Thế giới đang chia thành hai khối

Trước thời cuộc

Trong khi Tổng Thống Zelensky nói rằng cuộc chiến mà người dân Ukraina đổ xương máu mỗi ngày là vì dân chủ, tự do cho cả loài người – thì vào ngày 10/3/2023 GH Francis của Vatican nói rằng cuộc chiến Ukraina thúc đẩy bởi quyền lợi của một vài đế chế (empires) chứ không phải chỉ tại đế chế Nga. Không biết tổng thống Hoa Kỳ, thủ tướng Đức, tổng thống Pháp, Ba Lan và tổng thống Ukraina nghĩ gì về lời tuyên bố này? Lời tuyên bố của GH Francis làm chúng ta nhớ lại một bài viết của TS. Nguyễn Tiến Hưng– cố vấn chính trị của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trên BBC Việt Ngữ rằng Hoa Kỳ đến Việt Nam là vì quyền lợi của Hoa Kỳ chứ không phải xây dựng dân chủ và tự do cho Miền Nam Việt Nam.



Giữa tình hình vô cùng rối ren và hiểm nguy của thế giới. Ngoài cuộc chiến Ukraina vô cùng tốn kém, Hoa Kỳ có thể đích thân tham dự thêm vào cuộc chiến ở Eo Biển Đài Loan, Bán Đảo Triều Tiên và Ba Tư. Nhật Ký Biển Đông ghi nhận một số sự kiện quan trọng như sau:



– AP ngày 4/3/2023: Anh tái khẳng định Đảo Falkland/Malvinas thuộc chủ quyền của họ sau khi Á Căn Đình rút lui khỏi thỏa hiệp hợp tác và đòi hỏi đàm phán trở lại hòn đảo tranh chấp này khiến nổ ra cuộc chiến hải quân giữa hai quốc gia năm 1982 mà quân Anh đã thắng với sự trợ giúp của Hoa Kỳ.



– Ukrayinska Pravda ngày 4/3/2023: Anh sẽ cung cấp đạn có chứa chất Uranium gây ung thư. có sức công phá xe tăng mãnh liệt. Còn Nga lần đầu tiên sử dụng bom hướng dẫn (guided bomb) hay còn gọi là Bom Thông Minh điều khiển bằng vệ tinh nặng 1500 kg, được phóng ra cách mục tiêu 40km trên chiến trường Ukriana. Cũng theo Ukrayinska Pravda, Ukraina yêu cầu Liên Hiệp Âu Châu mỗi tháng cung cấp 250,000 quả đạn pháo binh, cho nên Hoa Kỳ đang vận động toàn thế giới cung cấp đạn cho Ukraina. Trong khi đó chủ tịch Hạ Viện McCarthy (Cộng Hòa) từ chối lời mời viếng thăm Kiev của Tổng Thống Zelensky và nói rằng sẽ không có viện trợ vô giới hạn (blank check) cho Ukraina.



– Los Angeles Tỉmes ngày 8/3/2023: Bão tuyết vài vùng núi Nam California làm 12 người chết.



– AP ngày 8/3/2023: Chủ Tịch Tập Cận Bình kêu gọi mau chóng gia tăng sức mạnh quân đội theo đúng tiêu chuẩn quốc tế chỉ vài ngày sau khi bộ trưởng ngoại giao Tần Cương cảnh báo nguy cơ gia tăng xung đột nếu Hoa Kỳ không thay đổi đường lối.



– Reuters ngày 9/3/2023: Tổng thống Mễ Tây Cơ Lopez Obrador bác bỏ dự thảo luật của TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa) yêu cầu Hoa Kỳ sử dụng binh lực tấn công các băng đảng ma túy ở Mễ Tây Cơ vì đề nghị này xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của Mễ Tây Cơ. Tổng thống Mễ Tây Cơ còn nói rằng vấn nạn ma túy là do Hoa Kỳ và Hoa Kỳ nên dùng giáo dục gia đình để ngăn ngừa thảm trạng này. Hơn thế nữa, Ô. Lopez Obrado còn đe dọa sẽ phát động chiến dịch thông tin kêu gọi công dân Hoa Kỳ gốc Mỹ La Tinh không bỏ phiếu cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trừ phi các ông/bà này từ bỏ chính sách đối xử với Mễ Tây Cơ. Thế mới hay “Cái xảy nảy cái ung” chuyện bốc đồng của Ô. Lindsey Graham khiến gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước khi mà tình hình chính trị của Hoa Kỳ đang rối beng.



– AP ngày 9/3/2023: Thành Phố Bá Linh (Đức) sẽ cho phép phụ nữ để ngực trần (hở vú) như đàn ông tại các hồ tắm công cộng sau khi có lời than phiền của các cô, các bà về quyền bình đẳng với nam giới. Rồi đây các cuộc tranh tài thể thao lớn như Olympic, nếu nam lực sĩ cửi trần thì nữ lực sĩ cũng có quyền cửi trần. Lúc đó các chương trình truyền hình sẽ hốt bạc vì cả tỷ người sẽ vào xem, không phải xem tranh tài mà xem “đôi gò bồng đảo” của các kiều nữ. Hiện nay nhiều bộ lạc ở Phi Châu, phụ nữ vẫn để ngực trần. Người Âu Châu khi mới tới đây coi đó là “mọi rợ”. Ngày nay sau gần 200 năm, họ quay lại “mọi rợ” như Phi Châu và sự “mọi rợ” này được đề cao là nam nữ bình quyền. Sự kiện cho thấy những gì mà chúng ta chê bai, coi rẻ ngày hôm nay, một trăm năm sau, người ta có thể sùng bái, điều mà Phật Giáo gọi là “Nhất thiết duy tâm tạo” đó là cái tâm quay đảo, luân hồi của chúng sinh quanh cái trục vô minh.



– Business Insider ngày 9/3/2023: Tổng Thống Putin nói rằng vì Ukraina đối với Nga quan trọng hơn là đối với Tây Phương (Mỹ và Âu Châu) cho nên cuối cùng Nga sẽ thắng trong trận chiến thảm khốc này.



– Reuters ngày 9/3/2023: Trong một cuộc phỏng vấn được phổ biến ngày hôm nay, GH Francis nói rằng cuộc chiến Ukraina thúc đẩy bởi quyền lợi của một vài đế chế (empires) chứ không phải chỉ tại đế chế Nga.



( VATICAN CITY (Reuters) – The war in Ukraine is driven by the interests of several "empires" and not just of Russia's, Pope Francis said in an interview published on Friday. Francis said the conflict was fuelled by "imperial interests, not just of the Russian empire, but of empires from elsewhere".)



– Business Insider ngày 10/3/2023: Việc Ả Rập Sê– út làm hòa với Ba Tư do Hoa Lục làm trung gian là điều sỉ nhục cho Ô. Biden. (Saudi Arabia making peace with Iran in a deal brokered by China is a middle finger to Biden.) Hai bên đồng ý mở lại các tòa đại sứ. Sự thành công cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc đã gia tăng trong vùng. Vào ngày 16/3/2023, một giới chức cao cấp nhất của ngành an ninh Ba Tư đã thảo luận với giới chức Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates) để mở rộng hợp tác và tăng cường ngoại giao với nhau. The Telegramph ngày 29/3/2023 cho rằng Ả Rập Sê– út đang liên kết với khối chống Tây Phương qua việc thân thiện với Bắc Kinh, gia nhập Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải do Nga và Trung Quốc sáng lập năm 2001 trong khi Hoa Kỳ lơi là vùng này và tập trung vào cuộc chiến ở Ukraina, Eo Biển Đài Loan và Bắc Triều Tiên. Vào Tháng Tư tới đây các ngoại trưởng Syria, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ nhóm họp tại Moscow sau nhiều năm thù hận vì cuộc chiến Syria.



– South China Morning Post ngày 12/3/2023: Trung Quốc công kích Phi Luật Tân khi nước này xich gần với Mỹ về quốc phòng và cảnh báo việc rước sói vào nhà. Theo Reuters ngày 19/3/2023, Hoa Kỳ và Phi Luật Tân tuyên bốn bốn căn cứ quân sự mới rải rác khắp Phi Luật Tân cho phép binh sĩ Hoa Kỳ và Tây Phương đóng quân để tăng cường Thỏa Hiệp Hợp Tác Quốc Phòng (Enhanced Defense Cooperation Agreement) giữa hai nước. Chiến đấu cơ tàng hình F– 22 của Mỹ đã thấy hạ cánh xuống Căn Cứ Không Quân Clark. Rồi đây phụ nữ Phi Luật Tân sẽ có việc làm, phục vụ trong các căn cứ của Mỹ thay vì phải đi làm lao nô ở các xứ Ả Rập và bùng phát nạn gái điếm khổng lồ và con lai như trước năm 1975.



Như vậy sau khi rời khỏi Căn Cứ Clark và Subic Bay năm 1996, quân đội Hoa Kỳ lại trở về đây, không còn là nơi xuất phát B– 52 và HKMH để yểm trợ cho quân Mỹ tại Nam Việt Nam và tấn công Bắc Việt… mà là để đối đầu với Trung Quốc. Rồi đây tình hình giữa Hoa Lục và Phi Luật Tân sẽ vô cùng rắc rối.



– Reuters ngày 11/3/2023: Thượng Phụ của Chính Thống Giáo gốc Nga đã yêu cầu Giáo Hoàng Francis và Liên Hiệp Quốc thuyết phục Tổng Thống Zelensky ngưng đàn áp một cánh của giáo hội gốc Nga tại Ukraina. Còn phía Nga nói rằng chuyện ngược đãi này đã biện minh cho chiến dịch quân sự đặc biệt tấn công vào Ukraina.



– Reuters ngày 12/3/2023: Tổng Thống Ortega của Nicaragua đã đóng cửa tòa đại sứ Vatican cũng như tòa đại sứ Nicaragua tại Vatican sau khi GH. Francis so sánh Nicaragua như một chính thể độc tài.



– AP ngày 16/3/2023: Thật hiếm hoi, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã gọi điện thoại cho người đồng cấp Ukraina và nói rằng Bắc Kinh rất lo lắng về cuộc chiến dai dẳng với Nga đã vượt tầm kiểm soát và thúc giục một giải pháp chính trị với Mạc Tư Khoa.



– The Independent ngày 16/3/2023: Một người đàn ông Da Đen ở Oklahoma đã giết một người đàn bà, moi tim rồi đem tới nhà ông cậu mợ nấu với khoai tây rồi mời cậu mợ ăn rồi giết luôn người cậu và đứa cháu gái bốn tuổi.



Rõ ràng đây là quỷ hiện hình chứ không phải người. Chúng ta chẳng cần tìm quỷ ở đâu xa. Quỷ đang sống chung với chúng ta và có hình dạng là người. Khi hiền lành là Phật. Khi hung ác là quỷ.



– AP ngày 17/3/2023: Tòa Án Hình Sự Quốc Tế đã ban hành trát bắt giữ Tổng Thống Putin vì cho rằng Nga đã trục xuất trẻ em Ukraina về Nga. Thế nhưng các quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Trung Hoa và Ukraina không công nhận tòa án này cho nên chưa biết việc thi hành trát bắt giam như thế nào. Nga phản ứng khi nói rằng phán quyết này gây phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Riêng Ô. Medvedev – Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Nga đe dọa bắn hỏa tiễn vào trụ sở Tòa Hình Sự Quốc Tế tại Hà Lan và cho rằng phán quyết này bày tỏ sự thù hận với Nga và lên án Tòa Hình Sự Quốc Tế phạm tội vì kết tội một người vô tội.



– Reuters ngày 17/3/2023: Bắc Hàn nói rằng 800,000 thanh niên sẽ nhập ngũ để đối phó với cuộc chiến điên khùng (maniac war) của Mỹ.Trước đây Hoa Lục tuyên bố rằng nếu Bắc Triều Tiên tấn công trước thì Bắc Kinh sẽ không can thiệp. Nhưng nếu Hoa Kỳ tấn công trước thì Trung Quốc sẽ can thiệp.



Theo tôi nghĩ cuộc chiến Mỹ-Bắc Hàn chỉ là chiến tranh cân não. Bắc Hàn không ngại gì tấn công Hoa Kỳ trước và Hoa Kỳ cũng không dại gì tấn công tiêu diệt Bắc Hàn vì dù có thắng cũng chẳng được gì cả và chắc chắn sẽ lôi kéo Trung Quốc vào cuộc chiến vì Bắc Hàn là chiếc lá chắn cho Bắc Kinh.



– Fox News ngày 18/3/2023: Các hồng y của Ca Tô Giáo La Mã tại Đức đòi trừng phạt một giám mục đã làm lễ hôn phối cho người đồng tính luyến ái.

– The Kyiv Independent ngày 21/3/2023: Nhân dịp Chủ Tịch Tập Cận Bình thăm Mạc Tư Khoa, Tổng Thống Putin nói rằng đề nghị hòa bình 12 điểm của Hoa Lục là căn bản đàm phán cho cuộc chiến nếu Tây Phương và Ukraina sẵn sàng thế nhưng Mỹ và Tây Phương chê đề nghị này.



– Reuters ngày 22/3/202#: Ngoại trưởng Áo nói rằng Nga luôn luôn là quan trọng đối với Âu Châu, nếu nghĩ khác đi là ảo tưởng và muôn đời Nga vẫn là láng giềng khổng lồ của Âu Châu và là cường quốc nguyên tử đứng thứ hai.



– Reuters ngày 23/3/2023: Nỗ lực thúc đẩy gia tăng mối liên hệ với Việt Nam của Hoa Kỳ gặp phải sự phản kháng của Hà Nội mà các chuyên viên cho rằng Hà Nội coi hành động này như là sự thù nghịch với Bắc Kinh ở vào thời điểm căng thẳng giữa hai siêu cường. Vào ngày 29/3/2023, Tổng Thống Joe Biden và TBT Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc thảo luận qua hệ thống máy điện tử để bàn về việc tăng cường ngoại giao nhân kỷ niệm 10 năm Hợp Tác Toàn Diện và ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới. Cùng lúc, Ngoại Trưởng Tần Cương của Trung Quốc cũng gọi điện thoại cho NgoạiTrưởng Bùi Thanh Sơn của Việt Nam để thúc đẩy hợp tác song phương lên tầm cao mới. Mỹ và Trung Quốc đang lôi kéo Việt Nam.

Hiện nay Việt Nam chịu áp lực rất lớn từ Hoa Kỳ và Trung Hoa. Khác với Phi Luật Tân, các quốc gia Đông Nam Á như Việt, Lào, Thái Lan, Miến Điện có chung biên giới với Trung Hoa cho nên không thể liên kết với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc như Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Phi Luật Tân. Ngay cả Ấn Độ với dân số khổng lồ và quân sự lớn mạnh cũng chỉ liên kết cầm chừng với Mỹ vì cũng có chung biên giới với Trung Hoa.



Học thuyết “Địa Lý Chính Trị” dạy rằng, địa lý làm sao thì ngoại giao phải như vậy. Mình là một nước nhỏ hay nước yếu mà liên kết với các đại cường ở xa để chống lại đại cường láng giềng thì đất nước sẽ nát như tương. Cứ thử tưởng tượng Mexico liên minh quân sự với Nga hay Trung Quốc để chống Mỹ xem Mexico sẽ ra sao? Cứ thử nhìn vào Ukraina hiện nay để thấy thuyết Địa Lý Chính Trị phải ứng dụng như thế nào. Cái khó của Việt Nam là hợp tác với Mỹ ở mức độ không trở thành mối lo về an ninh cho Bắc Kinh, giữ vững chủ quyền nhưng không thù nghịch với Bắc Kinh. Muôn đời chiến lược ngoại giao là sự tồn vong của quốc gia. Ngoại giao sai sẽ đẩy quốc gia vào nguy khốn và diệt vong. Đừng tưởng thế giới này vận hành bởi tự do, dân chủ và tình thương mà nó vận hành bởi quyền lợi của từng quốc gia mà quyền lợi của các siêu cường sẽ là “Lion share” tức cỗ lớn nhất– như Ô. Trump nói “America First” và Ô. Obama nói “American Exceptionalism” (Nước Mỹ Ngoại Lệ) tức không bị rằng buộc bởi bất cứ luật pháp quốc tế nào, có lợi thì tuân thủ, bất lợi thì gạt sang một bên.



– Fox News ngày 24/3/2023: Trung Quốc cảnh báo sẽ có hậu quả nghiêm trọng khi tàu chiến của Hoa Kỳ đi vào vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam mà Hoa Lục tuyên bố chủ quyền. Còn Hoa Kỳ cho rằng tàu chiến của họ đi vào vùng biển theo đúng luật pháp quốc tế. Và cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu Bà Thái Anh Văn được tiếp đón tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Còn Hoa Kỳ cảnh báo Bắc Kinh chớ lấy việc Bà Thái Anh Văn ghé Hoa Kỳ như một cái cớ (để làm ẩu) và rằng chính sách One China Policy vẫn không thay đổi.



– Ukrainska Pravda ngày 24/3/2023: Ngoại Trưởng Tony Blinken lần đầu tiên gợi ý rằng ngoại giao vẫn là vai trò quyết định về biên giới của Ukraina trong tương lai khi Kyiv có thể không lấy lại dược lãnh thổ bằng giải pháp quân sự.



Lời tuyên bố này cho thấy rồi đây Mỹ sẽ ngồi với Nga để quyết định số phận của Ukraina dù Ukraina muốn hay không muốn.



– The Kiiv Independent ngày 25/3/2023: Tổng Thống Zelensky nói rằng Ukraina chưa thể tổ chức phản công vì thiếu vũ khí. Còn bộ quốc phòng thì nói báo chí nên im lặng về cuộc phản công này.



– Reuters ngày 26/3/2023: Ô. Mã Anh Cửu – cựu tổng thống Đài Loan– lãnh tụ Quốc Dân Đảng Trung Hoa đã tới Thượng Hải vào ngày 26/3/2023 với hy vọng đem lại hòa bình và cải thiện mối bang giao. Ô. Mã Anh Cửu nói rằng tất cả chúng ta đều là người Trung Hoa. Trong khi đó Đài Loan triệu hồi đại sứ của mình tại Honduras vì quốc gia này từ bỏ Đài Loan và bang giao với Hoa Lục. Ô. Mã Anh Cửu nói đúng: Tàu Lưu Bị, Tàu Tào Tháo, Tàu Tôn Quyền, Tàu Tưởng Giới Thạch, Tàu Đặng Tiểu Bình, Tàu Tập Cận Bình, Tàu Thái Anh Văn, Tàu Tân Gia Ba… đều là Tàu cả. Tàu nào cũng nuôi mộng thôn tính Việt Nam…cả mấy ngàn năm rồi.



– Reuters ngày 27/3/2023: Việt Nam đưa tàu chiến theo dõi tàu Trung Quốc đang tuần tra tại mỏ dầu do Nga khai thác nằm trong vùng Đặc Quyền Kinh Tế của Việt Nam.



– The Independent ngày 27/3/2023: Một cô gái 28 tuổi đã giải phẫu đổi giống, cựu học sinh của một trường Thiên Chúa Giáo ở Nashville Tennessee đã nổ súng bắn chết ba trẻ học sinh 9 tuổi và ba nhân viên của trường này. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết. Rồi theo Fox News ngày 28/3/2023, một cậu bé 12 tuổi ở Milwaukee đã giết chết một người đàn ông vỉ người này không chịu bán súng cho cậu ta.

Chúng ta quy tội cho ai đây? Tại quẫn trí, điên khùng hay vì bất mãn, thù hận hay vì súng đạn? Một cô gái trang bị súng trường và súng lục để bắn chết các em nhỏ của trường đạo mà mình đã học năm xưa…có lẽ thảm kịch này chỉ có ở Mỹ mà thôi. Xin các chính trị gia đừng tới sụt sùi đọc diễn văn phân ưu để kiếm phiếu mà hãy chung lưng tìm giải pháp chấm dứt thảm họa bạo lực súng đạn đang lan tràn khắp nơi.



– South China Morning Post ngày 27/3/2023: Hoa Kỳ sẽ tổ chức Thượng Đỉnh Dân Chủ lần II tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn bao gồm 120 lãnh đạo thế giới nhằm liên kết trên quy mô toàn cầu để chống lại các nước độc tài nhưng thực chất là chống Trung Quốc. Một số viên chức của Bắc Kinh cho rằng thượng đỉnh dân chủ nhằm duy trì vị thế bá quyền của Mỹ và gieo rắc chia rẽ trên toàn thế giới và Hoa Kỳ tự cho mình là quan tòa để phán xử thế nào là dân chủ, thế nào là độc tài. Theo Reuters, tin giờ chót cho biết Hồi Quốc (Pakistan) từ chối không tham dự để làm đẹp lòng Trung Quốc.



Ngày xưa trong suốt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, Hoa Kỳ trương lá bài “Bảo Vệ Thế Giới Tự Do”. Ngày nay để chống Nga và Trung Quốc, Hoa Kỳ trương lá bài “Chống Độc Tài”.



– South China Morning Post ngày 27/3/2023: Thủ Tướng Lý Hiển Long của Tân Gia Ba tới Bắc Kinh trong chuyến công du sáu ngày và sẽ gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình. Rồi thủ tướng Tây Ban Nha, tổng thống Pháp cũng viếng thăm Bắc Kinh và bắt tay Ô. Tập Cận Bình. Toàn quốc gia dân chủ thân Mỹ lại chơi với độc tài Trung Hoa, như thế là thế nào và Thượng Đỉnh Dân Chủ II có hiệu quả gì không? Ngày nay thế giới không bang giao vì chủ nghĩa và đạo đức mà bằng quyền lợi quốc gia. Năm xưa Khổng Tử gặp ông vua nào cũng nói nhân nghĩa, đạo đức, các vua đều “thank you” nhưng không dùng. Còn Tô Tần, Trương Nghi gặp các vua đều dâng kế sách phát triển quốc gia, liên kết đồng minh, đánh nước này chiếm nước nọ…thì được trọng dụng. Chính trị muôn đời là vậy.



– Tổng Hợp ngày 27/3/2023: Đức Đạt Lai Lạt Ma 87 tuổi đã tìm thấy người lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng trong tương lai là cậu bé 8 tuổi người Mông Cổ sinh tại Hoa Kỳ và long trọng giới thiệu trong một buổi lễ tại Bang Himachal Pradesh, Ấn Độ.



– Reuters ngày 27/3/2023: Tàu chiến Nga bắn hỏa tiễn siêu thanh vào một mục tiêu giả ở Biển Nhật Bản.



– AFP ngày 28/3/2023: Trong bản báo cáo năm 2022, Ân Xá Quốc Tế nói rằng phản ứng dữ dội về cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraina bộc lộ trò chơi hai mặt (Double Standard) của Phương Tây khi họ làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền ở Ả Rập Sê– út, Ai Cập và sự đối xử của Do Thái đối với người Palestines.



– Defence News ngày 28/3/2023: Trước đây báo chí loan tin Hoa Kỳ thử thành công hỏa tiễn siêu thanh. Nhưng theo Không Lực Hoa Kỳ, cuộc thử vào ngày 13/3/2023 đã không thành công.



– USAToday ngày 29/3/2023: Căng thẳng ngoại giao Mỹ– Do Thái bùng phát khi Ô. Joe Biden chi trích kế hoạch cải tổ hệ thống tư pháp của Thủ Tướng Netanyahu và nói sẽ không mời ông này tới Tòa Bạch Ốc sớm đâu. Còn Ô. Netanyahu nói rằng xin Ô. Biden đừng xía vào chuyện nhà của Do Thái.



– The SacramentoBee ngày 29/3/2023: Một người đàn ông 81 tuổi thú nhận với cảnh sát Englewood rằng ông ta đã dùng dìu để giết chết vợ và con gái để giúp họ khỏi sống đời nghèo khổ sau khi ông thất nghiệp.

Cuộc sống tại Hoa Kỳ này coi vậy mà nghiệt ngã. Người đàn ông mà thất nghiệp thì coi như gia đình đổ vỡ. Tiền đâu để trả tiền thuê nhà và nuôi vợ nuôi con? Chẳng có thần linh nào có thể cứu giúp. Thôi thì chết đi cho rảnh nợ! Đúng, đời là bể khổ bến mê!



– Fox News ngày 29/3/2023: Hoa Lục và Ba Tây ký thỏa hiệp từ bỏ đồng Mỹ Kim và sử dụng tiền của hai nước trong giao dịch.



– Reuters ngày 30/3/2023: Tòa Án Quốc Tế tại Hague đã phán quyết Hoa Thịnh Đốn đã ra lệnh cho tòa án phong tỏa tài sản của các công ty Ba Tư là bất hợp pháp và ra lệnh Hoa Kỳ phải bồi thường. Số tiền bồi thường sẽ được quyết định sau.



Tóm lại, vì cuộc chiến Ukraina và thực tế Mỹ đang biến Đài Loan thành quốc gia độc lập đã là “hai giọt nước làm tràn đầy ly nước” khiến Nga– Hoa liên minh và hình thành khối đối đầu với Mỹ và NATO giống hệt như Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnh. Chưa biết chiến tranh thực sự nổ ra lúc nào. Và cuộc chiến này sẽ là chiến tranh nguyên tử, thảm khốc hơn Đệ II Thế Chiến. Rất nhiều quốc gia nhỏ nếu không khéo sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”. Việc Ba Tư và Syria bình thường hóa ngoại giao với các quốc gia thù nghịch Ả Rập cho thấy khối Hồi Giáo đoàn kết, nghiêng về trục Nga-Hoa hơn là trục Mỹ-NATO.



– Đào Văn Bình

(California ngày 31/3/2023)