GS Trần Gia Phụng: Vận Động Ngoại Giao Trước Ngày 30-4-1975

GS Trần Gia Phụng, và bản tin chiếu lên màn hình, cho thấy Trung Cộng có 320,000 quân đóng ở Bắc VN từ 1965-1973

Trung Cộng đề nghị sẽ hỗ trợ Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đảo chánh, lật đổ Tổng Thống Nguyễn Văn hiệu rồi tuyên bố Miền Nam VN trung lập. Khi cụ Trần Văn Hương nhận chức Tổng Thống, Trung Cộng đề nghị cụ Hương tuyên bố Nam VN trung lập, xin quốc tế đưa quân vào giữ hòa bình, cho 2 sư đoàn quân TQ đổ bộ xuống phi trường Biên Hòa…

WESTMINSTER (Phan Tấn Hải/VB) --- Buổi nói chuyện của Giáo sư Trần Gia Phụng chiều Chủ-nhật ngày 26/3/2023 tại Viện Việt-Học (Westminster, Quận Cam) về đề tài “Vận Động Ngoại Giao Trước Ngày 30-4-1975” đã truyền tới khán giả những xúc động, khi diễn giả nghẹn lời nói về khoảnh khắc lịch sử trước ngày miền Nam hoàn toàn sụp đổ. Trong khi nhiều người tự che giấu các cảm xúc khi sắp tròn 48 năm ngày đất nước hoàn toàn nhuộm đỏ, diễn giả Trần Gia Phụng có lúc nghẹn lời như sắp khóc, và khi nhà văn Trần Ngọc Ánh đứng lên góp ý kiến cũng không tự ngăn được nước mắt.





MC là cô Kim Ngân, bên cạnh là bản đồ đóng quân của 320,000 lính Trung Cộng ở Bắc VN. Các ô hình chữ nhật nhỏ là trại lính TQ. Buổi thuyết trình khởi đầu bằng lời giới thiệu diễn giả Trần Gia Phụng do chị Kim Ngân (Giám Đốc Viện Việt Học) thực hiện, với một tiểu sử ngắn nhưng sẽ rất là nặng ký nếu liệt kê đầy đủ các sách nghiên cứu sử của vị Giáo sư họ Trần.

Trong khi thuyết trình, GS Trần Gia Phụng đã chiếu lên màn hình một phần bản tin nhan đề “China admits 320,000 troops fought in Vietnam” (Trung Quốc thú nhận đã đưa 320,000 lính qua chiến đấu tại Việt Nam). Và kế tiếp, chiếu lên màn hình bản đồ cho thấy các vị trí đóng quân của 320,000 lính Trung Quốc tại miền Bắc.

GS Trần Gia Phụng nói rằng 2 tháng sau khi Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8/3/1965, Bắc Kinh đưa 320.000 chiến binh Trung Cộng vào miền Bắc Việt Nam trong tháng 5/1965.

Phóng viên PTH trong khi viết bản tin đã kiểm chứng tài liệu của GS Trần Gia Phụng theo các nguồn tiếng Anh, thấy đúng là có nhiều bản tin từ nhiều báo và sách như New York Times, Washington Post, Deseret News... đặc biệt chi tiết là bài viết "The Vietnam War, 1964-1969: A Chinese Perspective" của Xiaoming Zhang trên tạp chí The Journal of Military History tháng 10/1996 nơi các trang 731-762.

Đặc biệt trên Wikipedia mục từ tiếng Anh "China in the Vietnam War" -- điều lạ là không thấy mục từ này trong tiếng Việt, có lẽ nhà nước CSVN không muốn người đọc tiếng Việt không đọc được các tin này, cho dù là nhà nước Trung Quốc đã phổ biến. Wikipedia viết, dịch qua tiếng Việt trích đoạn như sau:

“Để chống lại các cuộc không kích áp đảo này của Hoa Kỳ, Hồ [Chí Minh] đã thỉnh cầu các đơn vị Pháo binh Phòng không Trung Quốc vào giúp VN trong một cuộc họp với Mao hồi tháng 5/1965. Đáp lại, Quân đội Trung Quốc bắt đầu tràn vào miền Bắc Việt Nam vào tháng 7/1965 để giúp bảo vệ Hà Nội và các hệ thống giao thông chính của Bắc Việt. Tổng số quân Trung Quốc ở Bắc Việt Nam từ tháng 6/1965 đến tháng 3/1968 lên tới hơn 320.000 chiến binh. Năm cao điểm là năm 1967 khi 170.000 lính Trung Quốc có mặt.

.... Một con số khác cho thấy “Khi những người lính Trung Quốc cuối cùng rút khỏi Việt Nam vào tháng 8/1973, 1.100 binh sĩ TQ đã thiệt mạng và 4.200 binh sĩ TQ bị thương.”..." (hết trích dịch)



Hội trường Viện Việt Học. (hết trích dịch)

GS Trần Gia Phụng cũng kể về những chuyển biến ly kỳ, khởi sự từ cuộc chiến giữa Liên Xô và Trung Cộng vào năm 1969 nơi vùng biên giới 2 nước trên sông Ussouri (Ô Tô Lý). Diễn giả cũng chiếu lên màn hình bản đồ cuộc chiến giữa Liên Xô và Trung Cộng. Sau đó, TQ lo ngại CSVN sẽ về hùa với Liên Xô, và như thế sẽ đe dọa vùng biên giới phía nam của TQ-VN. Với nỗi lo đó, theo GS Trần Gia Phụng, Trung Cộng không muốn Bắc VN đánh thắng Nam VN.

Do vậy, khi gặp đại diện Hoa Kỳ là Alexander Haig năm 1972 tại Bắc Kinh, thủ tướng Trung Cộng là Châu Ân Lai đã dặn dò Haig rằng: “Đừng để thua ở Việt Nqm.” Theo ngoại trưởng Alexander Haig, Trung Cộng quan ngại rằng Hoa Kỳ thất bại và rút lui khỏi Đông Nam Á, là điều nguy hiểm cho Trung Cộng. Đó là lý do Trung Cộng muốn cuộc chiến tại VN phải dằng dai không dứt.

Một điều bí ẩn nữa, theo GS Trần Gia Phụng, Trung Cộng cử đại diện tiếp xúc với Phó tổng thống VNCH là Nguyễn Cao Kỳ cuối năm 1972, đề nghị tướng Kỳ đảo chánh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, rồi Tướng Kỳ hãy tuyên bố Nam Việt Nam trung lập, không theo Mỹ và cũng không theo Liên Xô. Nếu Tướng Kỳ chịu làm như vậy, thì Trung Cộng sẽ ủng hộ Tướng Kỳ. GS Phụng giải thích, vì sau cuộc chiến ở biên giới phía bắc với Liên Xô, Trung Cộng không muốn ở phía nam Trung Cộng, có một vệ tinh của Liên Xô chiếm đóng toàn bộ Việt Nam, sẽ có thể đe dọa Trung Cộng. Nhưng Tướng Nguyễn Cao Kỳ từ chối. GS Trần Gia Phụng nói rằng ông xúc động khi đọc tài liệu tới chỗ này, và đã kính trọng Tướng Kỳ đã từ chối đảo chánh như thế (GS Trần Gia Phụng nói, chuyện sau 1975 ông Nguyễn Cao Kỳ về VN lại là chuyện khác)...

Tuy nhiên, sau khi Tổng Thống Nixon sang thăm Trung Cộng tháng 2/1972 và ký thông cáo chung để sống chung hòa bình Mỹ-TQ, công nhận đảo Đài Loan là một phần của Trung Hoa, và cũng dọn đường để có Hiệp định Paris tháng 1/1973 để Mỹ đưa toàn bộ quân đội Mỹ rời Việt Nam, Trung Cộng cũng rút toàn bộ quân Trung Cộng ra khỏi Bắc VN.

(Cũng cần nhắc lại, thừa cơ quân Mỹ rút dần, và giảm viện trợ cho Nam VN, Hải quân Trung Cộng tháng 1/1974 đã tấn công và chiếm gọn đảo Hoàng Sa. Theo Wikipedia, trich từ sách "Black April The Fall of South Vietnam 1973–75" của tác giả Veith, George (ấn bản 2012), vào ngày 25/1/1974, trích dịch: "Sau các cuộc họp với Tướng John E. Murray (Tư lệnh DAO), Đại tướng Cao Văn Viên (Tham mưu trưởng Liên quân) và Tướng Đồng Văn Khuyên (Tổng cục trưởng quân vận) đã ra lệnh cắt giảm nguồn cung cấp đạn dược và nhiên liệu cho tất cả các đơn vị do hạn chế về ngân sách." Như thế, thiếu đạn, thiếu xăng đã bó tay quân đội VNCH.)

Mặc dù vậy, GS Trần Gia Phụng nói rằng, các tài liệu cho thấy Bắc VN không dự định tổng tấn công Nam VN trong những tháng đầu năm 1975, lý do vì thiếu súng đạn và tiếp vận nên kế hoạch ban đầu của Bắc VN là phải chờ tới 1976 mới tổng tấn công. Nhưng Liên Xô đã làm cho thời gian ngắn lại. Lúc đó, Liên Xô đưa Tướng Kulikov sang họp với các quan chức Hà Nội, soạn kế hoạch, và tháng 1/1975, Liên Xô tăng viện trợ gấp 4 lần cho Bắc VN để có đủ vũ khí và quân dụng nhằm tấn công VNCH. Theo tác phẩm "The Air Force in Southeast Asia The end of U.S. involvement 1973 - 1975" của Hartsook, E.H. (ấn hành 1975), Tướng Liên Xô Viktor Kulikov tới Hà Nội họp từ ngày 18/12/1974 tới ngày 8/1/1975.

Trung Cộng vẫn nuôi ý định làm sao cho Nam VN đủ sức cầm cự. GS Trần Gia Phụng kể rằng sau trận Hoàng Sa ngày 19-1-1974, khi trả tù binh VNCH về nước qua đường Hồng Kông, Trung Cộng đề nghị với chính phủ VNCH mở một cuộc họp giữa hai bên, nhưng VNCH không trả lời. Một thời gian sau, vào mùa hè 1974, Trung Cộng nhờ người nói chuyện lần nữa với chính phủ VNCH, nhưng người nầy lại trình bày với đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn lúc đó là Graham Martin, và đại sứ Martin im lặng luôn.

GS Trần Gia Phụng nói rằng đầu tháng 1/1975, Bản tu chính Jackson–Vanik được ký thành luật tại Hoa Kỳ, một cớ để Liên Xô tăng viện trợ quân sự cho Bắc Việt Nam. Ngày 22/4/1975 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tố cáo Mỹ phản bội Việt Nam Cộng Hòa, và bàn giao chức vụ Tổng Thống cho cụ Trần Văn Hương. Cụ Hương hy vọng sẽ thương thuyết với Miền Bắc, nhưng không được, phần vì quân CSVN đã chiếm trọn vùng 1, vùng 2 và nhiều phân ở vùng 3, và cũng vì Hà Nội không muốn nói chuyện với cụ Hương. Lúc đó, Trung Cộng đề nghị với cụ Hương là Trung Cộng sẵn sàng giúp Nam VN đứng vững bằng cách cụ Hương ngỏ lời mời, thì Trung Cộng sẽ đưa 2 sư đoàn lính xuống phi trường Biên Hòa để giúp biến miền Nam VN thành một quốc gia trung lập, nhưng cụ Hương từ chối, nói với người thân (và có ghi lại trong sách hồi ký), rằng, “Nếu cho Trung Cộng đưa quân vào giúp, thì dù có thắng xong Miền Bắc VN, rồi làm sao đuổi quân Trung Cộng ra khỏi VN?”

Chiều ngày 28-4-1975 Đại Tướng Dương Văn Minh nhận chức Tổng thống do Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa chuyển quyền, nhưng chính phủ Tưuớng Minh lúc đó chỉ có 4 người, theo GS Trần Gia Phụng, vì bên ông Minh là 3 người: Nguyễn Văn Huyền (đại diện Công Giáo), Vũ Văn Mẫu (đại diện Phật giáo) và Lý Quý Chung. Sang ngày hôm sau, chính phủ có thêm vài người nữa, nhưng trễ rồi. Lúc bấy giờ cũng có cựu Tướng Pháp Paul Vanuxem tới gặp Tướng Minh nói Pháp sẵn sàng giúp… nhưng Tướng Minh từ chối.





Trong đời tôi, tôi đã phục vụ như một tay sai của Pháp, rồi như một tay sai của Mỹ. Đủ rồi, tôi không muốn làm tay sai lần nữa.”



Từ trái: nhà văn Ngự Thuyết (Tôn Thất Ngự), GS Trần Huy Bích, LS Đỗ Thái Nhiên, nhà văn Trần Ngọc Ánh. GS Trần Gia Phụng dẫn ra sách của George J. Veith ghi rằng khi cựu đại tướng Dương Văn Minh lên làm tổng thống vào ngày 28/4/1975, Trung Cộng và Pháp một lần nữa vận động với cựu đại tướng Minh hãy kêu gọi sự giúp đỡ của một “lực lượng quốc tế” để giải quyết cuộc tranh chấp, nhưng cựu đại tướng Minh từ chối, và nói rằng: “….”

Có khoảng 40 khán giả tham dự, và có nhiều người lên trình bày ý kiến hoặc nêu câu hỏi. Giáo sư Trần Gia Phụng trả lời rằng tất cả những trình bày trong buổi diễn thuyết đều có sử liệu trong sách, không có điều gì gọi là thiếu căn cứ hay chỉ suy đoán. Trong những người lên trình bày ý kiến hay đặt câu hỏi có GS Trần Huy Bích, LS Đỗ Thái Nhiên, nhà văn Ngự Thuyết Tôn Thất Ngự, và nhiều vị khác. Đặc biệt, nhà văn Trần Ngọc Ánh (phu nhân của GS Nguyễn Văn Sâm) trong khi trình bày ý kiến đã xúc động bật khóc.

Được biết, Viện Việt Học đang có nhiều sinh hoạt hàng tuần, có thể liên lạc ở địa chỉ:

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683, USA

Sợ lược tiểu sử Giáo sư Trần Gia Phụng:

. Nguyên quán: tỉnh Quảng Nam

. Tốt nghiệp Ban Sử Địa Đại Học Sư Phạm Huế năm 1965

. Tốt nghiệp Cử nhân Giáo khoa Sử học Đại Học Văn Khoa Huế năm 1965

. Trước năm 1975: Giáo sư trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng và

. Giảng viên Viện Đại Học Cộng Đồng Đà Nẵng năm 1974.

. 1975-1995: Nghỉ dạy, sinh sống tại Đà Nẵng và Sài Gòn.

. Từ 1995 đến nay: Định cư tại Toronto, Canada – và rồi tới Texas, USA.

. Đã xuất bản hơn 20 tác phẩm nghiên cứu sử về VN, trong đó có một tác phẩm song ngữ Việt-Anh là “Exposing the Myth of Hồ Chí Minh” (ấn hành 2003, tái bản 2005).