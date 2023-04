Truyền thuyết về loài hải ly

Tạp bút





Thuở xa xưa lắm rồi, lúc vị Thần Linh Cao Cả tạo dựng loài vật, ngài tạo ra đủ kiểu đuôi cho chúng. Ngài để chúng tự do lựa chọn cái đuôi mà chúng thích. Ngài trải các loại đuôi ra và gọi các loại thú đến chọn. Mỗi con vật tư chọn cái đuôi cho mình. Chú hải ly chọn một cái đuôi có bộ lông dày thật đẹp thật êm. Còn chú thỏ thì mải tung tăng trong rừng nên đến sau cùng và lúc đó chỉ còn một nhúm lông tròn, chú ta đành chịu vì không thể chọn cái đuôi nào khác.

Một hôm vào mùa hè trời nóng gắt, muôn thú đã phải chứng kiến một vụ cháy rừng chưa từng thấy xưa nay. Những chú hải ly họp lại bàn bạc nhau: "Ta làm gì nếu toàn khu rừng bị cháy đây? Chúng ta sẽ chẳng còn gì để ăn và chẳng còn gì để xây nhà, cũng không còn cây để ta xây đập". Thế rồi chúng đồng lòng với nhau cùng ra sức làm việc. Chúng đem nhúng đuôi mình vào hồ và xả nước lên tất cả những ngọn lửa trước mặt. Cuộc chiến chống lửa rừng của chúng kéo dài ngày này qua ngày khác. Rồi đến khi không còn một tia lửa nhỏ nào nữa, tất cả những thú rừng đến họp ở khu rừng trống để xem phải làm gì đây. Những chú hải ly đến sau cùng. Vừa nhìn thấy chúng, tất cả những con thú khác đồng thanh la lên: "Ôi! Chuyện gì xảy ra cho những cái đuôi xinh đẹp của các bạn vậy?”

Lúc bấy giờ những chú hải ly mới quay lại để nhìn đuôi của mình. Chúng thấy cái đuôi không còn sợi lông nào nữa, bây giờ một lớp vảy cứng đã thay vào đấy, rồi chúng cũng trở nên dẹp lép! Thế rồi vị Thần Linh Cao Cả hiện ra. Ngài nói với những chú hải ly: "Các con ạ, ta rất hãnh diện, hãnh diện vô cùng. Các con đã cứu lấy khu rừng và muôn thú. Vì nghĩa cử cao đẹp đó, ta sẽ cho các con một bộ lông đuôi mới, giống như loài đuôi mà các con đã chọn trước đây. Còn nếu như các con muốn giữ lại cái đuôi như thế, thì tất cả sẽ nhớ đến các con, đến lòng dũng cảm hào hùng của các con và các con đã chiến đấu để bảo vệ khu rừng như thế nào”.

Những chú hải ly suy nghĩ giây lát và đồng thanh trả lời: “Dạ chúng con đã quyết định giữ lại đuôi của chúng con như thế này. Như thế, từ nay, thế hệ này sang thế hệ khác, mọi người sẽ biết đến câu chuyện của hải ly và tất cả mọi người sẽ nhớ đến chúng con".

"Như thế thì hay lắm. Các con sẽ được toại nguyện". Vị Thần Linh Cao Cả nói.

Và cứ như thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác, mọi người đều biết đến truyền thuyết của loài hải ly.

Hình hải ly trên tiền 5 xu của Canada.

Loài hải ly vẫn luôn gắn liền với Canada, họ làm thương hiệu và biểu tượng văn hóa. Nhiều thế kỷ trước đây, người Huron (nói tiếng Iroquois) đã sùng bái hải ly như là vật tổ của bộ tộc, và người Da Đỏ ở Mỹ đã dùng hình loại vật này để niêm phong các hiệp ước với những thực dân đầu tiên. Từ đó hình hải ly đã xuất hiện trên các quốc huy của Montréal và Québec và ngay cả trên con tem bưu điện đầu tiên của Canada. Họa tiết đã được nghệ nhân người Canada G.E. Kruger Gray tạo mẫu, và đã được lưu hành năm 1937.









Loại tem 3 xu là tem đầu tiên do Canada phát hành năm 1851 và do Sandford Fleming thiết kế. Vào thời điểm tem được thiết kế, phần lớn tem trên thế giới đặt hình của một vị vua hay hoàng hậu làm tiêu đề. Do đó tem Canada này là độc nhất vì là con tem đầu tiên trên thế giới nêu bật một con vật thay vì một vị vua. Chỉ có 250 000 tem hải ly loại 3 xu được phát hành. Theo Danh Mục Unitrade 2010 về những con tem đặc biệt của Canada thì trị giá của một tem hải ly 3 xu loại tình trạng Rất Tốt có dấu nguyên thủy là CAD$120,000.00. Chúc quý vị đi săn tem hải ly nhiều may mắn!





Còn đây là cửa hàng Buc-ee’s, khi quý vị lái xe giữa hai thành phố Dallas và Houston, quý vị sẽ thấy địa điểm nghỉ chân rất thú vị, rộng rãi, sạch đẹp này.



-- Thái Nữ Lan