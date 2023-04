Tổng Thống Biden Cảnh Báo Những Nguy Cơ Từ Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết AI có thể giúp giải quyết bệnh tật và biến đổi khí hậu, nhưng điều quan trọng là phải giải quyết các rủi ro tiềm ẩn đối với xã hội, an ninh quốc gia và nền kinh tế. (Nguồn: pixabay.com)

WASHINGTON – Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết vẫn còn phải chờ xem liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có nguy hiểm hay không, đồng thời nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi công bố ra công chúng, theo tin Reuters.

Ông Biden nói với các cố vấn khoa học và công nghệ rằng AI có thể giúp giải quyết bệnh tật và biến đổi khí hậu, nhưng điều quan trọng là phải giải quyết các rủi ro tiềm ẩn đối với xã hội, an ninh quốc gia và nền kinh tế.

“Theo quan điểm của tôi, các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi đưa ra công chúng,” Biden nói khi bắt đầu cuộc họp của Hội Đồng Cố Vấn Khoa Học và Công Nghệ của Tổng thống (Council of Advisors on Science and Technology – PCAST).

Khi được hỏi liệu AI có nguy hiểm không, tổng thống Biden trả lời: “Vẫn còn phải xem. Cũng có thể.”

Phát biểu của đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ được đưa ra cùng ngày người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, tham gia phiên tòa ở New York liên quan đến cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm.

Ông Biden từ chối bình luận về những rắc rối pháp lý của ông Trump. Các chiến lược gia Đảng Dân Chủ nói rằng việc ông Biden tập trung vào việc điều hành sẽ tạo ra một màn chia rẽ có lợi về mặt chính trị khi ông Trump, một dân cử Đảng Cộng Hòa, giải quyết các rắc rối pháp lý của mình.

Theo Biden, các phương tiện truyền thông xã hội đã cho thấy những tác hại mà các công nghệ mạnh mẽ có thể gây ra nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp. Ông giải thích: “Không có các biện pháp bảo vệ, chúng ta có thể thấy tác động đối với sức khỏe tâm thần, hình ảnh bản thân cũng như cảm xúc và sự tuyệt vọng, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.”

Ông nhắc lại lời kêu gọi Quốc Hội thông qua luật về quyền riêng tư lưỡng đảng nhằm đặt giới hạn đối với dữ liệu cá nhân mà các công ty công nghệ thu thập, cấm quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ em và ưu tiên sức khỏe và an toàn trong quá trình phát triển sản phẩm.

Nhìn chung, AI đang trở thành một chủ đề nóng đối với các quyết sách gia.

Năm ngoái, chính quyền Biden đã công bố bản kế hoạch chi tiết “Bill of Rights” để giúp bảo vệ quyền lợi của người dùng khi các công ty công nghệ thiết kế và phát triển các hệ thống AI.