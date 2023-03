Tuyệt vọng, Trump đe dọa LS Alvin Bragg, vi phạm nghiêm trọng luật pháp

Chính trị nước Mỹ





Cựu Tổng Thống Donald Trump vừa mắc thêm một trọng tội mới vì vi phạm luật tiểu bang New York. Ông ta đã đe dọa luật sư quận Mahattan Alvin Bragg, chính là người đang điều tra vụ án tiền bịt miệng của Donald Trump ở New York cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ông ta đã làm như vậy với mục đích đe dọa Alvin Bragg khi thi hành nhiệm vụ. Điều này vi phạm luật New York. Cụ thể là Luật Hình Sự, mục 195.05 cản trở hành chính nhà nước ở mức độ thứ hai.

Mục § 195.05 Cản trở hoạt động điều hành của chính phủ ở mức độ thứ hai nguyên văn như sau:

“Một người phạm tội cản trở việc quản lý của chính phủ khi ông ta cố ý cản trở, làm suy yếu hoặc làm sai lệch việc thực thi pháp luật hoặc chức năng khác của chính phủ hoặc ngăn cản một công chức thực hiện một chức năng chính thức, bằng cách đe dọa, dùng vũ lực hoặc can thiệp, hoặc bằng bất kỳ hành động trái pháp luật độc lập nào, hoặc bằng các biện pháp can thiệp, cho dù có liên quan đến vũ lực hay không, với đài phát thanh, điện thoại, truyền hình hoặc các hệ thống viễn thông khác do tiểu bang sở hữu hoặc điều hành, hoặc một quận, thành phố, thị trấn, làng, sở cứu hỏa cấp quận hoặc dịch vụ y tế khẩn cấp hoặc bằng cách thả một con vật nguy hiểm trong các trường hợp cho thấy ý định của diễn viên rằng con vật đó cản trở việc quản lý của chính quyền.”

Đây chính là điều Trump đã làm.

Sau khi cựu tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng sẽ có cái chết và sự hủy diệt nếu ông ta bị truy tố, luật sư quận Manhattan Alvin Bragg đã nhận được một lá thư đe dọa tử vong với chất bột khả nghi mà sau đó được xác định là chất bột không nguy hiểm. Bức thư gửi cho Bragg có nội dung "Alvin, tôi sẽ giết ông." ghi chú có dấu bưu điện Orlando Florida từ thứ Ba nhưng đã đến phòng thư của DA ở Manhattan vào thứ Sáu. Phong bì USPS không chỉ chứa bức thư mà còn chứa một lượng nhỏ bột trắng.

Việc Trump phát biểu và tung hình ảnh đe dọa LS Alvin Braggs, người phụ trách vụ án tiền bịt miệng, đã gây phản ứng bất lợi cho Trump.

Nhà viết tiểu sử Michael D'Antonio nói với AP rằng việc truy tố sẽ là một “sự kiện gây sốc, bởi vì một cựu tổng thống lần đầu tiên bị truy tố, nhưng cũng bởi vì một trong những người mưu mô nhất ở cấp cao nhất của doanh nghiệp, nhắm lạm dụng hệ thống đã được thiết lập vững chắc, đang bị bắt quả tang.”

Ông D’Antonio nói thêm, “Trong suốt cuộc đời của mình, ông ấy đã làm những việc mà lẽ ra ông ấy có thể bị điều tra và có khả năng bị truy tố và học từ những kinh nghiệm đó mà ông ấy có thể hành động mà không bị trừng phạt.”

Cựu công tố viên tham nhũng liên bang Noah Bookbinder nói với hãng tin AP rằng “Điều đó khiến cho trách nhiệm giải trình trở nên vô cùng cần thiết bởi vì trong một nền dân chủ hoạt động hữu hiệu, chúng ta không thể để những người ở các vị trí quyền lực mà hoàn toàn không bị trừng phạt, nơi họ có thể phạm tội và không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào.”

Chủ tịch của tổ chức Color of Change, Rashad Robinson, đã tweet vào ngày 19 tháng 3: “Đừng nhầm lẫn, trong vài ngày tới khi có thêm tin tức về những hậu quả có thể xảy ra đối với Trump, chúng ta sẽ thấy một loạt các cuộc tấn công chống người da đen và người Do Thái từ cựu Tổng thống và những người ủng hộ cũng như hỗ trợ ông ấy.”

Ông Robinson nói thêm “Họ sẽ tấn công những người trong chúng ta đang đấu tranh để chấm dứt việc giam giữ hàng loạt, làm việc để buộc cảnh sát phải chịu trách nhiệm và thúc đẩy đến ngày những người giàu có và quyền lực không sống theo một bộ quy tắc khác. Họ sẽ tấn công những người trong chúng ta đang làm công việc như @ColorOfChange và đồng minh và những người tài trợ cho nó.”

Bà Jennifer Taub, giáo sư luật của New England University of School of Law, Massachusetts, viết trên Twitter về bức hình Trump phổ biến trên Truth Social ”Không phải là hình giả mạo. Tôi có chương mục Truth Social và đây là tấm ảnh tôi đã lấy xuống từ màn hình. Lời đe dọa này là cản trở công lý và là lời kêu gọi bạo lực nguy hiểm. Mọi người cần phải lên tiếng.”

Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries (DC, New York) đã chỉ trích Trump vì những bình luận mới nhất của ông, lặp lại những lời chỉ trích từ các đảng viên Đảng Dân chủ khác. Jeffries nói trong một cuộc họp báo:

“Lời nói khoa trương vung vít của cựu tổng thống từng hai lần bị luận tội là liều lĩnh, đáng trách và vô trách nhiệm. Thật là nguy hiểm. Và nếu tiếp tục, ông ta sẽ khiến ai đó bị giết. Chúng ta đã thấy hậu quả của sự kích động từ cựu tổng thống. Ông ta chịu trách nhiệm chính trong việc kích động cuộc nổi dậy bạo lực xảy ra vào ngày 6/1, nhưng rõ ràng ông ta đã không học được bài học của mình.”

Khi đại bồi thẩm đoàn triệu tập lại vào thứ Hai, họ sẽ nhận được bằng chứng bổ sung từ các công tố viên về cái chết và lời đe dọa hủy diệt của Donald Trump vi phạm mục 195.05. Đại bồi thẩm đoàn chắc chắn cũng sẽ nhận được tấm hình của Trump đứng cạnh bức ảnh của Alvin Bragg với hai tay giơ lên ​​như thể Donald Trump sắp tấn công luật sư Bragg bằng gậy bóng chày.

Trump không những đang tự hủy diệt mình mà còn lôi cuốn theo không ít những kẻ thiển cận bao che trump bằng cách này hay cách khác. Điển hình là ba dân biểu Cộng Hòa Jim Jordan, James Comer, và Bryan Steil, chủ tịch ba tiểu ban Tư Pháp, Giám Sát & Trách Nhiệm Giải Trình, và Quản Lý Hạ Viện, đòi can thiệp vào vụ án tiền bịt miệng của Trump, chỉ trích cuộc điều tra của ông Bragg về Trump là “sự lạm dụng quyền công tố chưa từng có”.

Văn phòng của LS Bragg nhận định rằng họ thiếu cơ sở hợp pháp cho cuộc điều tra của Quốc Hội. Nội dung của lá thư trả lời Hạ Viện gồm một đoạn chính như sau:

“Chúng tôi đánh giá các trường hợp thuộc thẩm quyền của chúng tôi dựa trên sự thật, luật pháp và bằng chứng. Việc Quốc Hội can thiệp vào các cuộc điều tra địa phương đang chờ xử lý là không phù hợp. Việc điều tra chưa từng có của các quan chức dân cử liên bang về một vấn đề đang diễn ra chỉ nhằm cản trở, làm gián đoạn và làm suy yếu công việc hợp pháp của các công tố viên tận tâm của chúng ta. Bao giờ cũng vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo sự thật và tuân theo quy định của pháp luật trong mọi việc chúng tôi làm.”

- Nguyễn Quốc Khải



