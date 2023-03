126 người Mỹ chết mỗi ngày trong năm 2022 vì đụng xe

Nguồn: NHTSA



Washington D.C - Trang mạng xe hơi carpro.com vừa đưa ra con số ước tính sơ bộ từ Hội Đồng An Toàn Quốc Gia (NSC) về số người chết vì đụng xe trong năm 2022.





Có hai điều đáng buồn từ thông báo của NSC, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về vấn đề an toàn. Thứ nhất, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao lịch sử. Thứ nhì, NSC cho rằng nhiều vụ đụng xe gây chết người lý ra có thể tránh được. NSC thúc giục có hành động để giải quyết điều mà họ gọi là "cuộc khủng hoảng quốc gia có thể ngăn ngừa được."





NSC cho biết năm 2022 là năm thứ hai liên tiếp nước Mỹ có hơn 46,000 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông, tương đương 126 người mỗi ngày. So với thời điểm trước đại dịch năm 2019, tỷ lệ tử vong vì đụng xe đã tăng gần 22% trong năm 2022. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm của những nẻo đường nước Mỹ!





Theo NSC, những người thiệt mạng bao gồm tài xế, hành khách, cho đến người đi bộ, đi xe đạp. Họ ở mọi lứa tuổi, thiệt mạng trong các vụ đụng xe lý ra có thể ngăn ngừa được. Tổ chức này nhấn mạnh: người Mỹ phải thay đổi cách suy nghĩ về tai nạn xe cộ. Phải cho rằng chúng ta không thể chấp nhận chúng, và chúng ta hoàn toàn có khả năng ngăn ngừa chúng.





NSC cho rằng các nhà lập pháp, các chủ doanh nghiệp, và mỗi cá nhân phải cùng nhau đặt sự an toàn các con đường của nước Mỹ lên hàng đầu. Bắt đầu với việc giáo dục nhận thức công chúng rằng đây là cuộc khủng hoảng quốc gia có thể ngăn ngừa được.

Một bước tiến lớn trong vấn đề nâng cao nhận thức công chúng, đó là trong Đạo Luật Việc Làm Và Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng của lưỡng đảng, từ “tai nạn” (accident) đã được đổi thành “đụng xe” (crashes). Chỉ vài tháng sau khi đạo luật được ban hành, Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ (DOT) đã công bố Chiến Lược An Toàn Đường Bộ Quốc Gia. Trong đó, lần đầu tiên chính phủ liên bang đặt mục tiêu không có trường hợp tử vong nào trên với các con đường của Hoa Kỳ.





Chiến lược này áp dụng cách tiếp cận Hệ Thống An Toàn, có cái nhìn toàn diện về an toàn đường bộ. Gần đây, DOT đã công bố chương trình tài trợ Đường Phố An Toàn Cho Mọi Người. Các khoản tài trợ nhằm mục đích hỗ trợ các cộng đồng khu vực, địa phương lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến an toàn cần thiết. Chiến lược sẽ vạch ra cho quốc gia một lộ trình rõ ràng, hướng tới việc áp dụng một hệ thống giao thông an toàn hơn, nhằm đưa mức tử vong vì đụng xe đến mục tiêu là zero trong tương lai.





Theo dữ liệu sơ bộ của NSC, tám tiểu bang và Đặc Khu Columbia (D.C) có tiến bộ về an toàn giao thông trong năm 2022, khi có số tử vong vì đụng xe giảm ít nhất 10% :

Oklahoma (-25%)

Idaho (-19%)

Rhode Island (-17%)

District of Columbia (-15%)

West Virginia (-15%)

Montana (- 14%)

Minnesota (-12%)

South Dakota (-12%)

Arizona (-10%)

Ngược lại, 10 tiểu bang có số người chết vì đụng xe tăng từ 14% trở lên trong năm 2022:

Alaska (+27%)

Hawaii (+24%)

Wyoming (+20%)

Maine (+20%)

New Hampshire (+19%)

Delaware (+19%)

Connecticut (+17%)

Nebraska (+16%)

Washington (+14%)

Indiana (+14%)





Lưu ý rằng đây chỉ là những con số sơ bộ và các ước tính về số ca tử vong do đụng xe của NSC trong năm 2022. Con số có thể tăng và giảm khi có dữ liệu đầy đủ. (VB)