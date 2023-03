Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Đại Nhạc Hội Kỷ Niệm 13 Năm Thành Lập

Lễ chào cờ

Westminster, Nam california (Bình Sa) – Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào tối Chủ Nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLBTNS) đã tổ chức thành công bữa tiệc đại nhạc hội Kỷ Niệm 13 năm thành lập.



Hơn 500 người tham dự, nhà hàng không còn chỗ trống, một số đồng hương thân hữu đến sau không có chỗ ngồi nhưng họ vẫn tìm chỗ đứng để thưởng thức chương trình văn nghệ xuất sắc do anh chị em nghệ sĩ trong CLBTNS và đoàn văn nghệ Thiếu Nhi CLBTNS trình diễn.



Ban múa Thiếu Nhi CLBTNS trong hoạt cảnh văn nghệ

Ngoài các thành viên CLBTNS, thân hữu, các vị phụ huynh về quan khách có quý vị dân cử, đại diện dân cử nhận thấy có Đại diện TNS Janet Nguyễn, Cựu dân Biểu Trần Thái Văn, Phụ Tá Giám Sát Viên Andrew Đỗ Địa hạt 1 Quận Cam và phu nhân; Dân Biểu Tiểu Bang ông Tạ Đức Trí và phu nhân; Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và phu nhân cùng các Nghị Viên trong Thành Phố, LS Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove và phu nhân, Cô Cindy Trần, Nghị Viên thành Phố Garden Grove, Cô Tina Đại diện Cộng Đồng Thành Phố Santa Ana… rất đông các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí tại Quận Cam.





Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, do Ban hợp ca CLBTNS và ban Thiếu Nhi CLBTNS thực hiện, sau phần nghi thức chào cờ toàn ban hợp ca cùng hát “Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc”. Tiếp theo, MC Hồng Vân giới thiệu Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, thành viên sáng lập và cũng là Hội Trưởng CLBTNS lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị dân cử, quý vị Niên Trưởng, Quý Thầy Cô, Quý Quan Khách, Quý Vị Đại diện các Hội Đoàn, Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, quý vị Phụ huynh và các anh chị em thành viên của CLBTNS.



Ban múa CLBTNS trong tiết mục Sài Gòn Thưở Hoa Niên Điều hợp chương trình do MC Hồng Vân.

Thay mặt các ACE trong Ban Tổ Chức và Ban Chấp Hành, chúng tôi xin trân trọng kính gửi lời chào và cảm ơn quý quan khách đến tham dự buổi tiệc Kỷ Niệm 13 Năm Thành Lập CLB Tình Nghệ Sĩ ngày hôm nay.

Sự hiện diện đông đảo của quý vị quan khách ngày hôm nay một lần nữa nói lên sự thương mến và ủng hộ của quý vị luôn dành cho CLB Tình Nghệ Sĩ trong suốt những năm tháng qua. Chúng tôi cũng xin chân thành cáo lỗi đến rất nhiều quý vị muốn tham dự nhưng vì vé đã không còn từ 3 tuần lễ trước.

Nhìn lại một chặng đường 13 năm qua, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã trở thành một hội đoàn không thể thiếu được trong những sinh hoạt của cộng đồng, trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thiện nguyện, cũng như những chương trình văn nghệ đấu tranh yểm trợ cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Với sự sinh hoạt đa dạng, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, CLB Tình Nghệ Sĩ ngày càng thu hút các anh chị đến tham gia với các chương trình như Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Talk Show trên Đài IBC-TV, Show "Nghệ Sĩ Với Cung Đàn" trên Đài Little Saigon TV, Show "Góc Nhạc Trời Cali" trên Đài Viet Global TV , v.v. với các màn trình diễn hợp ca, đơn ca, múa, fashion show, v.v. Ngoài Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Trung Ương ở Orange County, CLB Tình Nghệ Sĩ đã có 9 chi nhánh ở các thành phố lớn như San Diego, San Jose, Houston, Atlanta, và các tiểu bang như Arizona, Washington D.C, cũng như ở một số quốc gia khác như Đức, Pháp và Úc Châu.





Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng Hội trưởng chào mừng và cảm ơn Một trong những sinh hoạt nổi bật của CLB Tình Nghệ Sĩ trong hơn 7 năm qua là chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ, một chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho các em thiếu nhi từ 6 đến 18 tuổi. Mục đích của chương trình là giúp cho các em thiếu nhi học tiếng Việt, lịch sử và văn hóa Việt Nam qua âm nhạc. Để thực hiện được điều đó, các em thiếu nhi được chia ra thành nhiều nhóm tùy theo lứa tuổi và trình độ để được hướng dẫn trong các lớp múa và hát. Các cô giáo hướng dẫn trong các lớp như cô Quyên Trần, cô Huyền Đoàn, cô Thùy Châu, cô Megan, v.v. đã giúp dàn dựng nhiều bài múa cho các em tham dự trong những chương trình của cộng đồng như Tết Trung Thu, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, v.v. Khi các em có dịp trình diễn trong các chương trình cộng đồng, các em có dịp gần gũi, tiếp xúc và dễ dàng tìm về với những sắc thái văn hóa của người Việt. Các em cũng được học các Tài Liệu trong các lớp "Hạt Mầm Việt Nam" (dựa theo tên của một bài hát mà chúng tôi sáng tác dành cho các em) để giúp các em học thêm về lịch sử và văn hóa Việt Nam để sau đó, các em tham dự trong mục Đố Vui Để Học trong show HẠT MẦM VIỆT NAM, được phát hình hàng tuần trên Đài Little Saigon TV vào mỗi chiều thứ Ba lúc 4:30 pm. Đến hôm nay, đã có hơn 100 em tham dự chương trình "Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ" này. Các em cũng được khuyến khích tập nói tiếng Việt và tập làm MC giới thiệu các tiết mục trong các chương trình văn nghệ.

Năm vừa qua, CLB Tình Nghệ và chúng tôi cũng rất vinh dự được Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal vinh danh trao bằng của Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ (Congressional Record) để ghi vào Thư Viện Quốc Hội với những đóng góp trong các lĩnh vực văn hóa và xã hội cho cộng đồng. Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ California là ông Tom Umberg cũng đã vinh danh CLB TNS với Leadership Award, là một tổ chức Lãnh Đạo Xuất Sắc của cộng đồng trong năm 2022.

Để có được những thành quả đó, chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm tạ sự chung tay góp sức của các anh chị em trong Ban Điều Hành, các Thầy Cô trong Ban Hướng Dẫn cho các em thiếu nhi như cô Phương Trang, cô Thùy Châu, cô Diệp Nguyễn cùng sự góp sức nhiệt tình của các phụ huynh như anh Nam Nguyễn và chị Hà Mỵ

Xin cám quý vị Niên Trưởng, quý vị Cố Vấn, các anh chị em thành viên của CLB TNS cũng như các anh chị Hội trưởng các chi nhánh, tuy ở xa nhưng luôn quan tâm và hỗ trợ tinh thần cho các anh chị em CLB Tình Nghệ Sĩ Trung Ương. Chúng tôi cũng không quên cảm tạ sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương luôn yểm trợ cho các sinh hoạt của CLB Tình Nghệ Sĩ. Và người cuối cùng mà chúng tôi không thể không nhắc đến là Ngọc Bích, người bạn đời luôn sát cánh, hỗ trợ và cùng đồng hành với Cao Minh Hưng trong bao nhiêu năm tháng qua.

Để có thể trang trải những chi phí sinh hoạt của hội, đặc biệt là cho chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý ân nhân bảo trợ với các cơ sở thương mại mà quý vị thấy trong quyển booklet cũng như danh sách các ân nhân đóng góp cho hội.





Quang cảnh buổi lễ Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của quý vị và kính chúc quý vị có một buổi tiệc thật vui ngày hôm nay cùng với CLB Tình Nghệ Sĩ trong dịp Kỷ Niệm 13 Năm Thành Lập.

Tiếp theo ban tổ chức mời quý vị dân cử, đại diện dân cử lên phát biểu, trong lời phát biểu các vị nầy đã ca ngợi những đóng góp tích cực của CLBTNS trong 13 năm qua, đã tham gia trong hầu hết các chương trình bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, góp phần vào công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Đặc biệt là chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ, đây là một việc làm rất khó khăn mà CLBTNS đã dấn thân thực hiện để giúp cho thế hệ trẻ hiểu biết thêm về nền văn hoá và lịch sử của dân tộc Việt Nam và giúp các em nói tiếng Việt. Đây là một điểm son và một đóng góp rất lớn của CLB Tình Nghệ Sĩ cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thực hiện được những công tác nầy cũng nhờ vào sự nhiệt tình và tâm huyết của Nha Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, phu nhân Ngọc Bích, cùng các vị trong ban cố vấn, ban điều hành, các thầy cô và các vị phụ huynh. Sau những lời phát biểu quý vị dân cử, đại diện dân cử đã trao bằng tưởng lệ đến Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và CLBTNS.









Ban múa Thiếu Nhi CLBTNS trong tiết mục Áo dài Việt Nam Sau đó ban tổ chức mời các vị mạnh thường quân bảo trợ lên để ban tổ chức trao Plaque tri ơn.

Buổi tiệc bắt đều mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ với những tiết mục đặc sắc trong đó có “Áo dài Việt Nam” do ban Thiếu Nhi trình diễn, Fashion show “Áo ba Miền Quê Hương” Ban múa CLBTNS trình diễn, “Mẹ là Tất Cả” Ban Thiếu Nhi CLBTNS trình diễn. Đặc biệt với phần trình diễn sôi động nhất của danh ca Mai lệ Huyền qua bản “More Than I Can Say” với bản “Hào Hoa,” Cao Minh Hưng với bản “Sáu Mươi Năm Cuộc Đời” tiếp tục chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc về những bản nhạc tình tự quê hương qua phần trình diễn của anh chị em trong ban văn nghệ CLBTNS thực hiện. Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số thật sôi động.

Chương trình kết thúc vào lúc 12 giờ khuya.



Quý phụ huynh muốn cho con em tham dự chương trình đào tạo miễn phí dành cho các em thiếu nhi, quý độc giả muốn biết thêm chi tiết về những sinh hoạt của CLBTNS xin liên lạc: Nhạc sĩ Cao Minh Hưng điện thoại: (714) 403-9315.