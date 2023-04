Chính trị nước Mỹ



Sự xuất hiện của Donald Trump trong phòng xử án ở Manhattan hôm thứ Ba, 4-4-2023, đã đánh dấu một thời điểm đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ - lần đầu tiên một cựu tổng thống hoặc đương nhiệm của Hoa Kỳ bị truy tố về tội hình sự.

Nhưng mối nguy hiểm pháp lý của Trump còn lâu mới kết thúc. Trong số những người theo dõi chặt chẽ quá trình tố tụng, có các quan chức tiểu bang và địa phương ở Georgia, nơi Luật sư quận Fulton Fani T. Willis (D) dự kiến ​​​​sẽ thông báo trong vài tuần tới liệu bà ấy có nộp đơn tố cáo liên quan đến những nỗ lực của Trump và các đồng minh của ông nhằm lật ngược hay không kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 của tiểu bang.

Willis đã không công khai nói về bản cáo trạng hình sự của Trump ở New York và một phát ngôn viên đã từ chối bình luận. Nhưng những người theo dõi sát Willis tin rằng vụ án ở New York khó có thể thay đổi tiến trình pháp lý của cuộc điều tra kéo dài hơn hai năm của bà về cáo buộc can thiệp bầu cử ở Georgia, một vụ án đã thu hút sự giám sát chặt chẽ của công chúng và các cuộc tấn công chính trị từ Trump ngay cả trước khi có bất kỳ cáo buộc nào xảy ra.

Vụ việc ở New York có thể sẽ làm tăng thêm sự giám sát đó - ngay cả khi nhiều chuyên gia pháp lý tin rằng vụ việc ở Georgia nguy hiểm hơn đối với Trump. Tuy nhiên quyết định tiếp tục, bà Willis sẽ phải thuyết phục vụ kiện của mình không chỉ cho các cử tri ở khu vực Atlanta mà còn cho công chúng Mỹ nói chung vào thời điểm đầy biến động khi tâm lý của công chúng về một vụ truy tố Trump có thể được ấn định bởi các thủ tục pháp lý ở Manhattan.

Anthony Michael Kreis, giáo sư luật của Georgia State University, người đã theo dõi chặt chẽ cuộc điều tra của Quận Fulton, cho biết “Chắc chắn bà Willis sẽ có những cân nhắc chính trị. Nhưng tôi nghĩ bà ta có thể nhìn nó theo cách mà tôi nghĩ nhiều người khác nhìn nhận, đó là trường hợp của bà ấy quan trọng hơn New York. Nó có nhiều ý nghĩa xã hội hơn và quan trọng đối với việc bảo tồn nền dân chủ theo cách mà trường hợp ở New York không có cùng chủ đề cơ bản đó.”

Tại New York, Trump đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự xuất phát từ cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng mà ông đã thực hiện thông qua một trung gian cho một nữ diễn viên phim người lớn, người đã đe dọa công khai về một vụ ngoại tình trước cuộc bầu cử năm 2016.

Ở Georgia, cuộc điều tra còn rộng lớn hơn nhiều, liên quan đến một nhóm nhân vật không chỉ bao gồm Trump và một số cố vấn thân cận nhất của ông mà còn có một loạt các đảng viên Cộng Hòa nổi tiếng bao gồm cựu Thị Trưởng New York Rudy Giuliani, Thượng Nghị Sĩ Lindsey O. Graham (CH,South Carolina) và một số quan chức hàng đầu của Georgia, bao gồm cả Thống Đốc Brian Kemp (CH), những người từng là mục tiêu vận động hành lang của Trump nhằm lật ngược chiến thắng sít sao của Joe Biden tại bang này.

Trump tiếp tục cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia bị “đánh cắp”. Ông đã nhiều lần bác bỏ mọi hành vi sai trái. Ông ta đã tấn công Willis, người da đen, với tư cách là “một biện lý quận phân biệt chủng tộc từ Atlanta” và liên tục mô tả cuộc điều tra của bà là một “cuộc săn phù thủy chính trị.”

Trump nói thêm: “Vụ việc giả mạo này được đưa ra chỉ để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới và nó nên bị hủy bỏ ngay lập tức.”

Lưu ý đến các rủi ro pháp lý của một vụ án liên quan đến một cựu tổng thống, các công tố viên đã xem xét tỉ mỉ một khối lượng lớn bằng chứng, bao gồm đoạn ghi âm của ít nhất ba cuộc điện thoại mà Trump đã gọi cho các quan chức Georgia, cũng như email, tin nhắn văn bản và các tài liệu khác thu được bởi một đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt vào năm ngoái để điều tra vấn đề.

75 nhân chứng đã xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt trong khoảng tám tháng, bao gồm Giuliani, Graham, cựu Chánh Văn Phòng Nhà Trắng Mark Meadows và các đồng minh hàng đầu khác của Trump. Những lời khai đó có thể được phổ biến công khai theo bất kỳ quyết định buộc tội nào.

Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đã bị giải tán vào tháng 1 sau khi đưa ra báo cáo cuối cùng về những khám phá của họ. Theo Thẩm Phán Robert McBurney của Quận Fulton, người giám sát hội đồng, báo cáo đó hầu như vẫn được niêm phong để bảo vệ quyền của “các bị cáo trong tương lai.”

Các luật sư của Trump tìm cách loại bỏ Willis và văn phòng của bà ấy khỏi vụ án cùng với McBurney – đưa ra giả thuyết là ông McBurney đã đưa ra lời khuyên tồi tệ cho đại bồi thẩm đoàn. Tuần trước, McBurney, người tiếp tục giám sát vụ việc, đã ra lệnh cho các công tố viên nộp hồ sơ trả lời nhóm pháp lý của Trump trước ngày 1 tháng Năm.

Willis, công tố viên lâu năm của Quận Fulton, người được bầu làm luật sư quận vào năm 2020, đã mở cuộc điều tra về cáo buộc can thiệp bầu cử chỉ vài ngày sau khi đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại vào tháng 1 năm 2021 mà Trump gọi cho Ngoại trưởng Georgia Brad Raffensperger thúc giục ông “tìm thấy” đủ phiếu bầu để lật ngược thất bại của Trump ở Georgia.

Ít nhất 18 người đã được thông báo rằng họ là mục tiêu của cuộc điều tra can thiệp bầu cử, theo tài liệu tòa án và tuyên bố từ luật sư của họ. Danh sách đó bao gồm Giuliani và tất cả các đại cử tri thay thế của Đảng Cộng Hòa - một nhóm bao gồm David Shafer, chủ tịch Đảng Cộng Hòa Georgia.

Willis đã nói công khai rất ít về thời gian có thể đưa ra xử vụ án của bà ấy. Vào tháng 1, Willis đã nói với McBurney trong một phiên tòa rằng các quyết định buộc tội "sắp xảy ra", nhưng sau đó bà ấy đã làm rõ với một phóng viên của tạp chí Atlanta Journal – Consitution rằng bà ấy không nhất thiết muốn nói là sẽ sớm công bố những quyết định đó.

Để đưa ra các cáo buộc, Biện Lý Willis sẽ phải trình bày vụ việc của mình trước một đại bồi thẩm đoàn thông thường. Không giống như đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt, bồi thẩm đoàn thông thường có quyền đưa ra cáo trạng hình sự.

Tại Quận Fulton, nhiệm kỳ của đại bồi thẩm đoàn bắt đầu hai tháng một lần. Một số nhà quan sát tin rằng Willis đã chờ đợi để trình bày trường hợp của mình trước một bồi thẩm đoàn mới vì quy tắc pháp lý cho phép các bị cáo yêu cầu xét xử nhanh chóng trong vòng hai tháng kể từ khi kết thúc các điều khoản của đại bồi thẩm đoàn mà họ bị truy tố.

Các đại bồi thẩm đoàn mới nhất đã tuyên thệ nhậm chức trong tuần đầu tiên của tháng Ba. Các đại bồi thẩm đoàn tiếp theo sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng Năm.

– Holly Bailey

(Washington Post, 5-4-2023)

Bản tóm tắt tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải

Bài gốc:

https://www.washingtonpost.com/nation/2023/04/05/trump-georgia-election-case/