Chương trình tuyên dương những sinh viên đại học tại thành phố Garden Grove

Thông báo cộng đồng



Thành phố Garden Grove sẽ có buổi lễ tuyên dương những sinh viên đại học sống tại Garden Grove cho thành tích học tập của họ. Cư dân hiện cư ngụ tại thành phố và đang theo học đại học, hoặc sẽ ra trường trong mùa học 2023 sắp tới có thể đăng ký tham gia vào chương trình ‘Garden Grove College Graduates' Reception’ được tổ chức vào Thứ Ba, 23 tháng Năm, 2023. Hạn chót để nộp đơn là Thứ Sáu, 12 tháng Năm, 2023 trên website ggcity.org/grads



Các sinh viên undergraduate, post-graduate, hoặc sắp ra trường mùa học 2023 đồng thời là cư dân sống trong Garden Grove có thể liên lạc với Thành phố để tham gia chương trình này hoàn toàn miễn phí và nhận được những biểu dương cùng phần quà lưu niệm từ các nhà tài trợ.



Thành phố cũng cám ơn nhà tài trợ chính cho chương trình, Embassy Suites by Hilton Anaheim South, Garden Grove Unified School District, Garden Grove Shell #1, công ty dtn.tech, Garden Grove Police Association, Great Wolf Lodge Southern California, Garden Grove Rotary Club, Korean Chamber of Commerce OC, Garden Grove Strawberry Festival, Sabroso! Mexican Grill, Signal Hill Petroleum, và The Pink Door Salon, cùng những nhà mạnh thường quân khác đã đồng hành cùng chương trình.





Chương trình hoàn toàn miễn phí. Xem thông tin cập nhật tại ggcity.org/grads, hoặc theo dõi trên Facebook tại Garden Grove City Hall, Instagram #gardengrovegrads.