Fox News bị Dominion kiện, lại bị chính nhân viên thưa ra tòa vì loan tin sai về cuộc bầu cử 2020

Chính trị nước Mỹ



Sau hai ngày 21 và 22.3.2023 hai bên luật sư của hãng sản xuất máy bầu sử Dominion và Fox News đã trình bày tại tòa Delawre và đưa ra chứng cớ ... Phía Dominion yêu cầu tòa chấp thuận cho xét xử vụ kiện, còn phía Fox News thì yêu cầu tòa hủy bỏ vụ kiện. Sau đây là những lý lẽ Dominion nêu ra dựa vào hai bản văn loan tải trên trang web của tòa Thượng thẩm Delaware . Nhưng trước hết là phần trình bày của ABC News tóm lược vụ kiện...

✱ Fox News bị cáo buộc đã loan tải thông tin theo hai cách trái ngược nhau trong riêng tư và khi loan tải tin tức về gian lận bầu cử 2020

Bản tin trên ABC News, dựa theo hồ sơ tòa án của Dominion Voting Systems mới công bố cho biết, người dẫn chương trình và nhà sản xuất của Fox News thừa nhận trong riêng tư rằng các cáo buộc gian lận bầu cử của cựu Tổng thống và các đồng minh của ông Trump sau cuộc bầu cử năm 2020 là sai. Trong một tài liệu dài gần 200 trang được đệ trình như một phần của vụ kiện phỉ báng trị giá hàng tỷ đô la chống lại Fox News; Hệ thống bỏ phiếu của Dominion đã công bố các email, văn bản, lời khai và các thông tin liên lạc từ các nhân viên của Fox News mà Dominion thu thập được. Căn cứ vào các văn bản này cho thấy trong riêng tư, Fox News đã nêu ra nhiều nghi vấn về tuyên bố rằng máy bỏ phiếu của Dominion bằng cách nào đó gian lận cuộc bầu cử tổng thống có lợi cho Joe Biden. Hiện công ty bỏ phiếu kiện Fox News 1,6 tỷ đô la vì cáo buộc can tội phỉ báng công ty sau cuộc bầu cử năm 2020.

Theo hồ sơ vụ kiện, trong đó trích dẫn các bằng chứng được thu thập như một phần của vụ kiện về việc : "Từ trên xuống dưới, Fox đã biết tin tức về Dominion là "không đúng sự thật". Tuy nhiên, mặc dù biết được sự thật - Fox vẫn loan truyền và tán thành những 'tuyên bố gian lận về cuộc bầu cử' do Dominion gây ra, ngay cả khi nội bộ công ty xác nhận những lời dối trá đó là 'điên rồ', 'lố bịch' và 'liều lĩnh một cách đáng kinh ngạc' .

Trong kiến nghị yêu cầu tòa đưa ra phán quyết đệ trình hôm thứ Năm, Fox đã viết rằng "các tuyên bố về Dominion của Fox News không phải là sự phỉ báng - vì việc đưa tin và bình luận của Fox News không những không mang tính phỉ báng mà còn được bảo vệ bởi Tu chính án Thứ nhất." - Kiến nghị của Fox cho biết "Dominion không đưa ra được bằng chứng 'rõ ràng và thuyết phục' rằng các cá nhân liên quan tại Fox News đã đưa ra hoặc công bố bất kỳ tuyên bố bị thách thức nào với sự ác ý".

Hồ sơ của Dominion nạp tại tòa hôm thứ Năm (16.2.2023) đưa ra bằng chứng quan trọng chống lại Fox News, mà Dominion tuyên bố đã thu thập được từ Fox News trong vài tháng qua, bao gồm tin nhắn, email nội bộ. Theo tài liệu của tòa án trích dẫn nhiều thông tin do một số người dẫn chương trình hàng đầu của Fox News đã chia sẻ trong riêng tư những lo ngại về các cáo buộc gian lận bầu cử và thảo luận cách giải quyết chúng khi đang phát sóng.

Vào giữa tháng 11 năm 2020, người dẫn chương trình Tucker Carlson đã nhắn tin cho một trong những nhà sản xuất của anh ta rằng "không có đủ gian lận để thay đổi kết quả" của cuộc bầu cử, và sau đó nói rằng Sidney Powell, một trong những luật sư của Trump và là người lên tiếng ủng hộ chủ trương phủ nhận bầu cử là "đang nói dối."

Nhiều tháng sau, vào ngày 6 tháng 1, trong một tin nhắn gửi cho cùng một nhà sản xuất, Carlson gọi Trump là "thế lực ma quỷ, kẻ hủy diệt". Dana Perino, một người dẫn chương trình khác, đã gọi những cáo buộc gian lận phiếu bầu chống lại Dominion là "hoàn toàn vơ vẫn", "điên rồ" và "vô nghĩa." Trong một số trường hợp, nhân viên của Fox News đã báo động trong nội bộ với đồng nghiệp của họ. Sau khi người dẫn chương trình Maria Bartiromo tweet về gian lận bầu cử vào ngày 5 tháng 11, người dẫn chương trình Bret Baier đã yêu cầu một nhà điều hành mạng: "Chúng ta phải ngăn chặn những thứ này... Chúng ta cần kiểm tra thực tế."

Vụ kiện Fox là một trong số các vụ kiện do công ty bỏ phiếu có trụ sở tại Denver đưa ra sau khi nó trở thành tâm điểm của các thuyết âm mưu sai lầm có ảnh hưởng sâu rộng liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020, khi đó phần lớn được thúc đẩy bởi các nhân vật cánh hữu thân cận với Tổng thống Trump, trong nỗ lực nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử.

Trong một tuyên bố được đưa ra để đáp lại vụ kiện, nhân viên của Fox News cho biết, "Fox News Media tự hào về việc đưa tin về cuộc bầu cử năm 2020 của chúng tôi, vốn là truyền thống cao nhất của báo chí Hoa Kỳ và sẽ bảo vệ mạnh mẽ trước vụ kiện vô căn cứ này trước tòa.". ( Theo ABC News ngày 16.2.2023)

✱ Văn bản Dominion nạp tại tòa án năm 2022

Tóm lược trích đoạn theo bản văn trên trang web của tòa Delaware. "..."

71. Vào ngày 12 tháng 11, Dobbs tuyên bố: “Thật tuyệt vời. Và họ là công ty tư nhân và có rất ít thông tin về quyền sở hữu, ngoài những gì bạn đang nói [những lời dối trá mà Giuliani vừa kể] về Dominion.” Ông ta cũng tuyên bố rằng “các tiểu bang như bạn đã biết rõ, họ không có khả năng kiểm tra một cách cẩn thận các phiếu bầu.” Fox biết rằng cả hai tuyên bố này đều hoàn toàn sai sự thật, hoặc ít nhất là đã coi thường sự thật một cách liều lĩnh. "..."





77. Dominion tiếp tục gửi các phiên bản mới và cập nhật về các Email gửi tới Fox, tổng cộng gồm hơn 90 email , do các phóng viên, nhà sản xuất và người dẫn chương trình - bao gồm cả Bartiromo và Hannity chia sẻ vào các ngày 16, 17, 19 và 20 tháng 11.





78. Tách biệt với thông tin được cung cấp bởi Dominion, vào ngày 16 tháng 11 năm 2020, năm mươi chín chuyên gia về an ninh bầu cử công khai và mạnh mẽ bác bỏ những lời dối trá về Dominion, họ giải thích “chưa bao giờ tuyên bố rằng các lỗ hổng kỹ thuật đã thực sự bị khai thác để thay đổi kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Hoa Kỳ.” Họ giải thích thêm rằng “không có bằng chứng đáng tin cậy nào đã được đưa ra nhằm hậu thuẫn cho kết luận rằng kết quả bầu cử năm 2020 trong bất kỳ tình trạng nào đã bị thay đổi dựa vào kỹ thuật. "..."





89. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2020, một ngày sau khi Fox nhận được thư của Dominion, Fox đã ngay lập tức quay trở lại tấn công chống lại Dominion, với Pirro lặp lại và khuếch đại những tuyên bố không bao giờ có rằng, Dominion là một “doanh nghiệp tội phạm có tổ chức” “bắt đầu từ nước Venezuela bằng tiền của Cuba” có thể đã “ thay đổi phiếu bầu” - “với sự hỗ trợ của phần mềm Smartmatic”, do đó tạo ra lá phiếu “tuyệt vời” vào sáng sớm ngày 4 tháng 11 do việc “điền vào” lá phiếu bầu cho Biden. Để thực hiện những lời dối trá về Dominion, Pirro hỏi, “tại sao chỉ qua đêm lại có sự xuất hiện kết quả dành cho Biden?” "..."

136. Ngay từ đầu, Tucker Carlson của Fox đã nhận ra rằng các đồng nghiệp của mình loan truyền lời nói dối tai hại. Ngay sau ngày bầu cử, các đồng nghiệp của anh ta tổ chức cho Sidney Powell và Rudy Giuliani lên truyền hình phát tán những tuyên bố gian lận sai sự thật của họ về Dominion. Carlson thừa nhận rằng “ mức độ gian lận không đủ để thay đổi kết quả bầu cử. Chúng ta nên thành thật nói với bạn điều đó.” Hơn một tuần sau, Carlson đã công khai chỉ trích Powell vì đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để hậu thuẫn các tuyên bố của bà ta về Dominion.





137. Tất nhiên, Powell không bao giờ đưa ra được bằng chứng mà Carlson yêu cầu, thay vào đó, trong những tuần sau cuộc bầu cử, những người dẫn chương trình và các nhân vật khác đã được biết rõ về điều ngược lại đã xảy ra: Kiểm toán độc lập và cuộc kiểm phiếu lại bằng tay đã bác bỏ hoàn toàn tuyên bố rằng phiếu bầu trong các máy Dominion đã bị thao túng và những lời dối trá về Dominion đã bị bác bỏ bởi những người do Trump bổ nhiệm, gồm các chuyên gia an ninh bầu cử, quan chức bầu cử địa phương và tòa án."..."





140. Vì vậy, vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, Fox và Tucker Carlson đã cố tình phát tán sự gian dối về Dominion trước hàng triệu người xem bằng cách mời Lindell tham gia với Tucker Carlson để thảo luận về lệnh cấm Twitter của anh ta. Carlson tán thành lời nói dối của Lindell rằng anh ta đã “tìm thấy” “chiếc máy gian lận” và “ bao gồm tất cả các bằng chứng” - Tất nhiên, Lindell đã không đưa chứng cớ ra trước chương trình vì không có bằng chứng nào như vậy tồn tại. Hoàn toàn trái ngược với cách Carlson đã phản ứng với việc Powell không đưa ra được bằng chứng, Carlson đã không yêu cầu chưng ra bằng chứng và cũng không chỉ ra cho người xem rằng Lindell đã không đưa ra "bằng chứng" mà anh ta tuyên bố là có. Ngoài ra, Lindell đã tuyên bố sai sự thật rằng Dominion đã “thuê các nhóm tấn công, để “loại bỏ” anh ta. Nhưng Carlson cũng đã không yêu cầu đưa ra bất kỳ bằng chứng nào hậu thuẫn cho những cáo buộc gian trá đó hoặc kiểm tra tính xác thực - Carlson dễ dàng xác nhận một cách không nghi ngờ gì về lời dối trá khi Fox phát tán chúng cho hàng triệu người xem. (Theo bản văn của tòa án ngày 17.1. 2022 - - Dominion-v-Fox-news-complaint - Case No. N21C-11-082-EMD

✱ Bản văn bổ túc Dominion nộp tại tòa án ngày 16.2.2023

Tóm lược trích đoạn theo bản văn trên trang web của tòa Delaware. "..."

- Ngày 5 tháng 11 - Phóng viên chính trị của Fox, Bret Baier, đã tuyên bố trong riêng tư vào ngày 5 tháng 11: “KHÔNG có bằng chứng nào về gian lận. Không có."( nguồn : Ex.176; Ex.97, Baier 39:3-41:1.)





- Ngày 5 tháng 11, Maria Bartiromo đã loan tải những cáo buộc vô căn cứ về việc “loại bỏ” phiếu bầu trên mạng xã hội.( Ex.204). Baier cảnh báo Sammon: “Chúng ta phải ngăn chặn thứ này…Chúng ta cần kiểm tra thực tế,” (Ex.205)





- Ngày 6 tháng 11, Rupert Murdoch nói với Suzanne Scott “rất khó để tin rằng có sự gian lận ở nhiều nơi .” (Supra, p.14). Ông ta cũng viết: “nếu Trump trở thành một kẻ thua cuộc nặng nề, chúng ta nên đặc biệt theo dõi Sean"( Ex.151) - Thật vậy, Cooper đã làm chứng rằng kể từ ngày 6 tháng 11, việc “lên truyền hình nói rằng cuộc bầu cử đang bị đánh cắp” “sẽ không có cơ sở thực tế .” (Id, 194:1-6.)



- Ngày 7 tháng 11, tờ New York Post - do gia đình Murdoch kiểm soát - đã viết một bài xã luận yêu cầu Trump "ngừng luận điệu về cuộc 'bầu cử bị đánh cắp'" và "ngừng cho Rudy Giuliani xuất hiện trên truyền hình (Ex.289, tr.1, 4.)

- Ngày 9 tháng 11, tác động của việc tuyên bố kết quả bầu cử tại Arizona của Fox trở nên rõ ràng hơn đối với các giám đốc điều hành của Fox. Carlson nói thẳng với Scott: “Tôi chưa bao giờ thấy phản ứng như thế này đối với bất kỳ công ty truyền thông nào. Giết tôi để xem nó.( Ex.211). - Các giám đốc điều hành của Fox cũng bắt đầu chỉ trích người dẫn chương trình Fox vì đã đưa tin trung thực. Cũng vào ngày 9 tháng 11, người dẫn chương trình của Fox, Neil Cavuto, đã cắt ngang cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc khi Giám đốc báo chí Kayleigh McEnany bắt đầu đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử. "..."



- Ngày 18 tháng 11, Carlson nói với Ingraham “Sidney Powell đang nói dối. Tôi đã bắt quả tang. Thật điên rồ.” (Ex.241.) Ingraham trả lời: “Sidney hoàn toàn là một kẻ dở hơi. Không ai sẽ làm việc với bà ta, với Ditto và Rudy. (Id). Carlson trả lời: “Tôi không thể tin được. Khán giả của chúng tôi là những người tốt và họ tin vào điều đó.” (Id at FNN035_03891092).



- Ngày 19 tháng 11, đột ngột quay lưng lại với buổi họp báo về chiến dịch tranh cử của Trump” (Id). Fox đã phát sóng toàn bộ cuộc họp báo "điên rồ" nơi Giuliani và Powell nói dối về Dominion. « Ex.156 (Email của Rupert Murdoch, Chủ đề: “Đang theo dõi Giuliani!” - “Thứ thực sự điên rồ. Và có hại.”) ».



- Ngày 20 tháng 11, Dominion đã trực tiếp gửi cho Tổng cố vấn của Fox một lá thư đề cập đến hành vi phỉ báng của Fox và yêu cầu Fox ngừng loan truyền những lời dối trá.(Ex.237)



-Ngày 24 tháng 11, Toni Fratto đã đích thân viết thư cho Jay Wallace sau một chương trình khác của Lou Dobbs, nơi Fox đã nói dối về Dominion: “Các bạn biết đây hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Mọi người đều biết điều đó. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ, sao cũng được... ít nhất thì Powell sẽ không xuất hiện trên TV nữa. Điều này thật liều lĩnh.” (Ex.238). "..."



- Ngày 30 tháng 11, việc kiểm phiếu lại bằng tay đã hoàn tất và chứng tỏ máy móc của Dominion hoạt động bình thường và không thay đổi kết quả phiếu bầu ở Georgia. ( See Ex.303-D). Tuy nhiên, Hannity vẫn mời Powell tham gia chương trình của anh ta và cho phát sóng những lời nói dối của Powell . Anh ta không nói gì về kết quả kiểm phiếu lại ở Georgia. Hannity biết tuyên bố của Powell là sai. Anh ta đã làm chứng rằng, đối với “toàn bộ câu chuyện mà Sidney [Powell] đang loan truyền, tôi không tin nó dù chỉ một giây” (Ex.122, Hannity 322:19-21; see id. 275:2-14) - Đối với những lập luận của Powell về Dominion, “không ai từng thuyết phục tôi rằng lập luận của họ gần chính xác hoặc đúng sự thật” ( 304:13-14 ). “Tôi không tin những cáo buộc đó” ( xem thêm id. 266:5-268:9.) ( Tóm lược trích đoạn theo bản văn của tòa án ngày 16.2.2023 - Redacted Documents in Dominion Fox News-Case No. N21C-03-257 EMD).

✱ Liệu tòa án sẽ cho xét xử hay hủy bỏ vụ kiện.

Theo The New Yorker, thật khó hiểu khi Fox đã để vụ việc tiến xa đến mức này. Bằng chứng đã được công khai trong các hồ sơ trước khi xét xử, bao gồm các văn bản và email nội bộ, có thể làm tổn hại đến vị thế đối với cử tri và cả khán giả cốt lõi của họ. Trong một bản văn, người dẫn chương trình Tucker Carlson đã nói về Donald Trump rằng “Tôi cực kỳ ghét ông ta.”

Vào ngày 19 tháng 11, Murdoch đã gửi một email với tiêu đề “Đang theo dõi Giuliani!”; đã viết, “Những thứ thực sự điên rồ và gây ra tai hại.” Murdoch đã thừa nhận trong một tuyên bố rằng ông ta có thể can thiệp vào vụ việc nhưng đã không làm như vậy. -(Theo The New Yorker ngày 19.3.2023)

Các sự kiện nêu trên cho thấy sự hỗn loạn diễn ra trong hậu trường tại Fox News sau khi ông Trump thất bại cuộc bầu cử. Ngoài ra, mới đây một người đứng đầu chương trình của Fox News đã đệ đơn kiện lại đài Fox News, tố cáo các luật sư của đài gây áp lực buộc cô phải cung cấp lời khai gian trá trong vụ kiện - cáo buộc Fox quảng bá những tuyên bố sai trái của Donald Trump về gian lận bầu cử (accusing Fox of promoting Donald Trump's false claims of election fraud).



Những lời buộc tội của Abby Grossberg, người từng là nhà sản xuất chương trình của Tucker Carlson, vào tối thứ Hai (20.3.2023) đã nạp đơn kiện công ty do cô phục vụ tại tòa án liên bang Manhattan và Tòa Thượng thẩm Delaware.



Fox đã buộc (forced) cô Grossberg nghỉ việc vào thứ Hai, kết thúc sự nghiệp của cô ta ở công ty truyền thông này. (effectively bringing an end to Ms. Grossberg’s career at the Network). Theo Reuters ngày 21.3.2023, và theo đơn kiện nộp tại tòa án: Case 1:23-cv-02368, Document 1, Filed 03/20/23.

Nguyên nhân dẫn đến việc nhân viên Fox News " vạch áo cho người xem lưng" theo nhiều cơ quan truyền thông, Fox News đùn đẩy trách nhiệm cho cô ta là người đã gây ra tai hại, lôi cô ta ra làm vật tế thần, cho nên cô Grossberg mới nộp đơn kiện chính cơ quan nơi cô phục vụ.

Về phía tòa án, Thẩm phán Eric Davis đã nghe hai bên tranh luận , sau đó trở thành phiên điều trần kéo dài hai ngày (21-22/3/2023), để quyết định xem có nên đưa ra xét xử vào ngày 17 tháng 4 như đã dự liệu hay không. Dominion và Fox mỗi bên đã nộp đơn yêu cầu thẩm phán đưa ra quyết định về vụ kiện. Liệu việc " vạch áo cho người xem lưng" của cô Grossberg sẽ có ảnh hưởng đến phán quyết của quan tòa hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, hy vọng trong vài ngày tới sẽ biết kết quả.



-- Đào Văn