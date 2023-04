Đài Loan huấn luyện dân quân để sẽ tác chiến tương lai.

- Mỹ-Philippines tập trận quân sự lớn nhất của họ trong hơn 3 thập niên.

- Mỹ: Ai Cập đã lên kế hoạch sản xuất 40 ngàn hỏa tiễn vào tháng 2/2023 để bí mật chuyển đến Nga.

- Texas: 1 Dân biểu tiểu bang có “quan hệ không phù hợp” với một thực tập sinh dưới 21 tuổi

- Iran và Nga sẽ mở rộng hợp tác song phương về hàng không.

- TQ: hợp tác giữa Nga-TQ không đe dọa ai.

- Nga: phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal đã "vi phạm" luật và bị bắt "quả tang".

- Nga: 1 phi cơ không người lái tấn công phi trường Belgorod nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 20 dặm.

- Đan Mạch sẽ giao Ukraine 100 xe tăng Leopard-1, sẵn sàng bàn tiếp về giao xe tăng Leopard-2.

- Trump lạnh cẳng, xin tòa bịt miệng cựu Phó Tổng Thống Mike Pence.

- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: nhà báo Evan Gershkovich bị Nga "bắt giữ một cách sai trái".

- Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm TQ. Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng sẽ đi TQ bàn về kinh tế

- Mỹ: lập trường Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi, không ủng hộ nền độc lập Đài Loan, không chấp nhận thay đổi đơn phương

- Đài Loan: tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu

- Mỹ: các tài liệu Pentagon bị rò rỉ gần đây có thể đã bị sửa chữa.

- Louisville: nổ súng làm 5 người chết, 9 người bị thương, vài giờ sau, cách đó 1 dặm lại vụ nổ súng khác làm 1 người chết.

- Dân biểu tiểu bang Tennessee Justin Jones: tuần trước bị Hạ viện trục xuất, tuần sau được phục hồi, vào lại ghế Hạ viện

- Đức Đạt Lai Lạt Ma xin lỗi về đoạn video cho thấy ngài nói với 1 cậu bé là hãy “mút lưỡi của tôi” ở một sự kiện công cộng.

- Bạch Ốc: Biden chỉ trích "hành động bạo lực vô nghĩa" khiến 5 người chết ở Louisville, chỉ trích Cộng Hòa không hạn chế súng

- FBI cảnh báo đừng sử dụng các trạm sạc điện thoại công cộng, ngừa bọn gian cài mã độc

- California tuyệt vời: giảm bạo lực ở hơn 95% các trường học ở California trong mỗi quận.

- Quận Cam: nhiều người Việt ra tòa vì trộm số An sinh Xã hội, khai thuế gian, lừa gạt chính phủ 3.8 triệu đô, có người cơ nguy tù 72 năm.

- Colombia: bắt 3 người gài mỹ nhân kế hạ sát, cướp Paul Nguyễn

- TIN VN. Hơn 300 công nhân ngừng việc vì phải bồi thường hàng lỗi.

- TIN VN. Trưởng Ban Tuyên giáo: Báo, tạp chí còn là tài liệu sinh hoạt chính trị, tài liệu sinh hoạt Đảng.

- HỎI 1: Tới 68% bậc cha mẹ hy sinh tiên tiết kiệm để giúp con vượt qua trở ngại tài chính? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhịn ăn gián đoạn, không liên tục có lợi cho sức khỏe? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/4/2023) ---- Một thành viên cực hữu của Hạ viện Texas bị cáo buộc có “mối quan hệ không phù hợp” với một thực tập sinh dưới 21 tuổi trong một đơn khiếu nại nội bộ, theo báo The Texas Tribune. Đơn khiếu nại chống lại Dân biểu Bryan Slaton (Cộng Hòa-Royse) đã được một nhân viên lập pháp gửi tới Ủy ban Điều tra Chung của Hạ viện. Sự kiện cũng được chứng thực bởi một nguồn khác gần với vấn đề, nói rằng Slaton đã mời thực tập sinh đến căn hộ của ông sau 10 giờ tối. vào tháng trước, nơi hai người được cho là đã uống rượu cùng nhau. Slaton cũng bị cáo buộc khuyên cô không nên nói với ai về sự kiện gặp nhau khuya như thế.

---- Hoa Kỳ và Philippines hôm thứ Ba bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất của họ trong hơn 3 thập niên, một ngày sau khi Trung Quốc kết thúc tập trận xung quanh Đài Loan. Theo một tin Financial Times, cuộc diễn tập Balikatan sẽ kéo dài đến ngày 28/4 và bao gồm khoảng 12.000 lính Mỹ, 5.400 thành viên của quân đội Philippines và hơn 100 lính Úc. Tư lệnh quân đội Philippines, Đại tá Michael Logico nói: "Chúng tôi sẽ tập trận bằng tất cả các hệ thống vũ khí mà chúng tôi có, bộ binh, hải quân và không quân. Các nước không khiêu khích bất kỳ ai bằng cách tập trận đơn giản."

---- Các tài liệu tình báo của Hoa Kỳ lưu hành trực tuyến tiết lộ rằng Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi đã lên kế hoạch sản xuất 40 ngàn hỏa tiễn vào tháng 2/2023 để bí mật chuyển đến Nga, tờ Washington Post đưa tin. Các tài liệu tóm tắt các cuộc trò chuyện giữa Sisi và các sĩ quan cấp cao của Ai Cập, đồng thời đề cập đến kế hoạch cung cấp thuốc súng và đạn pháo cho Moscow. Sisi được cho là cũng đã chỉ thị cho các quan chức giữ bí mật việc sản xuất và vận chuyển hỏa tiễn để tránh mọi vấn đề với phương Tây. Thông tin được bao gồm trong các tài liệu bị rò rỉ gần đây của Hoa Kỳ có chứa thông tin tình báo của Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine. Washington trước đây đã tuyên bố rằng các tài liệu có thể đã được sửa chữa.

---- Giám đốc Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran Mohammad Mohammadi-Bakhsh đã nói hôm thứ Ba trong chuyến thăm Moscow rằng Iran và Nga đã đồng ý mở rộng hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực hàng không: "Ở cấp độ cao nhất, các bản ghi nhớ và thỏa thuận song phương đã được ký kết giữa Iran và Nga về việc sử dụng cơ sở hạ tầng để đào tạo [phi công] và các trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng [máy bay]." Ông nói thêm rằng thỏa thuận cũng sẽ thúc đẩy số lượng chuyến bay giữa hai nước và tạo ra các đường bay mới.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nhấn mạnh hôm thứ Ba, trong một cuộc họp báo, rằng sự hợp tác của Bắc Kinh và Moscow không đe dọa bất kỳ ai, bình luận về Sách Xanh Ngoại giao của Nhật Bản, một báo cáo chính sách đối ngoại hàng năm. Trái ngược với những gì được ghi nhận trong báo cáo, trong đó ghi rằng mối quan hệ quân sự của Nga-TQ là một mối quan ngại và phải được theo dõi chặt chẽ, người phát ngôn giải thích rằng quan hệ đối tác này "không nhằm chống lại bên thứ ba, [và] hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế." và thông lệ quốc tế”. Thay vì gây căng thẳng trong khu vực và "khiêu khích và tạo ra sự đối đầu trong khối một cách giả tạo", quan chức Trung Quốc khuyến khích Tokyo nỗ lực tạo ra "mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định" với Bắc Kinh.

---- Chính phủ Nga nói hôm thứ Ba rằng phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal đã "vi phạm" luật và bị bắt "quả tang". Khi Họp báo thường kỳ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tái khẳng định phiên bản Gershkovich của chính phủ đồng thời nói thêm rằng tòa án là cơ quan "sẽ đưa ra quyết định". Sở An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ Gershkovich hai tuần trước khi đang làm việc tại Yekaterinburg. Nhà báo đã không nhận tội, trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh bày tỏ quan ngại về vụ này.

----- Một phi cơ không người lái đã rơi xuống một phi trường ở Nga hôm thứ Ba, theo truyền thông nhà nước. Phi cơ không người lái (UAV) đã tấn công phi trường Belgorod nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 20 dặm. Một nguồn tin Nga cho biết “hàng rào phi trường bị hư hại nhẹ” và các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy không có thương vong. Một số kênh Telegram cho rằng phi cơ không người lái mang theo một thiết bị nổ, nhưng chi tiết này không được truyền thông nhà nước đề cập. Phi trường đã bị đóng cửa đối với giao thông hàng không dân dụng kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022, với khu vực xung quanh bị trúng hỏa tiễn và các cuộc tấn công khác kể từ đó.

---- Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết sau khi đạt được thỏa thuận với Đức, Đan Mạch đã quyết định chuyển giao tổng cộng 100 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-1 cho Ukraine: “Chúng tôi sẽ bắt đầu giao xe tăng Leopard cho Ukraine vào mùa hè. Và ước tính nửa năm tới, tôi hy vọng rằng có thể chuyển giao khoảng 100 xe tăng Leopard-1. Đây sẽ là một sự trợ giúp lớn cho quân đội Ukraine trong cuộc chiến giành tự do”. Ông nói thêm rằng Đan Mạch cũng sẵn sàng thảo luận về việc chuyển giao xe tăng Leopard-2.

---- Trump lạnh cẳng, xin tòa bịt miệng cựu Phó Tổng Thống Mike Pence. Trump dường như vô cùng lo lắng về việc cựu Phó Tổng Thống của ông ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 ở Điện Capitol. Theo Bloomberg, Trump sẽ kháng cáo quyết định của tòa án liên bang yêu cầu Pence làm chứng, sau khi một thẩm phán hồi tháng 3 bác bỏ tuyên bố của Trump rằng Pence được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp.

Pence cũng đã tìm cách được miễn làm chứng, tuyên bố rằng ông được bảo vệ bởi vai trò chủ tịch Thượng viện. Lời cầu xin này cũng bị từ chối phần lớn, mặc dù phán quyết đã thừa nhận một số giới hạn đối với những gì các công tố viên có thể hỏi Pence. Pence trước đây đã quyết định không kháng cáo phán quyết. (ghi chú: Trong cương vị Phó Tổng Thống, Pence đồng thời là Chủ tịch Thương viện. Tòa đồng ý cho Pence miễn trả lời các vấn đề Thượng viện vì đặc quyền lập pháp, nhưng phải trả lời tất cả các câu hỏi khác trước đại bồi thẩm vì không được đặc quyền hành pháp.)

---- Báo Wall Street Journal đưa tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhận định rằng nhà báo Evan Gershkovich bị Nga "bắt giữ sai trái". Theo bản tin, tốc độ của sự nhận định được thực hiện là chưa từng có vì nó thường liên quan đến nhiều tháng cân nhắc quan liêu. Quyết định này sẽ cho phép Văn phòng Đặc phái viên của Tổng thống về các vấn đề con tin bắt đầu đàm phán về việc trả tự do cho Gershkovich với Moscow. Gershkovich đã chính thức bị Nga truy tố tội gián điệp và anh đã không nhận tội vào thứ Sáu, trong khi Bạch Ốc chỉ trích các cáo buộc là "lố bịch".

---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby tuyên bố rằng các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ dự kiến vẫn sẽ thăm Trung Quốc, bất kể "căng thẳng cao độ". Kirby cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken dự kiến "lên máy bay trở lại Bắc Kinh" theo kế hoạch trước đó của ông đã bị hủy bỏ vào tháng Hai sau sự kiện khinh khí cầu. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cũng đang chuẩn bị cho chuyến công du TQ để thảo luận về kinh tế, theo lời mời của TQ. Kirby nói 2 nước đã có thể "duy trì đường dây liên lạc" bất chấp căng thẳng gia tăng: "Chúng tôi muốn thấy mối quan hệ [Mỹ-Trung] này có một nền tảng tốt hơn."

---- John Kirby cũng nói hôm thứ Hai rằng lập trường của Hoa Kỳ đối với Đài Loan không thay đổi: “Không có gì thay đổi về thực tế là chúng tôi không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan.” Kirby nhấn mạnh điều tương tự cũng áp dụng cho chính sách Một Trung Quốc, và không có lý do gì để căng thẳng ở eo biển Đài Loan "biến thành bất kỳ hình thức xung đột nào", nhưng thêm rằng Washington sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình. Kirby kết luận, Mỹ không muốn tình trạng của hòn đảo bị thay đổi đơn phương và "chắc chắn không phải bằng vũ lực." Nhận xét đưa ra sau khi Đài Bắc hôm Thứ Hai báo cáo rằng 70 máy bay và 11 tàu Trung Quốc đã lượ vòng quanh biên giới của họ trong 24 giờ qua.

---- Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu sau khi Trung Quốc kết thúc ba ngày tập trận quân sự. Trong tuyên bố mới nhất, bộ này cho biết thêm tính đến 10:00 giờ sáng Thứ Hai giờ địa phương, Bộ đã phát hiện 91 máy bay và 12 tàu Trung Quốc bao vây hòn đảo.

Đài Loan huấn luyện dân quân để sẽ tác chiến tương lai.

Về phần mình, Trung Quốc đã kết thúc cuộc tập trận ba ngày được xác định là "thành công". Hơn nữa, nhà chức trách Trung Quốc cũng cho biết cuộc tập trận đã "kiểm tra toàn diện" khả năng của nhiều đơn vị trong các tình huống chiến đấu thực tế.

---- John Kirby hôm thứ Hai cũng nói rằng các tài liệu Pentagon bị rò rỉ gần đây có thể đã bị sửa chữa. Kirby cũng nói rằng "đây là những tài liệu được sử dụng bởi nhiều người và các bộ phận trong Bộ Quốc phòng để thông báo về công việc của họ và bên ngoài Bộ Quốc phòng." Tuy nhiên, ông nói rằng hiện tại, thông tin nên được xử lý "thận trọng" vì mức độ và phạm vi rò rỉ vẫn chưa được biết. Trước đó, Pentagon thừa nhận rằng nếu mức độ rò rỉ là đúng, nó sẽ gây ra rủi ro "nghiêm trọng" đối với an ninh quốc gia.

---- Một vụ nổ súng khiến ít nhất 5 người chết và 8 người bị thương ở Louisville, Kentucky, theo lời cảnh sát cho biết hôm thứ Hai, xác nhận rằng nghi phạm đã chết. Trong một cuộc họp ngắn tại hiện trường, cảnh sát nói rằng mối nguy hiểm tích cực đã qua đi, trong khi Thống đốc tiểu bang Kentucky Andy Beshear kêu gọi cả nước hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Truyền thông địa phương đưa tin những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện Đại học Louisville, đồng thời cho biết thêm rằng một cảnh sát nằm trong số những người bị thương.

Thống đốc Beshear cho biết ông đã mất 2 người bạn thân trong vụ xả súng và một bạn thân khác bị thương. Beshear nói trong cuộc họp báo. “Tôi có một người bạn rất thân đã không qua được tối nay. Và tôi có một người bạn thân khác cũng không bị như vậy, và một người đang ở bệnh viện nhưng tôi hy vọng sẽ qua khỏi." Ít nhất 5 người—bao gồm cả kẻ xả súng—đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở Ngân hàng Old National Bank và 8 người khác bị thương. Người nổ súng được cho là một cựu nhân viên ngân hàng.

Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre

Cũng tại thành phố Louisville hôm Thứ Hai

Dân biểu tiểu bang Tennessee Justin Jones

Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh

FBI cảnh báo mọi người đừng sử dụng cá

Một nghiên cứu mới của UCLA đã phát hiện

Một nhân viên khai thuế của Quận Cam hôm thứ Hai đã nhận tội

----rre hôm thứ Hai chia sẻ việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không tán thành "hành động bạo lực vô nghĩa" khiến 5 người chết ở Louisville (Kentucky). Bình luận về sự cần thiết phải hạn chế mua súng trong nước, bà nhận xét rằng xã hội Mỹ ủng hộ quy định chặt chẽ hơn, nhưng Đảng Cộng hòa không hợp tác. Jean-Pierre kết luận: “Chúng ta cần những người Cộng hòa can đảm để hạn chế bạo lực súng ống."----ứ Hai, sau vụ nổ súng làm 5 người chết, vài giờ sau lại thêm vụ nổ súng mới, làm 1 người chết. Một người chết và một người khác bị thương trong một vụ nổ súng mới ở Louisville, diễn ra bên ngoài tòa nhà Đại học Kỹ thuật & Cộng đồng Jefferson. Thiếu tá cảnh sát Russell Miller nói rằng các nghi phạm đã lái xe bỏ trốn sau vụ nổ súng và vẫn chưa bị bắt giữ. Trường đại học xác nhận rằng khuôn viên trường trước đó đã bị đóng cửa sau một vụ tấn công chết người khác trong cùng thành phố Louisville, trong đó 5 người, bao gồm cả kẻ xả súng, đã chết. Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra tại Ngân hàng Old National Bank ở trung tâm thành phố và không có bằng chứng nào cho thấy 2 vụ nổ súng, chỉ cách nhau 1 dặm, có liên quan với nhau.----s đã được phục hồi, vào lại ghế Hạ viện tiểu bang sau khi ông bị trục xuất hồi tuần trước vì biểu tình chống bạo lực súng đạn. Vào chiều thứ Hai, Hội đồng thành phố Nashville đã bỏ phiếu phục hồi Jones vào ghế Dân biểu cũ, chỉ vài ngày sau khi Hạ viện do Cộng Hòa kiểm soát bỏ phiếu trục xuất ông và đồng nghiệp của là Dân biểu tiểu bang Justin Pearson. Jones đã nhận được sự ủng hộ đồng thuận từ hội đồng, với tất cả 36 thành viên bỏ phiếu tái bổ nhiệm ông làm đại diện lâm thời ở Hạ viện Tennessee cho Quận 52.----thần 87 tuổi của người Tây Tạng, đã xin lỗi hôm thứ Hai sau khi đoạn video cho thấy ngài nói với 1 cậu bé là hãy “mút lưỡi của tôi” tại một sự kiện công cộng. Tài khoản Twitter của nhà lãnh đạo lưu vong, có 19 triệu người theo dõi, cho biết: “Một đoạn video đã được lan truyền cho thấy một cuộc gặp gỡ gần đây khi một cậu bé hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng liệu cậu bé có thể ôm ngài một cái được không. Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn gửi lời xin lỗi đến cậu bé và gia đình cậu, cũng như nhiều bạn bè của cậu trên khắp thế giới, vì những tổn thương mà lời nói của ngài có thể đã gây ra.”Tuyên bố cho biết nhà lãnh đạo Đạt Lai Lạt Ma “thường trêu chọc những người mà ngài gặp một cách hồn nhiên và vui tươi, ngay cả ở nơi công cộng và trước ống kính. Ngài hối hận về sự cố đó.”Theo Viện Nghiên cứu Đông Á tại Đại học California, Berkeley, thè lưỡi là một dấu hiệu của sự tôn trọng hoặc đồng ý và thường được sử dụng như một lời chào trong văn hóa truyền thống Tây Tạng.Theo văn hóa dân gian Tây Tạng, một vị vua tàn ác của Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9 có lưỡi màu đen, vì vậy mọi người thè lưỡi ra để thể hiện rằng họ không giống ông ta, theo viện nghiên cứu cho biết trên trang web của mình. Không có đề cập đến việc mút lưỡi trên trang web.----c trạm sạc điện thoại công cộng, vốn ngày càng trở nên phổ biến ở những nơi như phi trường và trung tâm mua sắm. FBI nói vấn đề là tin tặc đã tìm ra cách gài nhu liệu độc hại và nhu liệu khác vào thiết bị thông qua các trạm công cộng.FBI tại Denver viết trên Twitter: “Hãy tránh sử dụng các trạm sạc miễn phí ở phi trường, khách sạn hoặc trung tâm mua sắm. Bọn gian đã tìm ra cách sử dụng các cổng USB công cộng để đưa mã độc và giám sát vào thiết bị. Hãy mang theo bộ sạc và dây USB của riêng bạn và thay vào đó hãy sử dụng ổ cắm điện.” Cảnh báo này cũng đưa ra trên trang web của FBI.----hát hiện ra rằng bạo lực hàng ngày tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của California thấp hơn nhiều so với bước ngoặt thế kỷ. Họ phân tích dữ liệu trong 18 năm từ Khảo sát California Healthy Kids Survey, một bảng câu hỏi bí mật, ẩn danh dành cho học sinh lớp 5, 7, 9 và 11 mỗi năm.Kết quả từ năm 2001 đến 2019 cho thấy các vụ đánh nhau ở trường học giảm 56%, báo cáo về súng trong khuôn viên trường giảm 70%, các loại vũ khí khác như dao giảm 68% và học sinh bị đe dọa bằng vũ khí ở trường giảm 59%. Nghiên cứu, bao gồm phản hồi của hơn 6 triệu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, cũng cho thấy học sinh Da đen và La tinh có sự sụt giảm lớn hơn so với học sinh da trắng. Sụt giảm bạo lực đã được tìm thấy ở hơn 95% các trường học ở California trong mỗi quận.---ôm Thứ Hai đã nhận tội với cáo buộc hình sự liên bang vì đã tham gia vào các kế hoạch gây thiệt hại gần 3,8 triệu đô la cho chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả một kế hoạch được dàn dựng bởi một nhân viên xã hội tham nhũng đã đánh cắp danh tính của khách hàng của anh để lừa gạt lấy tiền hoàn thuế, trợ cấp phúc lợi và thẻ tín dụng. Anton Nguyễn, 54 tuổi, ở Fountain Valley, đã nhận tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.Theo thỏa thuận nhận tội, Nguyen điều hành một công ty khai thuế có trụ sở tại Westminster tên là Century Tax & Travel. Từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2019, Nguyen và đồng phạm đã nộp hàng trăm tờ khai thuế sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân (PII) của các cá nhân khác mà không được họ cho phép để tạo ra các khoản thanh toán hoàn thuế gian lận từ Hoa Kỳ.Một trong những đồng phạm của Nguyễn là John Trần, người được cho là 57 hoặc 61 tuổi, ở Fountain Valley, nhân viên phụ trách hồ sơ của Sở Xã hội Quận Cam từ tháng 7/1994 đến tháng 10/2018, người đã đánh cắp số An sinh Xã hội và các thông tin cá nhân khác từ khách hàng của anh – nhiều người trong số họ là những người mới nhập cư.Tran và đồng phạm đã sử dụng thông tin bị đánh cắp này để lừa đảo lấy tiền từ chính phủ liên bang, từ tiểu bang California, từ Quận Cam và từ các tổ chức tài chính. Nguyen đã sử dụng danh tính bị đánh cắp mà Tran cung cấp để tạo Biểu mẫu 1099-MISC gian lận, thể hiện sai các khoản thanh toán mà các công ty đã thực hiện cho các nạn nhân bị đánh cắp danh tính, bao gồm cả những công ty do Tran và các đồng phạm khác kiểm soát.Nguyen đã chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp do Tran cung cấp. Sau đó, Nguyen đã sử dụng các khoản thanh toán có mục đích trên Biểu mẫu 1099 gian lận làm thu nhập cho các nạn nhân bị đánh cắp danh tính, khiến họ có vẻ đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế, bao gồm Tín dụng thuế Earned Income Tax Credit và Tín dụng thuế trẻ em Child Tax Credit.Đổi lại, các khoản thanh toán được báo cáo cho các nạn nhân bị đánh cắp danh tính đã được khách hàng của Nguyễn sử dụng để bù đắp doanh thu kinh doanh và giảm số thuế họ nợ bằng cách làm cho các nạn nhân bị đánh cắp danh tính làm việc cho họ. Để đổi lấy việc tạo ra các Biểu mẫu 1099, các khách hàng của Nguyen đã trả cho y một khoản phí. Tổng cộng, Nguyen và đồng phạm đã lừa gạt Hoa Kỳ ít nhất 3.773.282 USD.Thẩm phán quận Hoa Kỳ James V. Selna đã lên kế hoạch cho phiên xử tuyên án ngày 24/7, vào thời điểm đó Nguyễn sẽ phải đối mặt với bản án tối đa theo luật định là 5 năm trong nhà tù liên bang.Tran đã nhận tội vào tháng 11/2019 về âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, lừa gạt qua thư và hành vi trộm cắp danh tính trầm trọng hơn. Tran dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 5 tháng 6, vào thời điểm đó anh sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 72 năm tù liên bang và mức án tối thiểu bắt buộc là hai năm tù liên bang.Châu Nguyễn, 69 tuổi, Garden Grove; Sophie Thuy Nguyen, 48 tuổi, ở Westminster; Kevin Lê, 57 tuổi, ở Anaheim Hills; Văn Quách, 43 tuổi, ở Monterey Park; và Peter Duc Nguyen, 63 tuổi, cư dân Garden Grove, mỗi người đã nhận tội trốn thuế và dự kiến sẽ bị kết án vào cuối năm nay, khi đó mỗi người sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 5 năm tù liên bang.

Thomas Nguyễn, 62 tuổi, ở Santa Ana, đã nhận tội vào tháng 6 năm 2021 với một tội danh trốn thuế. Anh ta bị phạt 30.000 đô la và phải trả 133.796 đô la tiền bồi thường.

Rosemary Pham, 65 tuổi, ở Midway City, chủ sở hữu và người điều hành Victory Tax Service ở Westminster, đã không nhận tội đối với một tội danh âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và 10 tội danh hỗ trợ và tư vấn khai thuế sai. Ngày xét xử của cô được lên kế hoạch vào ngày 15/8.

---- Cảnh sát ở Medellin, Colombia cho biết họ đã bắt giữ ba người liên quan đến cái chết của Paul Nguyễn ở Quận Cam, California, theo báo Vice đưa tin. Nguyen đã đến thăm Medellin khi đang đi nghỉ vào tháng 11/2022. Nguyen đã chia sẻ một bức ảnh của một phụ nữ mà Nguyen gặp trên Tinder và chia sẻ nó trên Snapchat. Sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy xác Nguyen trong một thùng rác và nghi ngờ Nguyen là nạn nhân của một bẫy mỹ nhân kế ở Colombia.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ cô Evelyn Henao Herrera và hai đồng phạm nam vì tội giết Nguyen. Unilad báo cáo rằng cô Herrera, 21 tuổi và César Augusto Mendoza López, 28 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc giết người và cướp tài sản nghiêm trọng. Bryan Taborda Herrera, 25 tuổi, bị buộc tội cướp tài sản nghiêm trọng và âm mưu phạm tội.

“Chúng tôi thương tiếc Nguyen mỗi ngày và tiếp tục làm như vậy cho đến khi công lý được thực hiện,” em gái của Paul Nguyễn, Amy, nói với VICE World News. “Nghe tin rằng cuối cùng chúng ta có thể đòi lại công lý cho Paul thắp lên một hy vọng mới.”

Khi Nguyen không quay lại phòng AirBnb vào đêm hôm đó, bạn của Nguyen đã gọi điện cho gia đình của Nguyen và họ nhanh chóng nhận thấy ai đó đã xài thẻ tín dụng của Nguyen với các giao dịch bất thường vào đêm khuya. Cảnh sát nghi ngờ Nguyen đã bị đánh thuốc mê vào một thời điểm nào đó trong buổi hẹn hò.

Hình Paul Nguyen qua Go Fund Me, và hình cô Evelyn Henao Herrera do Nguyen chụp ảnh.

---- TIN VN. Hơn 300 công nhân ngừng việc vì phải bồi thường hàng lỗi. Theo Báo VnExpress. Hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International đình công để phản đối nhà máy trừ tiền lương khi hàng bị lỗi. Sáng 11/4, hơn 300 công nhân trong tổng số 2.800 lao động của nhà máy Saitex International ở Khu công nghiệp Amata ngừng việc tập thể để phản đối việc bị trừ từ 200 nghìn đến một triệu đồng khi nhận lương tháng 3.

---- TIN VN. Trưởng Ban Tuyên giáo: Báo, tạp chí còn là tài liệu sinh hoạt chính trị, tài liệu sinh hoạt Đảng. Theo Lao Động. Ngày 10.4, tại TP Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong thời gian tới, "Phải coi báo, tạp chí của Đảng không chỉ là một tờ báo hay một trang báo bình thường mà còn là tài liệu sinh hoạt chính trị, tài liệu sinh hoạt Đảng, tài liệu để trao đổi kinh nghiệm, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

---- HỎI 1: Tới 68% bậc cha mẹ hy sinh tiên tiết kiệm để giúp con vượt qua trở ngại tài chính?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các bậc cha mẹ đang can thiệp để giúp đỡ con cái trưởng thành của họ khi chúng gặp khó khăn về tài chính, nhưng nhiều người đang hy sinh tiền tiết kiệm của chính họ trong quá trình này. Theo một cuộc khảo sát mới của Bankrate, hơn hai phần ba (68 phần trăm) cha mẹ có con trưởng thành đã hoặc hiện đang hy sinh tài chính để giúp con cái họ về mặt tài chính. Các bậc cha mẹ cho biết họ đã hy sinh khoản tiết kiệm hưu trí (43%), tiết kiệm khẩn cấp (51%), trả nợ của chính họ (49%) hoặc đạt được một cột mốc tài chính (55%).

Chi tiết:

https://www.bankrate.com/personal-finance/financial-independence-survey/

---- HỎI 2: Nhịn ăn gián đoạn, không liên tục có lợi cho sức khỏe?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nhịn ăn gián đoạn, không liên tục (Intermittent fasting) có lợi cho sức khỏe - từ giảm cân đến kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu mới cho thấy rằng nó có thể đánh bại chế độ ăn ít calo khi ngăn ngừa bệnh tiểu đường Loại 2 ở những người có nguy cơ cao.

Những người chỉ ăn từ 8 giờ sáng đến trưa trong ba ngày một tuần và ăn bình thường trong bốn ngày còn lại cho thấy sự cải thiện chuyển hóa đường trong máu nhiều hơn trong ít nhất sáu tháng khi so sánh với những người theo chế độ ăn ít calo. Điều thú vị là những người ở cả hai nhóm đều giảm cân như nhau trong suốt thời gian nghiên cứu.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/04/10/intermittent-fasting-diabetes/3301681149291/

