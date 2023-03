THƯ MỜI V/v Tham dự buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 15

THƯ MỜI





NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý Huynh trưởng, quý Đồng hương và bạn hữu xa gần:

Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để tuyên dương giáo dục, văn học nghệ thuật, văn hoá cũng như truyền lửa cho nhau, và giới thiệu một số sách sách quý, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 15 sẽ được tổ chức tại Tu Viện Đại Bi, Địa chỉ: 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844. Phone: (714) 360-5355 vào lúc 2:00-6:00 Chiều, Thứ Bảy, ngày 1 tháng 04, 2023.

Buổi sinh hoạt này gồm có các tiết mục như sau:

I. Học và thực hành Chánh niệm: Học về lợi ích và kỹ năng thực hành Chánh niệm, từ 2:00PM đến 4:00PM–một phần sinh hoạt của Hội Đuốc Tuệ. Thỉnh giảng: TT. Thích Thiện Trí và Cư sỹ Tâm Thường Định.

II. Book Fair và Giới thiệu những cuốn sách Thư Viện Phật Việt đang có sau đây:

1. Trọn bộ đợt 1 (29 tập) của Thanh Văn Tạng trong Đại Tạng Kinh Việt Nam của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam ấn hành.

2. Ngục Trung Mị Ngữ / A Prisoner's Somniloquies - Tuệ Sỹ

3. Thiên Lý Độc Hành / Odyssey Unto Self - Tuệ Sỹ

4. Mindfulness Chánh Niệm - Chất liệu Tỉnh giác trong Cuộc sống và Học đường. Tâm Nhuận Phúc và Tâm Thường Định

5. Thơ Thiền Lý-Trần / Zen Poems From Early Vietnam. Nguyễn Duy, Kevin Bowen và Nguyễn Bá Chung, NXB Văn Hoá Sài Gòn.

6. Enlightened Emperor Trần Nhân Tông (Giác Hoàng Trần Nhân Tông). Thích Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, Thích Phước An. Cội Nguồn Tổ Việt và Lotus Media xuất bản.

7. Du Già Bồ Tát Giới - Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ do Hương Tích Phật Việt xuất bản.

8. Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng và Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa của Hòa Thượng Thích Phước An do Lotus Media xuất bản.

9. Tuệ Sỹ - Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Một tuyển tập 2, 3. Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu biên tập do Hương Tích Phật Việt và NXB Trung Đạo tái bản.

10. Thiền Lâm Tế Nhật Bản của Thiền sư Matsubara Taidoo do Hòa Thượng Thích Như Điển dịch. Viên Giác Tùng Thư và Lotus Media xuất bản.

11. Hương Tích - Phật Học Luận Tập I, II, III, IV, and V do Hòa Thượng Tuệ Sỹ chủ trương. Thượng tọa Thích Hạnh Viên và cộng tác viên thực hiện. Hương Tích Phật Việt xuất bản.

12. Phổ Hương Tình Thầy của Thượng Tọa Thích Từ Lực, Lotus Media xuất bản.

13. Within A Tree, There Is A Flower. Within A Rock, There Is A Flame của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Úc Châu, Lotus Media xuất bản.

14. Nghiên Cứu Triết Học Trung Quán Tập 1 của Dr. T.R.V. Murti do TT. Thích Nhuận Châu dịch, do Ananda Viet Foundation xuất bản.

15. Chánh Niệm Trong Đời Thường – Mindfulness in Everyday Life do Cư Sĩ Tâm Diệu, Nguyên Giác và Tâm Thường Định biên tập. Do Bodhi M. Foundation, Lotus Media và Ananda Viet Foundation xuất bản.

16. Để Ngộ Tông Chỉ Phật của cư sỹ Nguyên Giác, Ananda Việt Foundation xuất bản.

17. Viết Từ Phương Xa của Nguyên Giác Phan Tấn Hải do Bodhi Media xuất bản.

18. Lời Ca Của Gã Cùng Tử - Vĩnh Hảo do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản.

19. Tìm Hiểu Thơ Thiền Việt Nam của Như Hùng do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản.

20. Từ Mảnh Đất Tâm của Tâm Huy Huỳnh Kim Quang do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản.

21. Only Love Can Save Us from Climate Change, Tuyển tập Hoa Đàm 7, Lotus Media xuất bản.

22. Xuân Hoan Hỷ. Tuyển tập Hoa Đàm 10, Lotus Media xuất bản.

23. Đêm Nghe Sông Hằng Hát, Trần Trung Đạo do Lotus Media xuất bản.

24. Thơ Thôi Có Dáng Em Ngồi của Ngô Vân Quy do Lotus Media xuất bản.

25. Tuệ Sỹ - Vị Thầy Của Bốn Chúng, Tâm Thường Định Bạch X. Phẻ do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản lần thứ 3.

26. Thong Dong Khắp Mọi Nẻo Về, Tâm Thường Định Bạch X. Phẻ do Lotus Media và Bodhi M. Foundation xuất bản lần thứ 2.

III. Hát cho nhau nghe: Ca nhạc sỹ Nguyên Quang, Doãn Quốc Hưng, Tâm Nguyên Trí…

IV. Publishers: Giới thiệu các nhà xuất bản Phật giáo Việt Nam tại California. Đồng thời giới thiệu một số sách mới của Phật giáo, ngành giáo dục và khuyến khích văn hoá đọc trong cộng đồng người Việt. Dự trù có ~300 đầu sách.

Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời chư thiện tri thức, quý vị cư sĩ, và đồng hương; quý Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử cùng các bạn trẻ hoan hỷ dành ít thì giờ đến để CÓ MẶT CHO NHAU.

Sự hiện diện của quý Thầy Cô và quý vị là động lực lớn, là đạo tình đầm ấm, và là tấm lòng quý giá trên đời dành cho nhau. Mọi sự liên lạc, ủng hộ hay đóng góp xây dựng, xin email về Htr. tamthuongdinh@gmail.com. Cell: (916)-607-4066 hoặc Htr. Tâm Định: (619) 488-7279. Nếu ủng hộ tịnh tài để mua sách, xin Venmo @PheBach hoặc PayPal @tamthuongdinh.

Trân trọng kính cung thỉnh và kính mời.

Thay mặt Ban Tổ Chức

Htr. Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ

Htr. Tâm Định - Nguyễn Xuân Hiệp

Chương trình này có sự bảo trợ và giúp đỡ của:



1. Chùa Kim Quang; Tu Viện Đại Bi, Chùa Phổ Từ; Chùa Thiên Trúc,

2. BHD GĐPT Hoa Kỳ và Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức

3. Hội Đuốc Tuệ, Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen, Ananda Viet Foundation

4. Bodhi Media, Asian World Media, Liên Phật Hội

5. Cội Nguồn Tổ Việt Foundation, Nguyệt San Chánh Pháp

6. Bodhi Academy Foundation, Bodhi M. Foundation, Thao Bach Foundation

7. Simplified Builders, C. Mindfulness LLC