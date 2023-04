Trump bị tòa hình sự Manhattan truy tố nhưng không nhận tội

Chính trị nước Mỹ

NGÀY TRUMP RA TÒA

Vào ngày 4-4-2023, Donald Trump đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị truy tố. Từ một cựu tổng thống ông trở thành một bị can.

Các công tố viên, nhân danh người dân của tiểu bang New York, cáo buộc ông sắp xếp một kế hoạch trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 nhằm che đậy các vụ bê bối tình dục và phạm tội lừa đảo để giữ mọi sự im lặng. Trump không nhận tội đối với tất cả 34 tội danh tại tòa án Manhattan. Trong đó có 11 tội danh liên quan đến biên nhận giả tạo về chi phí pháp lý, 11 tôi danh liên quan đến chi phiếu viết bởi Trump để bồi hoàn số tiền $130,000 cho LS Michael Cohen, và 12 tội danh liên quan đến sổ kế toán.

Hồ sơ tòa án nêu chi tiết một số trường hợp trong đó Trump bị cáo buộc đã mua sự im lặng của những người khác trong chiến dịch tranh cử để chôn vùi những câu chuyện gây tổn hại. Các công tố viên đã dùng những ví dụ đó để mô tả một lối hành vi hầu có thể giúp thuyết phục thẩm phán và bồi thẩm đoàn rằng Trump có tội.

Luật sư quận Manhattan, Alvin Bragg, lập luận rằng Trump đã vượt lên trên việc tô son điểm phấn hoặc đánh lừa công chúng. Qua kế hoạch tiền bịt miệng, Trump đã vi phạm một số luật để lừa dối cử tri. Bragg nói: “Khoản tiền đó là để che giấu thông tin có hại với cử tri.”

Trump tiếp tục mô tả các cáo buộc chống lại ông là có động cơ chính trị và không công bằng khi ông phát biểu vào đêm qua tại nhà riêng ở Florida, nơi ông trở về sau khi hầu tòa ở New York. Ông nói: “Vụ việc giả mạo này được đưa ra chỉ để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới và nó nên bị hủy bỏ ngay lập tức.”

Việc Trump không hài lòng về bản cáo trạng đã thể hiện trong bài phát biểu của ông. Nhà báo Jonathan Swan của New York Times đã viết: “Ông ấy tức giận và thù hận, ngập lụt trong sự bất bình. Không có gì náo nhiệt hay ăn mừng về bản cáo trạng, như một số người dự đoán.”

BA VỤ BÊ BỐI

Tất cả các cáo buộc hình sự đều liên quan đến chi phí $130,000 để bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm, Stormy Daniels, người nói rằng cô ấy có quan hệ tình cảm với Trump. Bragg gợi ý rằng ông ta sẽ cố gắng chứng minh trước tòa rằng khoản tiền trả cho cô ấy là cách Trump kinh doanh, không phải là một sai lầm chỉ xảy ra một lần. Ông Bragg nói “Đó không chỉ là về một khoản thanh toán.”

Các tài liệu của tòa án đưa ra ba trường hợp trong đó các công tố viên cho biết Trump đã che giấu thông tin trong cuộc đua tổng thống. Nay tất cả đã được công khai. Nhà báo Jonah Bromwich nhận xét “Thật phi thường khi nghe luật sư quận kể câu chuyện này trong bối cảnh một vụ buộc tội hình sự.”

Đầu tiên, Daniels. Trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2016, cô ấy đã cố gắng rao bán câu chuyện về mối tình kéo dài hàng thập kỷ với Trump, điều mà ông ấy phủ nhận. Đại diện của Daniels đã tiếp cận The National Enquirer. Nhưng nhà xuất bản David Pecker, một đồng minh lâu năm của Trump, người đã đồng ý tìm kiếm những câu chuyện có khả năng gây tổn hại về ông. Cuối cùng, ông ấy đã giúp sắp xếp một thỏa thuận trong đó luật sư của Trump vào thời điểm đó, Michael Cohen, đã trả cho Daniels $130,000 để giữ im lặng về vụ việc.

Sau đó, khi còn là tổng thống, Trump đã hoàn trả cho Cohen, và các công tố viên nói rằng đó là nơi gian lận bắt đầu. Công ty của Trump đã xếp loại khoản hoàn trả này là chi phí pháp lý do một thỏa thuận trả tiền luật sư trước. Các công tố viên nói rằng không có khoản chi phí nào như vậy và cũng không có thỏa thuận trả tiền luật sư trước. Các trọng tội liên quan đến hóa đơn mà Cohen đã nộp, chi phiếu Trump đã viết để hoàn trả cho Cohen và các mục sổ cái của Tổ chức Trump ghi lại các khoản bồi hoàn.

Văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã công bố chi tiết vụ kiện của các công tố viên. Cohen, theo cáo buộc, đã đồng ý sau khi tham khảo ý kiến ​​của Trump và giám đốc tài chính của Tổ chức Trump, Allen Weisselberg, rằng luật sư sẽ nhận được $420,000 tiền bồi hoàn, một khoản tiền đủ để Cohen bù đắp khoản tăng thuế thu nhập liên bang mà ông ta sẽ phải trả.

Tổng số tiền này đã được ghi lại trên một bảng kê khai tài khoản ngân hàng và được chính Trump đồng ý trong cuộc họp của Phòng Bầu Dục với Cohen. Số tiền này sau đó đã được hoàn trả bằng một loạt chi phiếu hàng tháng được Trump Organization ghi lại là khoản tiền trả trước hàng tháng cho Cohen.

34 tội danh do đây mà ra. Có 11 khoản thanh toán, mỗi tháng từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017. Mỗi khoản thanh toán được ghi trên chi phiếu và trong sổ cái dưới dạng khoản thanh toán trả trước cho luật sư, mặc dù không có thỏa thuận trả trước hợp pháp.

Giả mạo hồ sơ kinh doanh ở mức độ thứ hai là một tội nhẹ. Tuy nhiên, nếu việc giả mạo nhằm che đậy một số hành vi phạm tội khác, thì nó sẽ trở thành trọng tội. Đó là những gì văn phòng của Bragg cáo buộc đã xảy ra.

Các công tố viên cũng đưa ra lời khai của một phụ nữ khác, Karen McDougal, người nói rằng cô ấy có quan hệ tình cảm với Trump, điều mà ông ấy cũng phủ nhận. McDougal, một cựu “Playboy playmate of the year”, cũng đã cố gắng bán câu chuyện của mình trong chiến dịch tương tự và đạt được thỏa thuận trị giá $150,000 với The National Enquirer. Các công tố viên cho biết thay vì công bố tài khoản của cô ấy, tờ báo lá cải đã hợp tác với Trump và Cohen để ngăn chặn nó.

Cuối cùng, các công tố viên đã viện chứng một khoản tiền trả cho một cựu người gác cửa của Trump Tower. Ông ta tuyên bố rằng Trump đã có một đứa con ngoài giá thú. National Enquirer đã trả $30,000 để có quyền đối với câu chuyện của ông ấy, mặc dù cuối cùng họ kết luận rằng tuyên bố của ông ấy là sai.

CÁC CÁO BUỘC

Các cáo buộc chống lại Trump đều là tội giả mạo hồ sơ kinh doanh. Thông thường, những cáo buộc đó là tội nhẹ ở New York; các công tố viên đã nâng họ lên trọng tội khi cáo buộc họ có liên quan đến việc vi phạm luật bầu cử và thuế. Họ cho rằng khoản thanh toán cho Daniels là một khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử, vì việc che đậy các công việc của Trump có thể mang lại lợi ích cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông ấy. LS Bragg nói rằng bằng cách ngụy trang các khoản thanh toán dưới dạng chi phí pháp lý, Trump cũng cố gắng trình bày sai các khoản thanh toán cho cơ quan thuế.

Các công tố viên New York chưa bao giờ đưa ra một vụ án luật bầu cử liên quan đến một cuộc bầu cử liên bang trước đây. Các cáo buộc và hoàn cảnh đặc biệt khi buộc tội một cựu tổng thống có thể khiến vụ kiện khó thắng hơn, bởi vì các tòa án thường dựa vào các tiền án đưa ra phán quyết.

Nhà báo Charlie Savage của New York Times nhận định rằng mối liên hệ giữa việc làm giả hồ sơ kinh doanh và khả năng vi phạm luật thuế có thể khiến vụ việc có cơ sở vững chắc hơn. Rebecca Roiphe, giáo sư của New York Law School và cựu công tố viên cho biết, so với các cáo buộc liên quan đến bầu cử, thuế là “một khoản buộc tội đơn giản hơn nhiều để tránh những khó khăn bất ngờ.”

Những người ủng hộ Trump, và thậm chí một số người chỉ trích ông, đã lập luận rằng các cáo buộc đã vượt quá giới hạn của luật pháp. Họ chỉ ra rằng các công tố viên khác đã không buộc tội về các khoản thanh toán bịt miệng và tuyên bố rằng chính Bragg đã có lúc từ bỏ vụ án.

Jim Trusty, luật sư đại diện cho Trump trong những cuộc điều tra của liên bang, cho biết: “Alvin Bragg đang nhặt những thứ rác rưởi mà văn phòng luật sư Hoa Kỳ không đụng đến, người tiền nhiệm của ông ta không đụng đến, thậm chí ông ta còn không đụng đến lần đầu tiên.

Vụ Người dân New York kiện Donald Trump chỉ mới bắt đầu. Sau phiên tòa hôm 4-4-2023, quy trình pháp lý diễn ra có thể mất vài tháng, nếu không muốn nói là lâu hơn nữa. Phiên điều trần trực tiếp tiếp theo được ấn định vào ngày 4 tháng 12. Đến lúc đó, chiến dịch tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2024 sẽ diễn ra sôi nổi.

Trong thời gian chờ đợi, bên công tố thường phải chuyển giao tất cả bằng chứng thu thập được như một phần của cuộc điều tra cho đội bào chữa trong vòng 35 ngày. Luật cho phép kéo dài lịch trình sản xuất trong trường hợp có rất nhiều tài liệu.

Cá nhân Trump đã đưa ra ý tưởng yêu cầu chuyển vụ việc ra khỏi Manhattan. Tuy nhiên kiến nghị chuyển địa điểm xét xử hiếm khi được chấp thuận. Luật sư bào chữa sẽ cần phải thuyết phục thẩm phán rằng Trump không thể có được một phiên tòa công bằng trong thành phố vì sự việc đã thu hút quá nhiều chú ý của công chúng trước phiên tòa. Tuy nhiên công chúng ở khắp nơi chú ý đến phiên tòa, không riêng gì ở New York.

Toán luật sư bào chữa của Trump đã nói rằng họ sẽ nhanh chóng nộp đơn lên tòa án để bác bỏ vụ kiện trước khi nó đến tay bồi thẩm đoàn. Nói chung, bên bào chữa có 45 ngày để đưa ra kiến ​​nghị sau khi buộc tội, nhưng thẩm phán có toàn quyền cho bên đó thêm thời gian.

TẠI TÒA, TRUMP ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG BÌNH LUẬN CÔNG KHAI CỦA ÔNG VỀ VỤ ÁN.

Tại phiên tòa truy tố Trump, các luật sư và thẩm phán Tòa Án Tối Cao New York Juan Merchan đã thảo luận về những lời tuyên bố vung vít công khai của Trump về vụ án, trong đó đã bao gồm sự chê bai nhiệt tình đối với các cáo buộc hình sự và Bragg.

Ô. Merchan nói : “Vui lòng không đưa ra những tuyên bố có khả năng kích động bạo lực hoặc bất ổn dân sự… đưa ra những nhận xét có khả năng kích động bạo lực, tạo bất ổn dân sự hoặc gây nguy hiểm cho nhà nước hoặc an sinh của bất kỳ cá nhân nào.”

Không có lệnh bịt miệng nào được đưa ra tại phiên tòa truy tố Trump, nhưng đã có tiền lệ liên quan từ giới thân cận của Trump. Vào năm 2019, một thẩm phán liên bang đã cấm đồng minh của Trump là Roger Stone sử dụng mạng xã hội sau khi ông ta đăng những lời lẽ công kích gây kích động khi đang phải hầu tòa.

– Nguyễn Quốc Khải

(05-04-2023)

THAM KHẢO

(1) Phillip Bump, “Five takeaways from the Trump indictment in New York,” Washington Post, April 4, 2023.

(2) Laura Jarrett, “What happens next after Trump’s arraignment and arrest,” NBC News, April 4, 2023.

(3) German Lopez, “The case against Trump is about more than Stormy Daniels,” New York Times, April 5, 2023.