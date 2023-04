Sân Golf Journey at Pechanga Tiếp Đón Trên 30 Thể Tháo Gia Đánh Golf LPGA Hạng Top trong Cuộc Tranh Giải CM Pro-Am Lần 16 vào các ngày 3 & 4 Tháng Tư

Vào hai ngày 3 và 4 Tháng Tư, 2023, Sân Golf Journey at Pechanga tại Pechanga Resort Casino đã diễn ra Cuộc Tranh Giải Golf Pro-am Thường Niên lần thứ 16 của Character Media. Đây là năm thứ 10 sân golf này được chọn tổ chức cuộc tranh tài trong vai trò một nhà bảo trợ chính thức. Journey at Pechanga là sân golf của Pechanga Resort Casino, rất quen thuộc với giới đánh Golf gốc Á.

Cuộc tranh giải Pro-Am của Character Media tiếp tục là cuộc tranh giải mang tính chất cộng đồng, khi mời Đội Golf Nữ Trường Trung Học Great Oak High School (GOHS) Girls Golf đến trợ giúp trong cuộc tranh giải. GOHS Girls Golf gửi trên 30 thiện nguyện viên đến trợ giúp giải thi đấu. CM Pro-Am đã yểm trợ tài chánh cho chương trình Golf của GOHS kể từ năm 2017, và năm nay sẽ tặng $2,000 để hỗ trợ đội golf. Đội Golf Nữ trường GOHS đã đoạt giải vô địch League Championship trong năm 2022.





Trong cuộc tranh giải Pro-Am CM 2023 này, nhiều tay Golf chuyên nghiệp LPGA (Ladies Professional Golf Association - Hiệp Hội Đánh Golf Chuyên Nghiệp Nữ Hoa Kỳ) xuất sắc sẽ có mặt, trong đó có Yu Liu, Jennifer Chang, Haeji Kang, Grace Kim và Kelly Tan.

Jennifer Chang, xếp hạng Rolex Ranking 157 tính vào ngày 9 Tháng Ba, 2023, đã ghi thành tích 'nhất mùa - season best' T10 tại Cuộc Tranh Vô Địch Phái Nữ KPMG Women’s PGA Championship. Cô đã quyết định chơi chuyên nghiệp sau 'năm junior year' của mình ở USC.

Yu Liu, xếp hạng Rolex Ranking 163 tính vào ngày 9 Tháng Ba, 2023, đã bắt đầu chơi Golf khi 9 tuổi. Năm 2017, cô đoạt giải Tullymore Classic, trở thành tay Golf thứ ba đến từ Trung Hoa đã từng thắng giải trong 'Vòng - Tour' Symetra.

Grace Kim leo lên tới hạng 29 trong bảng Golf Tài Tử Thế Giới World Amateur Golf Ranking trong năm 2019, trở thành tay Golf tài tử phái nữ xếp hạng cao nhất của Úc. Cô xếp hạng Rolex Ranking 179 tính vào ngày 9 Tháng Ba, 2023.

Haeji Kang là một tay Golf nhà nghề Nam Hàn, với hạng Rolex Ranking 181 tính vào ngày 9 Tháng Ba, 2023. Cô đã bắt đầu chơi Golf khi 10 tuổi và trở thành chuyên nghiệp vào năm 2008.

Jaravee Boonchant đã bắt đầu chơi Golf khi lên 6 ở Bangkok, Thái Lan. Ở Duke, cô đã được đưa tên vào nhóm tuyển ba-lần All-ACC và bốn-lần All-American. Cô xếp hạng Rolex Ranking 190 tính vào ngày 9 Tháng Ba, 2023.

Những siêu sao LPGA cũng sẽ tham dự cuộc chơi bao gồm: Amelia Garvey, Amy Lee, Angel Yin, Brianna Do, Gabriella Then, Greta Voelker, Harang Lee, ILHee Lee, Jaravee Boonchant, Jillian Hollis, Jiwon Jeon, Kaley In, Karen Chung, Louise Ridderstrom, Luna Sobron, Mi Hyang Lee, Min-G Kim, Mo Martin, Rebecca Lee-Bentham, Roberta Liti, Robynn Ree, Sarah Jane Smith, Ssu-Chia Cheng, Sydnee Michaels, Tisha Alyn, Vicky Hurst và Yae Eun Hong.

Về Journey at Pechanga