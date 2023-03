Một số chiến hữu Tiểu Khu Pleiku và các cựu học sinh Liên Trường Trung Học Pleiku tổ chức lễ đặt vòng hoa Tưởng Niệm 48 Năm Ngày Quân, Dân, Cán Chính đã tử nạn trên Tỉnh Lộ 7B Pleiku-Phú Bổn

Westminster (Bình Sa) – Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (Công Viên Tự Do) vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 19 tháng 3 năm 2023, Một số chiến hữu Tiểu Khu Pleiku và các cựu học sinh Liên Trường Trung Học Pleiku đã tổ chức lễ đặt vòng hoa, thắp nhang Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán Chính đã tử nạn trên đường Tỉnh Lộ 7B Pleiku-Phú Bổn trong cuộc di tản 17 tháng 3 năm 1975.

Chiến hữu Lê Anh Dũng niệm hương trước bàn thờ

Như quý đồng hương đã biết sau 48 năm mà mọi người may mắn còn sống sót trong cuộc di tản trên Tỉnh Lộ 7B cứ tưởng chừng như mới đó ngày nào, những hình ảnh tang thương của đoàn người chen lấn nhau trên con đường Tỉnh Lộ, xác người ngổn ngang, cha xa con, vợ xa chồng một cảnh hỗn loạn vô tiền khoáng hậu đã in sâu vào tâm thức những người cùng một chuyến đi tìm sự sống. Bao nhiêu tài liệu, sách vở đã viết lên những cảnh tượng hãi hùng đó của đoàn người di tản, cho đến hôm nay còn có những người mong cầu một sự nhiệm mầu nào đó để họ có thể gặp lại người thân đã thất lạc sau 48 năm dài.Ngôn ngữ hạn hẹp không đủ diễn đạt hết cảnh tang thương của một cuộc di tản thảm khốc nhất trong những ngày tháng 3 năm 1975 từ Kon Tum, Pleiku, qua cầu Phú Túc về đến Sông Ba Tuy Hòa… không đếm được bao nhiêu xác người đã nằm xuống hai bên vệ đường, trong bản làng, trong rừng sâu…Thể theo lời mời của một nhóm đại diện đứng ra tổ chức gồm có: Tiểu Khu Pleiku có chiến hữu, Lê Anh Dũng… Liên Trường Trung Học Pleiku có cựu học sinh: Mỹ Hường…Lễ tưởng niệm đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của một số các Sĩ Quan thuộc Tiểu Khu Pleiku, quân dân cán chính Tỉnh Pleiku, qúy Thầy, Cô và các cựu học sinh Liên Trường Trung Học Pleiku cùng gia đình, thân hữu đã một thời sinh hoạt tại Pleiku, Kon Tum trước năm 1975, một số các cơ quan truyền thông, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phu nhân, Niên Trưởng Võ Ý…Điều hợp chương trình buổi lễ do chiến hữu Lê Anh Dũng.Mở đầu buổi lễ Chiến Hữu Lê Anh Dũng thay mặt nhóm tổ chức lên chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách, các chiến hữu, quý Thầy, Cô cùng các cựu học sinh, thân hữu, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự lễ tưởng niệm hôm nay, sau đó ông cũng đã kể qua những thảm cảnh bi thương của những ngày di tản.Buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, trong phút mặc niệm có phần dành một phút để cùng nhau tưởng niệm đến những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trên đường Tỉnh Lộ 7B trong cuộc di tản Tháng 3 năm 1975, trong lúc nầy chiến hữu Lê Anh Dũng đã đọc bài văn tế Tưởng Niệm (do chính ông phụng soạn) trong đó có những đoạn: “…Cuộc di tản Quân Đoàn II Quân Cán Chính đùm túm thân nhân hỗn loạn/ Đường Tỉnh Lộ 7 người và quân xa tan tác ai tai/ Lớp chết lớp bị thương, lớp bị bắt tình hình hổn loạn/ Lính và dân chung lưng di tản/ Đâu còn tinh thần chiến đấu, chỉ muốn cứu thân nhân!