng sơn trắng, cọc có gắn cờ trắng, phấn hoặc các vật liệu khác như bột mì hoặc đường.SCE cung cấp thêm các lời khuyên về an toàn cho chủ nhà và những người khác đang chuẩn bị đào đất, bao gồm.