Cần Lưu Ý Gì Nếu Bạn Dự Tính Du Lịch Vào Mùa Hè?

Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Việc nộp đơn xin một sổ thông hành mới trước khi đi du lịch nước ngoài có thể đặc biệt quan trọng nếu bạn cũng cần chiếu khán trong sổ thông hành mới.





Nhiều quốc gia yêu cầu sổ thông hành của bạn phải còn giá trị ít nhất 3 tháng, thậm chí 6 tháng sau khoảng thời gian bạn dự kiến ở lại nước ngoài.

Đầu năm 2023, các lần gia hạn thông thường mất 6-9 tuần và các lần gia hạn cấp tốc mất 3-5 tuần. Bây giờ, thông thường là 8-11 tuần và 5-7 tuần để duyệt xét nhanh, không bao gồm thời gian gửi thư.





· SỔ thông hành gấp có thể được cấp trong vòng 3 ngày làm việc dành cho các trường hợp khẩn cấp sinh tử.





· Các cuộc hẹn đặc biệt có thể được thực hiện cho những người có chuyến đi khẩn cấp. Tuy nhiên, các cuộc hẹn cho chuyến đi khẩn cấp không thể được thực hiện trừ khi chuyến đi diễn ra trong vòng 14 ngày tới. Có thể trả thêm tiền để được chuyển phát đến và đi nhanh hơn từ cơ quan cấp sổ thông hành. Thư chuyển phát nhanh ưu tiên có thể chuyển đơn đến cơ quan nhanh hơn thư thông thường.





· Có thể trả thêm phí chuyển phát nhanh 1-2 ngày để được nhận lại nhanh từ cơ quan. Để yêu cầu điều này, bạn phải gửi kèm khoản phí này cùng với chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền (money order) trả cho “Bộ Ngoại giao Hoa kỳ.” Cần kiểm tra chắc chắn các khoản phí mới nhất với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Không cần gửi kèm bì thư gửi trả lại trả trước. Sổ thông hành sẽ được gửi lại cho bạn qua thư Hạng Nhất (First class mail).





Đã có một chương trình thí điểm gia hạn sổ thông hành trực tuyến, nhưng chương trình đó đã kết thúc vào ngày 8 tháng 3 năm 2023.





Quan Kế Huy (Jonathan Ke Quan) Làm Nên Lịch Sử Với Giải Thưởng Của Hiệp Hội Diễn Viên Điện Ảnh Và Giải Oscar





Quan Kế Huy đã giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng của Hiệp hội diễn viên điện ảnh cho vai Waymond Wang trong Everything Everywhere All At Once. Và hai tuần sau, anh ấy đã giành được giải Oscar cho vai diễn đó.





Trong bài phát biểu đầy xúc động khi nhận giải Oscar, nam diễn viên người Mỹ gốc Việt đã nói về chặng đường dài của mình để giành được giải Oscar. Anh ấy nói, “Hành trình của tôi bắt đầu trên một chiếc thuyền. Tôi đã trải qua một năm trong trại tị nạn, và bằng cách nào đó, tôi đã kết thúc ở đây trên sân khấu lớn nhất của Hollywood. Người ta nói những câu chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra trong phim. Tôi không thể tin rằng nó đang xảy ra với tôi. Đây, đây chính là giấc mơ Mỹ.”





Những người hâm mộ phim Indiana Jones biết đến Quan Kế Huy với cái tên “Short Round”, cậu bé đáng yêu đã giúp đỡ Jones (Harrison Ford) trong chuyến phiêu lưu tìm kiếm những Viên đá Sankara trong Temple of Doom (1984).





Ý nghĩa đằng sau dải ruy băng xanh được đeo tại lễ trao giải Oscar





Những dải ruy băng màu xanh được đeo bởi nhiều người nổi tiếng tại lễ trao giải Oscar mang một thông điệp quan trọng: Hãy hỗ trợ cho những người tị nạn.





Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho biết việc đeo dải băng “gửi đi một thông điệp trực quan mạnh mẽ rằng mọi người đều có quyền tìm kiếm sự an toàn, bất kể họ là ai, ở đâu, khi nào.”





Số người phải di dời trên toàn cầu hiện nay lên tới 103 triệu người, con số này tăng lên do các yếu tố quan trọng như cuộc chiến của Nga ở Ukraine, các cuộc xung đột khác trên thế giới và biến đổi khí hậu.

