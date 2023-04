‘Quyền của Cha, Mẹ’: Bộ Mặt Thật Của Thứ Quyền Mà Đảng Cộng Hòa Đang Thúc Đẩy

Khi bàn về “quyền phụ huynh” hay “quyền của các bậc cha mẹ” mà mọi người đang tranh cãi, dường như quyền này chẳng có chút liên quan gì đến việc cha mẹ mong trường học mở rộng cửa hơn cho những đứa trẻ, và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những học sinh không theo các tiêu chuẩn về giới tính (Nguồn: pixabay.com)

Quý vị có thể đã nghe qua cụm từ “quyền của các bậc cha mẹ” (hay “quyền của phụ huynh”).

Thoạt nghe thì có vẻ chẳng có gì phải bàn cãi – tất nhiên là các bậc phụ huynh phải có quyền của cha mẹ – và đó có lẽ là lý do khiến nó trở thành thuật ngữ sử dụng cho những nỗ lực bảo thủ để cấm đoán sách vở, xét nét các chương trình giảng dạy ở trường lớp, cũng như những lệnh cấm sặc mùi chính trị về việc không cho phép giảng dạy một số kiến thức.

Khi các dân cử Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đưa ra dự luật yêu cầu các trường công lập phải thông báo cho phụ huynh rằng họ có quyền xem xét tài liệu học tập và giảng dạy cùng với danh sách những cuốn sách được lưu giữ trong thư viện trường học, lý do được đưa ra là vì “quyền của các bậc cha mẹ.”

Chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy nói: “Đó là tất cả những gì tôi muốn nói ngày nay: cho tất cả những ai đã làm cha mẹ, nhưng quan trọng nhất là cho học sinh, sinh viên ở Hoa Kỳ.” Một số tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát cũng đã đề nghị hoặc thông qua các biện pháp tương tự.

Đạo luật khét tiếng “Don’t Say Gay” (Không Nói Về Đồng Tính) của Florida, cấm “thảo luận về khuynh hướng tính dục hoặc bản dạng giới tính trong lớp học,” đội cái tên chính thức là Đạo Luật Về Quyền Của Phụ Huynh trong Giáo Dục (Parental Rights in Education Act). Và Đạo luật Stop WOKE (Wrongs to Our Kids and Employees – Những Sai Trái mà Trẻ Em và Người Lao Động phải chịu) của tiểu bang, cấm bất kỳ hướng dẫn nào của trường học phân loại các cá nhân mang tính “phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc áp bức, dù cố ý hay vô ý,” cũng được coi là một ‘chiến công’ cho quyền của cha mẹ.

Thống đốc Jeanette Nuñez cho biết trong một tuyên bố: “Khi tôi đặt bút ký luật này, nó sẽ trở thành luật đầu tiên trên toàn quốc chấm dứt tình trạng sai trái của các công ty và lý thuyết chủng tộc phê phán trong các trường học của chúng ta. Chúng ta sẽ ưu tiên giáo dục chứ không phải truyền bá. Chúng tôi sẽ luôn đấu tranh để bảo vệ con cái và các bậc cha mẹ khỏi những chương trình giảng dạy lấy cảm hứng từ chủ nghĩa Mác.”

Cần phải nói rằng phong trào đòi “quyền của các bậc cha mẹ” ở Florida đã cho một số phụ huynh quyền được loại bỏ sách, phim, thậm chí cả lớp học, những gì được cho là sẽ khiến con cái họ tiếp xúc với những tài liệu khiến chúng không thoải mái, ngay cả đó là tài liệu lịch sử. Thí dụ, tại Quận Pinellas, một đơn khiếu nại về bộ phim Disney “Ruby Bridges” – kể về một bé gái 6 tuổi trở thành người gốc da đen đầu tiên theo học tại một trường tiểu học toàn người da trắng ở New Orleans vào năm 1960 – đã khiến bộ phim đó bị loại bỏ khỏi một trường tiểu học.

Trong chiến dịch tranh cử chức thống đốc bang Virginia năm 2021, Glenn Youngkin đã lấy khẩu hiệu là “parents matter” (tạm hiểu là cha mẹ cũng quan trọng), và ông đã khẳng định “cha mẹ có quyền” trong nỗ lực đưa ra quy định về việc đối xử với trẻ em chuyển giới, và chấm dứt “các khái niệm gây chia rẽ” như “lý thuyết chủng tộc phê phán” trong trường học. Những nỗ lực ban đầu của ông bao gồm việc đặt ra các tiêu chuẩn lịch sử mới, loại bỏ các cuộc thảo luận về phân biệt chủng tộc và hạ thấp vai trò của chế độ nô lệ trong cuộc Nội Chiến.

Hiện tại, các dân cử Cộng Hòa Texas đang tranh luận về một dự luật được ủng hộ bởi Thống đốc Greg Abbott và Phó thống đốc Dan Patrick. Theo tờ The Texas Tribune, luật này “sẽ hạn chế nghiêm ngặt các bài học trong lớp, các hoạt động ở trường và hướng dẫn của giáo viên về khuynh hướng tính dục và bản dạng giới tính = ở tất cả các trường công lập và bán công cho đến lớp 12.” Nguồn tin cũng cho biết thêm, các bậc cha mẹ ở Texas đã có quyền “tạm thời cho con ngừng tham gia lớp học hoặc những hoạt động đi ngược lại với niềm tin của họ, hoặc xem xét tất cả các tài liệu giảng dạy.” Dự luật này sẽ tiếp tục cho phụ huynh quyền phản đối sách vở, bài học và toàn bộ chương trình giảng dạy.

Có lẽ đọc đến đây, quý vị sẽ nhận thấy rằng “Quyền của cha mẹ” dường như chẳng có chút liên quan gì đến việc cha mẹ mong trường học mở rộng cửa hơn cho những đứa trẻ, và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những học sinh không theo các tiêu chuẩn về giới tính (gender-nonconforming). Cụm từ này chẳng được sử dụng cho các bậc cha mẹ muốn con cái họ tìm hiểu thêm về chủng tộc, bản sắc và những giai đoạn đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng chẳng nghe nhắc gì đến việc các bậc cha mẹ có quyền muốn trường học cung cấp một thư viện sách và tài liệu phong phú, đầy đủ cho con cái họ.

“Quyền của các bậc cha mẹ,” cũng như “quyền của các tiểu bang,” đều khá cụ thể. Nó không nói về về tất cả các bậc cha mẹ và con cái họ, cũng như tất cả các quyền mà họ có thể có.

Thực tế, phong trào “quyền của các bậc cha mẹ” là nhằm trao quyền cho một thiểu số phụ huynh bảo thủ và đối lập nhằm áp đặt giáo dục và các chương trình giảng dạy cho cả cộng đồng. Về bản chất, đó là sự thể chế hóa quyền phủ quyết của những người ưa vặn vẹo; chỉ một phụ huynh đơn thân – hay bất kỳ cá nhân nào – cũng có thể loại bỏ hàng trăm cuốn sách hoặc cho ngừng giảng dạy các bài học, với lý do là sự khó chịu về chính trị của một ai đó. Nói cách khác, “Quyền của cha mẹ” là một số cha mẹ có quyền chi phối tất cả những người khác.

Và, tất nhiên, mục đích của phong trào này – trao quyền phủ quyết cho những kẻ ưa vặn vẹo được chính quyền hậu thuẫn –làm suy yếu nền giáo dục công lập thông qua hàng ngàn lần cắt xén, mỗi lần cắt giảm đều khiến cho công chúng bớt phần ủng hộ đối với giáo viên và trường công lập. Đồng thời nó còn mở rộng cửa cho các chính sách thu hút tiền bạc và nguồn lực từ các tổ chức công để bơm vào các tổ chức tư nhân. Thí dụ, dự luật Texas sẽ cung cấp tiền thuế cho các bậc cha mẹ không cho con theo học trường công để chuyển sang học trường tư hoặc thậm chí là cho con học tại nhà.

Cuộc chiến văn hóa mà phe bảo thủ đang tiến hành đối với giáo dục, giống như các cuộc chiến văn hóa trong các lĩnh vực khác của xã hội Hoa Kỳ, là vỏ bọc cho một chương trình nghị sự mang tính vật chất và ý thức hệ hơn. Những lời “hò hét” về “wokeness” (viết tắt từ cụm ‘những sai trái mà trẻ em và người lao động đang phải chịu’) và “D.E.I.” chỉ là một con ngựa thành Troia cho những nỗ lực phá bỏ một trụ cột của nền dân chủ Hoa Kỳ, mà dù còn sai sót, vẫn là một trong những động cơ mạnh mẽ nhất cho sự dịch chuyển kinh tế và xã hội của đất nước.

Cuối cùng thì, phong trào “quyền của các bậc cha mẹ” lại chẳng đoái hoài gì đến các bậc cha mẹ; mà nó là về câu hỏi liệu đất nước này có tiếp tục phấn đấu vì một hệ thống giáo dục dân chủ và công bằng hơn hay không? Hay liệu chúng ta sẽ để một thiểu số chống đối kéo mình ra xa khỏi mục tiêu hết mức có thể, để hô hào ủng hộ cho thứ thậm chí còn bất bình đẳng hơn và phân cấp hơn những gì đã có.

Việt Báo phỏng dịch theo bài viết “What the Republican Push for ‘Parents’ Rights’ Is Really About” của Jamelle Bouie, được đăng trên trang NYTimes.